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Во Франции рассматривают версию теракта из-за убийства сотрудницы полиции
Во Франции рассматривают версию теракта из-за убийства сотрудницы полиции
Версия о теракте в связи с нападением на сотрудницу полиции в коммуне Рамбуйе в парижском регионе не может исключаться, заявила глава региона Иль-Де-Франс... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T17:18
2021-04-23T18:56
убийство сотрудницы полиции под парижем
жан кастекс
жеральд дарманен
sputnik france
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иль-де-франс
тунис (страна)
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ПАРИЖ, 23 апр – РИА Новости. Версия о теракте в связи с нападением на сотрудницу полиции в коммуне Рамбуйе в парижском регионе не может исключаться, заявила глава региона Иль-Де-Франс Валери Пекрес."Версия о теракте еще не была подтверждена... Но нападение на сотрудницу полиции говорит о том, что эта версия не может быть исключена", - заявила Пекрес в эфире телеканала BFMTV.Вместе с тем официально не было объявлено о начале расследования и подключения к нему антитеррористической прокуратуры.Ранее радио Sputnik France сообщило, что в пятницу во второй половине дня мужчина с ножом напал на сотрудницу полиции в комиссариате полиции. По данным СМИ, он нанес ей несколько ударов в горло. Женщина скончалась. Нападавший умер в результате ран, полученных при задержании. Сообщается, что у нападавшего было гражданство Туниса.На место происшествия выехали премьер-министр Франции Жан Кастекс и глава МВД Жеральд Дарманен.
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убийство сотрудницы полиции под парижем, жан кастекс, жеральд дарманен, sputnik france, валери пекрес, иль-де-франс, тунис (страна), франция, в мире, париж

Во Франции рассматривают версию теракта из-за убийства сотрудницы полиции

17:18 23.04.2021 (обновлено: 18:56 23.04.2021)
 
© REUTERS / Gonzalo FuentesФранцузские полицейские на месте нападения на женщину-полицейского в коммуне Рамбуйе под Парижем
Французские полицейские на месте нападения на женщину-полицейского в коммуне Рамбуйе под Парижем - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
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ПАРИЖ, 23 апр – РИА Новости. Версия о теракте в связи с нападением на сотрудницу полиции в коммуне Рамбуйе в парижском регионе не может исключаться, заявила глава региона Иль-Де-Франс Валери Пекрес.
"Версия о теракте еще не была подтверждена... Но нападение на сотрудницу полиции говорит о том, что эта версия не может быть исключена", - заявила Пекрес в эфире телеканала BFMTV.
Вместе с тем официально не было объявлено о начале расследования и подключения к нему антитеррористической прокуратуры.
Ранее радио Sputnik France сообщило, что в пятницу во второй половине дня мужчина с ножом напал на сотрудницу полиции в комиссариате полиции. По данным СМИ, он нанес ей несколько ударов в горло. Женщина скончалась. Нападавший умер в результате ран, полученных при задержании. Сообщается, что у нападавшего было гражданство Туниса.
На место происшествия выехали премьер-министр Франции Жан Кастекс и глава МВД Жеральд Дарманен.
 
Убийство сотрудницы полиции под ПарижемЖан КастексЖеральд ДарманенSputnik FranceВалери ПекресИль-де-ФрансТунис (страна)ФранцияВ миреПариж
 
 
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