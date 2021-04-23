https://ria.ru/20210423/es-1729676069.html

Посол ЕС заявил о тяжелых временах в отношениях России и Европы

Посол ЕС заявил о тяжелых временах в отношениях России и Европы

Нынешнее время для отношений Москвы и Брюсселя достаточно тяжёлое, заявил журналистам посол ЕС в Москве Маркус Эдерер. РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T16:55

2021-04-23T16:55

2021-04-23T17:04

россия

маркус эдерер

якуб кулганек

мария захарова

евросоюз

мид чехии

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/152141/80/1521418076_0:0:2956:1663_1920x0_80_0_0_104ed680cba3e6adc6e4b02e6334882a.jpg

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Нынешнее время для отношений Москвы и Брюсселя достаточно тяжёлое, заявил журналистам посол ЕС в Москве Маркус Эдерер."Время (для отношений) достаточно тяжёлое", - ответил он на просьбу прокомментировать нынешнее состояние отношений России со странами Евросоюза.Отношения РФ и Запада обострились после обвинений Праги в адрес спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Прага выслала из страны 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила персона нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. Как отмечал МИД РФ, за высылкой российских дипломатов из Праги стоят США и страны Европы, которые пытаются таким образом решить свои собственные внутренние проблемы.Глава МИД Чехии Якуб Кулганек призвал союзников по НАТО оказать практическую помощь парализованному после высылки 20 дипломатов посольству Чехии в Москве. До этого он потребовал от России вернуть в Москву высланных чешских дипломатов, пригрозив в противном случае сократить численность персонала посольства РФ до аналогичного чешскому, то есть до пяти дипломатов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ предложила Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО и добавила, что "с Россией такой тон недопустим".

https://ria.ru/20210219/evrosoyuz-1598077186.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, маркус эдерер, якуб кулганек, мария захарова, евросоюз, мид чехии, в мире