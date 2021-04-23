https://ria.ru/20210423/elektroteatr-1729324041.html

В Электротеатре Станиславский начался фестиваль виртуальной реальности

В Электротеатре Станиславский начался фестиваль виртуальной реальности

В Электротеатре Станиславский стартовал большой VR-фестиваль ULTRAMARIN, который продлится до 25 апреля, сообщили в пресс-службе театра. РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T01:50

2021-04-23T01:50

2021-04-23T07:15

культура

куда сходить

новости культуры

электротеатр станиславский

выставки

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729323031_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_927dbab0418b1579966f161a9c25ac75.png

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. В Электротеатре Станиславский стартовал большой VR-фестиваль ULTRAMARIN, который продлится до 25 апреля, сообщили в пресс-службе театра. Куратором проекта стал Ульрих Шраут, арт-директор первого в мире международного художественного фестиваля виртуальной реальности VRHAM! в Гамбурге. Он подготовил для театра иммерсивную выставку работ художников из разных стран, созданных при помощи современных технологий. Это виртуальная, дополненная и смешанная реальность, а также видео и медиаискусство. Объединяет все эти разные произведения общая тема — вода. Мотив, который затрагивается на политическом, персональном или образном уровне. По его словам, такая тенденция символизирует, как яростно художники борются за то, чтобы средствами искусства противостоять все менее осязаемому миру. На фестивале будут представлены работы Адриана М и Клэр Б, Сандро Боччи, Якоба Куск Стинсена, Кристофа Моншалина, Оливии Мак Гилкрист, Джана Бюкбарьбаша, Мишель-Мари Летельер. ULTRAMARIN стал одним из мероприятий Года Германии в России.

https://ria.ru/20210402/dyurer-1603680853.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

куда сходить , новости культуры, электротеатр станиславский, выставки, технологии