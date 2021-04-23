https://ria.ru/20210423/elektroteatr-1729324041.html
В Электротеатре Станиславский начался фестиваль виртуальной реальности
В Электротеатре Станиславский начался фестиваль виртуальной реальности
В Электротеатре Станиславский стартовал большой VR-фестиваль ULTRAMARIN, который продлится до 25 апреля, сообщили в пресс-службе театра. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T01:50
2021-04-23T01:50
2021-04-23T07:15
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. В Электротеатре Станиславский стартовал большой VR-фестиваль ULTRAMARIN, который продлится до 25 апреля, сообщили в пресс-службе театра. Куратором проекта стал Ульрих Шраут, арт-директор первого в мире международного художественного фестиваля виртуальной реальности VRHAM! в Гамбурге. Он подготовил для театра иммерсивную выставку работ художников из разных стран, созданных при помощи современных технологий. Это виртуальная, дополненная и смешанная реальность, а также видео и медиаискусство. Объединяет все эти разные произведения общая тема — вода. Мотив, который затрагивается на политическом, персональном или образном уровне. По его словам, такая тенденция символизирует, как яростно художники борются за то, чтобы средствами искусства противостоять все менее осязаемому миру. На фестивале будут представлены работы Адриана М и Клэр Б, Сандро Боччи, Якоба Куск Стинсена, Кристофа Моншалина, Оливии Мак Гилкрист, Джана Бюкбарьбаша, Мишель-Мари Летельер. ULTRAMARIN стал одним из мероприятий Года Германии в России.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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куда сходить , новости культуры, электротеатр станиславский, выставки, технологии
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. В Электротеатре Станиславский стартовал большой VR-фестиваль ULTRAMARIN, который продлится до 25 апреля, сообщили в пресс-службе театра.
Куратором проекта стал Ульрих Шраут, арт-директор первого в мире международного художественного фестиваля виртуальной реальности VRHAM! в Гамбурге. Он подготовил для театра иммерсивную выставку работ художников из разных стран, созданных при помощи современных технологий. Это виртуальная, дополненная и смешанная реальность, а также видео и медиаискусство.
Объединяет все эти разные произведения общая тема — вода. Мотив, который затрагивается на политическом, персональном или образном уровне.
“Стихия воды всегда играла основополагающую роль для любой творческой деятельности: начиная с наскальных рисунков и вплоть до фигуративных картин Боттичелли.... Но никогда прежде эта тенденция не была столь ярко выраженной, как в год глобальной пандемии Covid”, — считает куратор.
По его словам, такая тенденция символизирует, как яростно художники борются за то, чтобы средствами искусства противостоять все менее осязаемому миру.
На фестивале будут представлены работы Адриана М и Клэр Б, Сандро Боччи, Якоба Куск Стинсена, Кристофа Моншалина, Оливии Мак Гилкрист, Джана Бюкбарьбаша, Мишель-Мари Летельер.
ULTRAMARIN стал одним из мероприятий Года Германии в России.