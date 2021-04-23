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Онлайн-конференция о документальном цикле "Геноцид. План рейха"
Онлайн-конференция о документальном цикле "Геноцид. План рейха"
27 апреля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, в ходе которой будет представлен документальный цикл "Геноцид. План рейха".
2021-04-23T15:41
2021-04-23T15:41
анонсы
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Задать вопросУчастники: - генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей БЕЛЬЯНИНОВ; - директор научно-исследовательского фонда "Цифровая история" Егор ЯКОВЛЕВ;- автор идеи и руководитель проекта "Нюрнберг. Начало мира" Наталия ОСИПОВА;- председатель Комиссии Ассоциации юристов России Денис САДОВНИКОВ;- директор Департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации Артем ГОРНЫЙ;- общественный деятель Михаил АМИРДЖАНОВ.Модератор:- президент Евразийской академии телевидения и радио Валерий РУЗИН.Ассамблея народов Евразии, историк и исследователь Егор Яковлев и проект "Нюрнберг. Начало мира", посвященный самым интересным и актуальным сюжетам Нюрнбергского процесса, начинают документальный цикл "Геноцид. План рейха". Первая публикация выйдет в день пресс-конференции - 27 апреля. Участники мероприятия расскажут о цикле документальных публикаций, доказывающих намерение осуществить геноцид граждан СССР. Впервые на русском языке будет осуществлена публикация материалов Третьего рейха, которые неопровержимо доказывают: блокада Ленинграда, акты массовых казней на оккупированных территориях, врачебные опыты по кастрации и стерилизации в лагерях - это не эксцессы военного времени, не проявление личной жестокости нацистов, а спланированная продуманная деятельность преступной машины по уничтожению целых народов. Новые документы проливают свет на истинные намерения нацистской Германии: осуществить массовое уничтожение советских граждан уже в ходе операции "Барбаросса". Ее составной частью было намерение не брать крупные города нечерноземной зоны СССР, а окружать их, уничтожать систему жизнеобеспечения и обрекать население на вымирание. Блокада Ленинграда была не случайностью, а частью плана геноцида граждан СССР. Точно такие же приказы, как в отношении Ленинграда - окружить и заморить голодом, не принимая капитуляцию, даже если она будет предложена, - Гитлер заблаговременно отдал относительно Москвы и ряда других крупных городов. Кроме того, как становится понятно из публикуемых документов, руководство рейха ожидало голодные бунты в сельской местности и готовило специальные военные формирования для подавления "актов отчаяния".Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о документальном цикле "Геноцид. План рейха"

15:41 23.04.2021
 
Читать ria.ru в
27 апреля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, в ходе которой будет представлен документальный цикл "Геноцид. План рейха".
Задать вопрос

Участники:
- генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей БЕЛЬЯНИНОВ;
- директор научно-исследовательского фонда "Цифровая история" Егор ЯКОВЛЕВ;
- автор идеи и руководитель проекта "Нюрнберг. Начало мира" Наталия ОСИПОВА;
- председатель Комиссии Ассоциации юристов России Денис САДОВНИКОВ;
- директор Департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации Артем ГОРНЫЙ;
- общественный деятель Михаил АМИРДЖАНОВ.

Модератор:
- президент Евразийской академии телевидения и радио Валерий РУЗИН.

Ассамблея народов Евразии, историк и исследователь Егор Яковлев и проект "Нюрнберг. Начало мира", посвященный самым интересным и актуальным сюжетам Нюрнбергского процесса, начинают документальный цикл "Геноцид. План рейха". Первая публикация выйдет в день пресс-конференции - 27 апреля. Участники мероприятия расскажут о цикле документальных публикаций, доказывающих намерение осуществить геноцид граждан СССР.
Впервые на русском языке будет осуществлена публикация материалов Третьего рейха, которые неопровержимо доказывают: блокада Ленинграда, акты массовых казней на оккупированных территориях, врачебные опыты по кастрации и стерилизации в лагерях - это не эксцессы военного времени, не проявление личной жестокости нацистов, а спланированная продуманная деятельность преступной машины по уничтожению целых народов.
Новые документы проливают свет на истинные намерения нацистской Германии: осуществить массовое уничтожение советских граждан уже в ходе операции "Барбаросса". Ее составной частью было намерение не брать крупные города нечерноземной зоны СССР, а окружать их, уничтожать систему жизнеобеспечения и обрекать население на вымирание.
Блокада Ленинграда была не случайностью, а частью плана геноцида граждан СССР. Точно такие же приказы, как в отношении Ленинграда - окружить и заморить голодом, не принимая капитуляцию, даже если она будет предложена, - Гитлер заблаговременно отдал относительно Москвы и ряда других крупных городов. Кроме того, как становится понятно из публикуемых документов, руководство рейха ожидало голодные бунты в сельской местности и готовило специальные военные формирования для подавления "актов отчаяния".

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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