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Жительницу Кабардино-Балкарии заподозрили в истязании девятилетнего сына
Жительницу Кабардино-Балкарии заподозрили в истязании девятилетнего сына
Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении жительницы Чегемского района республики, которую подозревают в том, что она на протяжении... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T19:31
2021-04-23T19:31
россия
следственный комитет россии (ск рф)
чегемский район
происшествия
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НАЛЬЧИК, 23 апр – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении жительницы Чегемского района республики, которую подозревают в том, что она на протяжении нескольких месяцев истязала своего сына, сообщает СУ СК РФ по региону."По версии следствия, в период с ноября 2020 года по 7 апреля 2021 года жительница Чегемского района 1989 года рождения в целях наказания своего малолетнего сына 2011 года рождения систематически наносила ему побои", - говорится в сообщении.Уточняется, что женщина причиняла ребенку телесные повреждения, квалифицирующиеся как легкий вред здоровью.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Истязание заведомо несовершеннолетнего" УК РФ, санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.
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россия
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россия, следственный комитет россии (ск рф), чегемский район, происшествия

Жительницу Кабардино-Балкарии заподозрили в истязании девятилетнего сына

19:31 23.04.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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НАЛЬЧИК, 23 апр – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении жительницы Чегемского района республики, которую подозревают в том, что она на протяжении нескольких месяцев истязала своего сына, сообщает СУ СК РФ по региону.
"По версии следствия, в период с ноября 2020 года по 7 апреля 2021 года жительница Чегемского района 1989 года рождения в целях наказания своего малолетнего сына 2011 года рождения систематически наносила ему побои", - говорится в сообщении.
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
3 апреля, 18:45
В Москве арестовали женщину по подозрению в истязании приемного ребенка
Уточняется, что женщина причиняла ребенку телесные повреждения, квалифицирующиеся как легкий вред здоровью.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Истязание заведомо несовершеннолетнего" УК РФ, санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Чегемский районПроисшествия
 
 
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