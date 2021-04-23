https://ria.ru/20210423/epidsituatsiya-1729624102.html
Путин попросил Голикову и Попову держать его в курсе дела по эпидситуации
Путин попросил Голикову и Попову держать его в курсе дела по эпидситуации
Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и главе Роспотребнадзора Анне Поповой держать его в курсе по эпидемиологической ситуации в... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T13:36
2021-04-23T13:36
2021-04-23T13:36
распространение коронавируса
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анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
владимир путин
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и главе Роспотребнадзора Анне Поповой держать его в курсе по эпидемиологической ситуации в России."Держите меня, пожалуйста, в курсе дела. Знаю, что вы ситуацию контролируете, работа идет по всей территории РФ достаточно напряженно. Еще раз хочу пожелать вам успехов, передайте самые наилучшие пожелания вашим коллегам. Жду от вас регулярных докладов по ситуации по мере ее развития", - сказал он.
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РИА Новости
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