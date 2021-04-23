https://ria.ru/20210423/immunoprofilaktika-1729575321.html

Онлайн-конференция о совершенствовании системы иммунопрофилактики в РФ

Онлайн-конференция о совершенствовании системы иммунопрофилактики в РФ

27 апреля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная совершенствованию системы иммунопрофилактики в России.

2021-04-23T09:21

2021-04-23T09:21

2021-04-23T09:21

анонсы

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Задать вопросУчастники:- президент Союза педиатров России, руководитель НИИ педиатрии и охраны здоровья детей ЦКБ РАН Министерства науки и высшего образования РФ, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Министерства здравоохранения РФ, академик РАН Лейла НАМАЗОВА-БАРАНОВА; - президент ФГБУЗ "Детский научно-клинический центр детских инфекций ФМБА России", академик РАН Юрий ЛОБЗИН; - директор НМИЦ профилактической медицины, главный внештатный специалист терапевт Министерства здравоохранения РФ, член-корреспондент РАН Оксана ДРАПКИНА; - сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян ВЛАСОВ; - директор Института терапии Приволжского исследовательского медицинского университета, заведующий кафедрой госпитальной терапии и общей врачебной практики им. В.Г. Вогралика ПИМУ Игорь ФОМИН; - генеральный директор ИД "Ведомости" Михаил НЕЛЮБИН. Эксперты осветят промежуточные результаты Стратегии иммунопрофилактики инфекционных болезней до 2035 года. Речь пойдет о развитии системы, соответствующих законодательных изменениях, об увеличении доступности вакцин, о совершенствовании национального календаря прививок, также о региональных и корпоративных программах.Мероприятие организовано Всероссийским союзом пациентов.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы