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Более 20 кораблей ЧФ вернулись на базу после учений в Крыму
Более 20 кораблей ЧФ вернулись на базу после учений в Крыму
Более 20 кораблей Черноморского флота России вернулись на базу после масштабных учений на полигоне "Опук" в Крыму, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T15:41
2021-04-23T15:57
южный военный округ
черноморский флот вмф россии
армия
россия
безопасность
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Более 20 кораблей Черноморского флота России вернулись на базу после масштабных учений на полигоне "Опук" в Крыму, сообщила пресс-служба Минобороны РФ."Более 20 боевых кораблей ЧФ вернулись в пункты постоянной дислокации после участия в межвидовом учении войск (сил) Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, которое завершилось накануне на полигоне "Опук" в Крыму", - говорится в сообщении.После планового техобслуживания и пополнения запасов силы ЧФ продолжат выполнение задач по предназначению. Военнослужащие подразделений связи и морской пехоты армейского корпуса Черноморского флота на штатной технике совершают марши в пункты постоянной дислокации в составе колесных колонн.Накануне на полигоне "Опук" в рамках внезапной проверки боеготовности прошел основной этап учения. В учениях принимали участие подразделения общевойскового объединения, объединения ВВС и ПВО, боевые корабли и суда, воинские части береговых войск Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии ЮВО, а также подразделения ВДВ.В активной фазе участвовало более 10 тысяч военнослужащих, 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники, из них более 40 кораблей и катеров, 20 судов обеспечения, до 200 летательных аппаратов, в том числе 40 самолетов Военно-транспортной авиации.
https://ria.ru/20210323/fregaty-1602506888.html
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южный военный округ, черноморский флот вмф россии, армия, россия, безопасность

Более 20 кораблей ЧФ вернулись на базу после учений в Крыму

15:41 23.04.2021 (обновлено: 15:57 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкКорабли Черноморского флота во время масштабных учений войск Южного военного округа и ВДВ на полигоне "Опук" в Крыму
Корабли Черноморского флота во время масштабных учений войск Южного военного округа и ВДВ на полигоне Опук в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Более 20 кораблей Черноморского флота России вернулись на базу после масштабных учений на полигоне "Опук" в Крыму, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
"Более 20 боевых кораблей ЧФ вернулись в пункты постоянной дислокации после участия в межвидовом учении войск (сил) Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, которое завершилось накануне на полигоне "Опук" в Крыму", - говорится в сообщении.
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Накануне на полигоне "Опук" в рамках внезапной проверки боеготовности прошел основной этап учения. В учениях принимали участие подразделения общевойскового объединения, объединения ВВС и ПВО, боевые корабли и суда, воинские части береговых войск Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии ЮВО, а также подразделения ВДВ.
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Южный военный округЧерноморский флот ВМФ РоссииАрмияРоссияБезопасность
 
 
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