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Глава Иль-де-Франса назвал убийство сотрудницы полиции варварской атакой
Глава Иль-де-Франса назвал убийство сотрудницы полиции варварской атакой
Францию опять пытались дестабилизировать, это варварская атака, направленная против символа страны - полиции, заявила глава региона Иль-Де-Франс Валери Пекрес,... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T18:23
2021-04-23T18:23
2021-04-23T18:56
убийство сотрудницы полиции под парижем
иль-де-франс
франция
париж
в мире
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ПАРИЖ, 23 апр - РИА Новости. Францию опять пытались дестабилизировать, это варварская атака, направленная против символа страны - полиции, заявила глава региона Иль-Де-Франс Валери Пекрес, комментируя нападение на сотрудницу полиции под Парижем."Я говорила с жандармами и полицейскими, они потрясены произошедшим. Это была попытка вновь ударить по символу Франции, потому что полиция - это Франция, это лицо Франции, это была попытка дестабилизировать страну...Это варварская атака",- сказала Пекрес в эфире BFM TV.Ранее радио Sputnik France сообщило, что в пятницу во второй половине дня мужчина с ножом напал на сотрудницу полиции в комиссариате полиции. По данным СМИ, он нанес ей несколько ударов в горло. Женщина скончалась. Нападавший умер в результате ран, полученных при задержании. Сообщается, что у нападавшего было гражданство Туниса.На место происшествия выехали премьер-министр Франции Жан Кастекс и глава МВД Жеральд Дарманен.
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Полиция на месте атаки во французском городе Рамбуйе
Злоумышленник напал с ножом на сотрудницу полиции во французском городе Рамбуйе (департамент Ивелин) в 45 км к западу от Парижа, сообщают СМИ.
2021-04-23T18:23
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РИА Новости
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убийство сотрудницы полиции под парижем, видео, иль-де-франс, франция, париж, в мире