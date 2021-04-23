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Эксперты подсчитали, сколько россиян готовы поехать на отдых в Египет
Эксперты подсчитали, сколько россиян готовы поехать на отдых в Египет
Число россиян, готовых отправиться на отдых в Египет, составляет около 200 тысяч человек в месяц, заявила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T15:32
2021-04-23T15:32
2021-04-23T15:32
россия
самолеты
майя ломидзе
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новости - туризм
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дмитрий песков
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Число россиян, готовых отправиться на отдых в Египет, составляет около 200 тысяч человек в месяц, заявила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе."Оптимистичный прогноз, базирующийся на имеющихся в наличии авиаемкостях и объеме отложенного спроса — около 200 тысяч путешественников в месяц. Но реальные потоки также зависят от даты открытия рейсов", — сказала Ломидзе.Каир и Москва 23 апреля договорились о полном возобновлении авиасообщения между странами, сообщила канцелярия президента Египта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости договоренности лидеров РФ и Египта о возобновлении авиасообщения между курортами Хургада и Шарм-Эш-Шейх и Россией.
https://ria.ru/20210414/belgorod-1728074179.html
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россия, самолеты, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, хургада, шарм-эш-шейх, дмитрий песков, москва, туризм
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Число россиян, готовых отправиться на отдых в Египет, составляет около 200 тысяч человек в месяц, заявила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
"Оптимистичный прогноз, базирующийся на имеющихся в наличии авиаемкостях и объеме отложенного спроса — около 200 тысяч путешественников в месяц. Но реальные потоки также зависят от даты открытия рейсов", — сказала Ломидзе.
Каир и Москва 23 апреля договорились о полном возобновлении авиасообщения между странами, сообщила канцелярия президента Египта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости договоренности лидеров РФ и Египта о возобновлении авиасообщения между курортами Хургада и Шарм-Эш-Шейх и Россией.