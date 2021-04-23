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Посол ЕС заявил о тяжелых временах в отношениях России и Европы
Посол ЕС заявил о тяжелых временах в отношениях России и Европы
Нынешнее время для отношений Москвы и Брюсселя достаточно тяжёлое, заявил журналистам посол ЕС в Москве Маркус Эдерер. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T16:55
2021-04-23T17:04
россия
маркус эдерер
якуб кулганек
мария захарова
евросоюз
мид чехии
в мире
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Нынешнее время для отношений Москвы и Брюсселя достаточно тяжёлое, заявил журналистам посол ЕС в Москве Маркус Эдерер."Время (для отношений) достаточно тяжёлое", - ответил он на просьбу прокомментировать нынешнее состояние отношений России со странами Евросоюза.Отношения РФ и Запада обострились после обвинений Праги в адрес спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Прага выслала из страны 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила персона нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. Как отмечал МИД РФ, за высылкой российских дипломатов из Праги стоят США и страны Европы, которые пытаются таким образом решить свои собственные внутренние проблемы.Глава МИД Чехии Якуб Кулганек призвал союзников по НАТО оказать практическую помощь парализованному после высылки 20 дипломатов посольству Чехии в Москве. До этого он потребовал от России вернуть в Москву высланных чешских дипломатов, пригрозив в противном случае сократить численность персонала посольства РФ до аналогичного чешскому, то есть до пяти дипломатов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ предложила Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО и добавила, что "с Россией такой тон недопустим".
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россия, маркус эдерер, якуб кулганек, мария захарова, евросоюз, мид чехии, в мире

Посол ЕС заявил о тяжелых временах в отношениях России и Европы

16:55 23.04.2021 (обновлено: 17:04 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПосол Европейского Союза в РФ Маркус Эдерер на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
Посол Европейского Союза в РФ Маркус Эдерер на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Нынешнее время для отношений Москвы и Брюсселя достаточно тяжёлое, заявил журналистам посол ЕС в Москве Маркус Эдерер.
"Время (для отношений) достаточно тяжёлое", - ответил он на просьбу прокомментировать нынешнее состояние отношений России со странами Евросоюза.
Отношения РФ и Запада обострились после обвинений Праги в адрес спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Прага выслала из страны 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила персона нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. Как отмечал МИД РФ, за высылкой российских дипломатов из Праги стоят США и страны Европы, которые пытаются таким образом решить свои собственные внутренние проблемы.
Глава МИД Чехии Якуб Кулганек призвал союзников по НАТО оказать практическую помощь парализованному после высылки 20 дипломатов посольству Чехии в Москве. До этого он потребовал от России вернуть в Москву высланных чешских дипломатов, пригрозив в противном случае сократить численность персонала посольства РФ до аналогичного чешскому, то есть до пяти дипломатов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ предложила Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО и добавила, что "с Россией такой тон недопустим".
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
19 февраля, 08:00
Россия и Евросоюз: развод и тапочки по почте?
 
РоссияМаркус ЭдерерЯкуб КулганекМария ЗахароваЕвросоюзМИД ЧехииВ мире
 
 
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