https://ria.ru/20210423/frantsiya-1729682277.html

Во Франции рассматривают версию теракта из-за убийства сотрудницы полиции

Во Франции рассматривают версию теракта из-за убийства сотрудницы полиции

Версия о теракте в связи с нападением на сотрудницу полиции в коммуне Рамбуйе в парижском регионе не может исключаться, заявила глава региона Иль-Де-Франс... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T17:18

2021-04-23T17:18

2021-04-23T18:56

убийство сотрудницы полиции под парижем

жан кастекс

жеральд дарманен

sputnik france

валери пекрес

иль-де-франс

тунис (страна)

франция

в мире

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ПАРИЖ, 23 апр – РИА Новости. Версия о теракте в связи с нападением на сотрудницу полиции в коммуне Рамбуйе в парижском регионе не может исключаться, заявила глава региона Иль-Де-Франс Валери Пекрес."Версия о теракте еще не была подтверждена... Но нападение на сотрудницу полиции говорит о том, что эта версия не может быть исключена", - заявила Пекрес в эфире телеканала BFMTV.Вместе с тем официально не было объявлено о начале расследования и подключения к нему антитеррористической прокуратуры.Ранее радио Sputnik France сообщило, что в пятницу во второй половине дня мужчина с ножом напал на сотрудницу полиции в комиссариате полиции. По данным СМИ, он нанес ей несколько ударов в горло. Женщина скончалась. Нападавший умер в результате ран, полученных при задержании. Сообщается, что у нападавшего было гражданство Туниса.На место происшествия выехали премьер-министр Франции Жан Кастекс и глава МВД Жеральд Дарманен.

иль-де-франс

тунис (страна)

франция

париж

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убийство сотрудницы полиции под парижем, жан кастекс, жеральд дарманен, sputnik france, валери пекрес, иль-де-франс, тунис (страна), франция, в мире, париж