Онлайн-конференция о совершенствовании системы иммунопрофилактики в РФ
27 апреля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная совершенствованию системы иммунопрофилактики в России.
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Участники:
- президент Союза педиатров России, руководитель НИИ педиатрии и охраны здоровья детей ЦКБ РАН Министерства науки и высшего образования РФ, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Министерства здравоохранения РФ, академик РАН Лейла НАМАЗОВА-БАРАНОВА;
- президент ФГБУЗ "Детский научно-клинический центр детских инфекций ФМБА России", академик РАН Юрий ЛОБЗИН;
- директор НМИЦ профилактической медицины, главный внештатный специалист терапевт Министерства здравоохранения РФ, член-корреспондент РАН Оксана ДРАПКИНА;
- сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян ВЛАСОВ;
- директор Института терапии Приволжского исследовательского медицинского университета, заведующий кафедрой госпитальной терапии и общей врачебной практики им. В.Г. Вогралика ПИМУ Игорь ФОМИН;
- генеральный директор ИД "Ведомости" Михаил НЕЛЮБИН.
Эксперты осветят промежуточные результаты Стратегии иммунопрофилактики инфекционных болезней до 2035 года. Речь пойдет о развитии системы, соответствующих законодательных изменениях, об увеличении доступности вакцин, о совершенствовании национального календаря прививок, также о региональных и корпоративных программах.
Мероприятие организовано Всероссийским союзом пациентов.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- президент Союза педиатров России, руководитель НИИ педиатрии и охраны здоровья детей ЦКБ РАН Министерства науки и высшего образования РФ, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Министерства здравоохранения РФ, академик РАН Лейла НАМАЗОВА-БАРАНОВА;
- президент ФГБУЗ "Детский научно-клинический центр детских инфекций ФМБА России", академик РАН Юрий ЛОБЗИН;
- директор НМИЦ профилактической медицины, главный внештатный специалист терапевт Министерства здравоохранения РФ, член-корреспондент РАН Оксана ДРАПКИНА;
- сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян ВЛАСОВ;
- директор Института терапии Приволжского исследовательского медицинского университета, заведующий кафедрой госпитальной терапии и общей врачебной практики им. В.Г. Вогралика ПИМУ Игорь ФОМИН;
- генеральный директор ИД "Ведомости" Михаил НЕЛЮБИН.
Эксперты осветят промежуточные результаты Стратегии иммунопрофилактики инфекционных болезней до 2035 года. Речь пойдет о развитии системы, соответствующих законодательных изменениях, об увеличении доступности вакцин, о совершенствовании национального календаря прививок, также о региональных и корпоративных программах.
Мероприятие организовано Всероссийским союзом пациентов.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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