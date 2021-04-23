https://ria.ru/20210423/flot-1729659807.html

Более 20 кораблей ЧФ вернулись на базу после учений в Крыму

Более 20 кораблей ЧФ вернулись на базу после учений в Крыму

Более 20 кораблей Черноморского флота России вернулись на базу после масштабных учений на полигоне "Опук" в Крыму, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T15:41

2021-04-23T15:41

2021-04-23T15:57

южный военный округ

черноморский флот вмф россии

армия

россия

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729491835_0:108:2464:1493_1920x0_80_0_0_5195b4dba45f6ad34563e9f600d494d7.jpg

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Более 20 кораблей Черноморского флота России вернулись на базу после масштабных учений на полигоне "Опук" в Крыму, сообщила пресс-служба Минобороны РФ."Более 20 боевых кораблей ЧФ вернулись в пункты постоянной дислокации после участия в межвидовом учении войск (сил) Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, которое завершилось накануне на полигоне "Опук" в Крыму", - говорится в сообщении.После планового техобслуживания и пополнения запасов силы ЧФ продолжат выполнение задач по предназначению. Военнослужащие подразделений связи и морской пехоты армейского корпуса Черноморского флота на штатной технике совершают марши в пункты постоянной дислокации в составе колесных колонн.Накануне на полигоне "Опук" в рамках внезапной проверки боеготовности прошел основной этап учения. В учениях принимали участие подразделения общевойскового объединения, объединения ВВС и ПВО, боевые корабли и суда, воинские части береговых войск Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии ЮВО, а также подразделения ВДВ.В активной фазе участвовало более 10 тысяч военнослужащих, 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники, из них более 40 кораблей и катеров, 20 судов обеспечения, до 200 летательных аппаратов, в том числе 40 самолетов Военно-транспортной авиации.

https://ria.ru/20210323/fregaty-1602506888.html

https://ria.ru/20210318/krym-1601770372.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южный военный округ, черноморский флот вмф россии, армия, россия, безопасность