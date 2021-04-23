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Онлайн-конференция о совершенствовании системы иммунопрофилактики в РФ
Онлайн-конференция о совершенствовании системы иммунопрофилактики в РФ
27 апреля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная совершенствованию системы иммунопрофилактики в России.
2021-04-23T09:21
2021-04-23T09:21
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Задать вопросУчастники:- президент Союза педиатров России, руководитель НИИ педиатрии и охраны здоровья детей ЦКБ РАН Министерства науки и высшего образования РФ, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Министерства здравоохранения РФ, академик РАН Лейла НАМАЗОВА-БАРАНОВА; - президент ФГБУЗ "Детский научно-клинический центр детских инфекций ФМБА России", академик РАН Юрий ЛОБЗИН; - директор НМИЦ профилактической медицины, главный внештатный специалист терапевт Министерства здравоохранения РФ, член-корреспондент РАН Оксана ДРАПКИНА; - сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян ВЛАСОВ; - директор Института терапии Приволжского исследовательского медицинского университета, заведующий кафедрой госпитальной терапии и общей врачебной практики им. В.Г. Вогралика ПИМУ Игорь ФОМИН; - генеральный директор ИД "Ведомости" Михаил НЕЛЮБИН. Эксперты осветят промежуточные результаты Стратегии иммунопрофилактики инфекционных болезней до 2035 года. Речь пойдет о развитии системы, соответствующих законодательных изменениях, об увеличении доступности вакцин, о совершенствовании национального календаря прививок, также о региональных и корпоративных программах.Мероприятие организовано Всероссийским союзом пациентов.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о совершенствовании системы иммунопрофилактики в РФ

09:21 23.04.2021
 
Читать ria.ru в
27 апреля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная совершенствованию системы иммунопрофилактики в России.
Задать вопрос

Участники:
- президент Союза педиатров России, руководитель НИИ педиатрии и охраны здоровья детей ЦКБ РАН Министерства науки и высшего образования РФ, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Министерства здравоохранения РФ, академик РАН Лейла НАМАЗОВА-БАРАНОВА;
- президент ФГБУЗ "Детский научно-клинический центр детских инфекций ФМБА России", академик РАН Юрий ЛОБЗИН;
- директор НМИЦ профилактической медицины, главный внештатный специалист терапевт Министерства здравоохранения РФ, член-корреспондент РАН Оксана ДРАПКИНА;
- сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян ВЛАСОВ;
- директор Института терапии Приволжского исследовательского медицинского университета, заведующий кафедрой госпитальной терапии и общей врачебной практики им. В.Г. Вогралика ПИМУ Игорь ФОМИН;
- генеральный директор ИД "Ведомости" Михаил НЕЛЮБИН.

Эксперты осветят промежуточные результаты Стратегии иммунопрофилактики инфекционных болезней до 2035 года. Речь пойдет о развитии системы, соответствующих законодательных изменениях, об увеличении доступности вакцин, о совершенствовании национального календаря прививок, также о региональных и корпоративных программах.

Мероприятие организовано Всероссийским союзом пациентов.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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