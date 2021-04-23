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Глава Иль-де-Франса назвал убийство сотрудницы полиции варварской атакой

Глава Иль-де-Франса назвал убийство сотрудницы полиции варварской атакой

Францию опять пытались дестабилизировать, это варварская атака, направленная против символа страны - полиции, заявила глава региона Иль-Де-Франс Валери Пекрес,... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T18:23

2021-04-23T18:23

2021-04-23T18:56

убийство сотрудницы полиции под парижем

иль-де-франс

франция

париж

в мире

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ПАРИЖ, 23 апр - РИА Новости. Францию опять пытались дестабилизировать, это варварская атака, направленная против символа страны - полиции, заявила глава региона Иль-Де-Франс Валери Пекрес, комментируя нападение на сотрудницу полиции под Парижем."Я говорила с жандармами и полицейскими, они потрясены произошедшим. Это была попытка вновь ударить по символу Франции, потому что полиция - это Франция, это лицо Франции, это была попытка дестабилизировать страну...Это варварская атака",- сказала Пекрес в эфире BFM TV.Ранее радио Sputnik France сообщило, что в пятницу во второй половине дня мужчина с ножом напал на сотрудницу полиции в комиссариате полиции. По данным СМИ, он нанес ей несколько ударов в горло. Женщина скончалась. Нападавший умер в результате ран, полученных при задержании. Сообщается, что у нападавшего было гражданство Туниса.На место происшествия выехали премьер-министр Франции Жан Кастекс и глава МВД Жеральд Дарманен.

иль-де-франс

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Полиция на месте атаки во французском городе Рамбуйе Злоумышленник напал с ножом на сотрудницу полиции во французском городе Рамбуйе (департамент Ивелин) в 45 км к западу от Парижа, сообщают СМИ. 2021-04-23T18:23 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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убийство сотрудницы полиции под парижем, видео, иль-де-франс, франция, париж, в мире