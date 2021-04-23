https://ria.ru/20210423/istyazanie-1729707690.html
Жительницу Кабардино-Балкарии заподозрили в истязании девятилетнего сына
Жительницу Кабардино-Балкарии заподозрили в истязании девятилетнего сына
Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении жительницы Чегемского района республики, которую подозревают в том, что она на протяжении... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T19:31
2021-04-23T19:31
2021-04-23T19:31
россия
следственный комитет россии (ск рф)
чегемский район
происшествия
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НАЛЬЧИК, 23 апр – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении жительницы Чегемского района республики, которую подозревают в том, что она на протяжении нескольких месяцев истязала своего сына, сообщает СУ СК РФ по региону."По версии следствия, в период с ноября 2020 года по 7 апреля 2021 года жительница Чегемского района 1989 года рождения в целях наказания своего малолетнего сына 2011 года рождения систематически наносила ему побои", - говорится в сообщении.Уточняется, что женщина причиняла ребенку телесные повреждения, квалифицирующиеся как легкий вред здоровью.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Истязание заведомо несовершеннолетнего" УК РФ, санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210403/arest-1604111353.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), чегемский район, происшествия