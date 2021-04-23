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Житель Ингушетии получил 17 лет колонии за попытку взорвать пост полиции
Житель Ингушетии получил 17 лет колонии за попытку взорвать пост полиции
Южный окружной военный суд приговорил жителя Ингушетии Абубакара Евлоева к 17 годам колонии за попытку взорвать пост полиции в Магасе и ранение сотрудника ППС,... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T11:40
2021-04-23T11:40
2021-04-23T11:40
магас
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 апр - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил жителя Ингушетии Абубакара Евлоева к 17 годам колонии за попытку взорвать пост полиции в Магасе и ранение сотрудника ППС, сообщил журналистам представитель суда.По его словам, в сентябре 2019 года Евлоев изготовил в Карабулаке взрывчатое вещество и четыре взрывных устройства, которые спрятал у себя дома. Позже он с гранатами и ножами приехал на пост сотрудников полиции в Магасе, чтобы совершить теракт. На требование полицейского предъявить документы он ударил его несколько раз ножом. После этого его задержали.Приговор в законную силу еще не вступил.
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магас, происшествия
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 апр - РИА Новости.
Южный окружной военный суд приговорил жителя Ингушетии Абубакара Евлоева к 17 годам колонии за попытку взорвать пост полиции в Магасе
и ранение сотрудника ППС, сообщил журналистам представитель суда.
По его словам, в сентябре 2019 года Евлоев изготовил в Карабулаке взрывчатое вещество и четыре взрывных устройства, которые спрятал у себя дома. Позже он с гранатами и ножами приехал на пост сотрудников полиции в Магасе, чтобы совершить теракт. На требование полицейского предъявить документы он ударил его несколько раз ножом. После этого его задержали.
"В соответствии с приговором суда Евлоев признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет в исправительной колонии строгого режима", - сказал он.
Приговор в законную силу еще не вступил.