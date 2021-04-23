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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210423/epidsituatsiya-1729624102.html
Путин попросил Голикову и Попову держать его в курсе дела по эпидситуации
Путин попросил Голикову и Попову держать его в курсе дела по эпидситуации
Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и главе Роспотребнадзора Анне Поповой держать его в курсе по эпидемиологической ситуации в... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T13:36
2021-04-23T13:36
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
владимир путин
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и главе Роспотребнадзора Анне Поповой держать его в курсе по эпидемиологической ситуации в России."Держите меня, пожалуйста, в курсе дела. Знаю, что вы ситуацию контролируете, работа идет по всей территории РФ достаточно напряженно. Еще раз хочу пожелать вам успехов, передайте самые наилучшие пожелания вашим коллегам. Жду от вас регулярных докладов по ситуации по мере ее развития", - сказал он.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, общество

Путин попросил Голикову и Попову держать его в курсе дела по эпидситуации

13:36 23.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании попечительского совета Русского географического общества
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании попечительского совета Русского географического общества - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и главе Роспотребнадзора Анне Поповой держать его в курсе по эпидемиологической ситуации в России.
"Держите меня, пожалуйста, в курсе дела. Знаю, что вы ситуацию контролируете, работа идет по всей территории РФ достаточно напряженно. Еще раз хочу пожелать вам успехов, передайте самые наилучшие пожелания вашим коллегам. Жду от вас регулярных докладов по ситуации по мере ее развития", - сказал он.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Владимир ПутинОбщество
 
 
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