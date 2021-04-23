https://ria.ru/20210423/egipet-1729651399.html

Эксперты подсчитали, сколько россиян готовы поехать на отдых в Египет

Эксперты подсчитали, сколько россиян готовы поехать на отдых в Египет

Число россиян, готовых отправиться на отдых в Египет, составляет около 200 тысяч человек в месяц, заявила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T15:32

2021-04-23T15:32

2021-04-23T15:32

россия

самолеты

майя ломидзе

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

хургада

шарм-эш-шейх

дмитрий песков

москва

туризм

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Число россиян, готовых отправиться на отдых в Египет, составляет около 200 тысяч человек в месяц, заявила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе."Оптимистичный прогноз, базирующийся на имеющихся в наличии авиаемкостях и объеме отложенного спроса — около 200 тысяч путешественников в месяц. Но реальные потоки также зависят от даты открытия рейсов", — сказала Ломидзе.Каир и Москва 23 апреля договорились о полном возобновлении авиасообщения между странами, сообщила канцелярия президента Египта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости договоренности лидеров РФ и Египта о возобновлении авиасообщения между курортами Хургада и Шарм-Эш-Шейх и Россией.

https://ria.ru/20210414/belgorod-1728074179.html

россия

хургада

шарм-эш-шейх

москва

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2021

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