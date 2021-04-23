Во Франции рассматривают версию теракта из-за убийства сотрудницы полиции
17:18 23.04.2021 (обновлено: 18:56 23.04.2021)
© REUTERS / Gonzalo FuentesФранцузские полицейские на месте нападения на женщину-полицейского в коммуне Рамбуйе под Парижем
ПАРИЖ, 23 апр – РИА Новости. Версия о теракте в связи с нападением на сотрудницу полиции в коммуне Рамбуйе в парижском регионе не может исключаться, заявила глава региона Иль-Де-Франс Валери Пекрес.
"Версия о теракте еще не была подтверждена... Но нападение на сотрудницу полиции говорит о том, что эта версия не может быть исключена", - заявила Пекрес в эфире телеканала BFMTV.
"l'assaillant est clandestin ou légalement ici"... les questions des journalistes étrangers. #Rambouillet pic.twitter.com/B5LEInHr15— 𝒦𝓊𝓃𝓉𝒶 𝓋𝒶𝓃 𝒹𝑒𝓃 𝒦𝒾𝓃𝓉é (@DenKinte) April 23, 2021
Вместе с тем официально не было объявлено о начале расследования и подключения к нему антитеррористической прокуратуры.
Ранее радио Sputnik France сообщило, что в пятницу во второй половине дня мужчина с ножом напал на сотрудницу полиции в комиссариате полиции. По данным СМИ, он нанес ей несколько ударов в горло. Женщина скончалась. Нападавший умер в результате ран, полученных при задержании. Сообщается, что у нападавшего было гражданство Туниса.
🇫🇷 #Rambouillet ⤵️ pic.twitter.com/EgXbyPw874— Alerte France (@AlerteFR) April 23, 2021
На место происшествия выехали премьер-министр Франции Жан Кастекс и глава МВД Жеральд Дарманен.