В Нижнем Новгороде пройдет первый в России хакатон по ИИ
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 апр - РИА Новости. Первый в России хакатон по искусственному интеллекту пройдет в Нижнем Новгороде в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), заявил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в пятницу в рамках рабочего визита в Саров.
Шестая конференция ЦИПР будет проходить в Нижнем Новгороде 23-25 июня. ЦИПР – один из крупнейших в России форумов для диалога между государством и бизнесом по вопросам развития цифровой трансформации промышленности и реализации национального проекта "Цифровая экономика".
"Мы приняли решение первый хакатон по искусственному интеллекту провести в Нижнем Новгороде в рамках ежегодного федерального форума по цифровой экономике "ЦИПР 2021". До 2024 года хакатоны пройдут во многих субъектах России, также предусмотрено проведение соревнований окружного и международного уровней. Всего - более 100 мероприятий. Финансирование их проведения составит около 850 миллионов рублей, будут привлекаться также внебюджетные источники. Ожидается, что в соревнованиях примет участие более 20 тысяч человек", – цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Чернышенко.
Оператором хакатонов выступает АНО "Россия – страна возможностей". Основной целью мероприятий является повышение интереса у молодежи к технологиям искусственного интеллекта, развитие кадрового потенциала данного направления и выявление талантливых ИИ-разработчиков. "Президент в послании к Федеральному собранию отметил, что наша задача – поставить такие технологии, как искусственный интеллект, на службу гражданам нашей страны", – подчеркнул Чернышенко.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что проведение первого хакатона по искусственному интеллекту в Нижнем Новгороде – это важный этап вовлечения местных IT-сообществ в развитие российской отрасли искусственного интеллекта.
"Это очень символично, ведь именно в Нижнем Новгороде в 1963 году был открыт первый в СССР факультет вычислительной математики и кибернетики на базе Горьковского университета. При нем всемирно известный ученый в области технической кибернетики академик Юрий Неймарк вместе с группой математиков занимался разработкой новых методов распознавания образов и применял их в важных практических задачах, включая медицинскую диагностику и анализ изображений. То есть, по сути, они создавали первый отечественный искусственный интеллект. Проведение первого хакатона по искусственному интеллекту в Нижнем Новгороде – это дань уважения их трудам и важное заявление готовности развивать данное направление в регионе", – сказал Никитин.
Сегодня Нижегородская область является одним из крупных цифровых и научных центров России. В регионе насчитывается свыше 1 тысячи IT-компаний, в которых работает около 29 тысяч специалистов. В Нижнем Новгороде находятся филиалы и центры научных исследований таких крупнейших мировых IT-компаний, как Intel, Harman, Huawei и EPAM.