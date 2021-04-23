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Набиуллина рассказала, как курс рубля влияет на инфляцию
Набиуллина рассказала, как курс рубля влияет на инфляцию
Краткосрочное колебание курса национальной валюты незначительно влияет на изменение цен: при изменении курса рубля на 10% инфляция меняется на 0,5-0,6... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T15:41
2021-04-23T15:56
россия
эльвира набиуллина
экономика
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Краткосрочное колебание курса национальной валюты незначительно влияет на изменение цен: при изменении курса рубля на 10% инфляция меняется на 0,5-0,6 процентного пункта, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Если это краткосрочное колебание курса, то так называемый эффект переноса, тот эффект, который транслируется в цены от изменения курса, он может быть небольшой. По нашей оценке, он составляет где-то 0,5-0,6 процентного пункта при изменении обменного курса на 10%, в принципе, это несущественный эффект переноса, и это отражает во многом достаточно низкий уровень общей инфляции", - сказала она, выступая на пресс-конференции.Минэкономразвития РФ ожидает, что инфляция в России в апреле замедлится до 0,5-0,6% с 0,7% в марте.Ранее в пятницу Банк России по итогам заседания совета директоров повысил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 5% годовых.
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россия, эльвира набиуллина, экономика

Набиуллина рассказала, как курс рубля влияет на инфляцию

15:41 23.04.2021 (обновлено: 15:56 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече кредитных организаций с руководством Банка России
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече кредитных организаций с руководством Банка России - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Краткосрочное колебание курса национальной валюты незначительно влияет на изменение цен: при изменении курса рубля на 10% инфляция меняется на 0,5-0,6 процентного пункта, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Если это краткосрочное колебание курса, то так называемый эффект переноса, тот эффект, который транслируется в цены от изменения курса, он может быть небольшой. По нашей оценке, он составляет где-то 0,5-0,6 процентного пункта при изменении обменного курса на 10%, в принципе, это несущественный эффект переноса, и это отражает во многом достаточно низкий уровень общей инфляции", - сказала она, выступая на пресс-конференции.
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
Вчера, 14:36Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Рубль резко вырос после заявления Шойгу о передислокации войск
Минэкономразвития РФ ожидает, что инфляция в России в апреле замедлится до 0,5-0,6% с 0,7% в марте.
Ранее в пятницу Банк России по итогам заседания совета директоров повысил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 5% годовых.
 
РоссияЭльвира НабиуллинаЭкономика
 
 
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