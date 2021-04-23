https://ria.ru/20210423/ingushetiya-1729597428.html

Житель Ингушетии получил 17 лет колонии за попытку взорвать пост полиции

Житель Ингушетии получил 17 лет колонии за попытку взорвать пост полиции

Южный окружной военный суд приговорил жителя Ингушетии Абубакара Евлоева к 17 годам колонии за попытку взорвать пост полиции в Магасе и ранение сотрудника ППС,... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T11:40

2021-04-23T11:40

2021-04-23T11:40

магас

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 апр - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил жителя Ингушетии Абубакара Евлоева к 17 годам колонии за попытку взорвать пост полиции в Магасе и ранение сотрудника ППС, сообщил журналистам представитель суда.По его словам, в сентябре 2019 года Евлоев изготовил в Карабулаке взрывчатое вещество и четыре взрывных устройства, которые спрятал у себя дома. Позже он с гранатами и ножами приехал на пост сотрудников полиции в Магасе, чтобы совершить теракт. На требование полицейского предъявить документы он ударил его несколько раз ножом. После этого его задержали.Приговор в законную силу еще не вступил.

магас

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магас, происшествия