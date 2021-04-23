https://ria.ru/20210423/donbass-1729723535.html

Киев пригласил представителей Берлина и Парижа в Донбасс

Киев пригласил представителей Берлина и Парижа в Донбасс

Вице-премьер Украины, замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Резников заявил, что Киев пригласил советников... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T22:53

2021-04-23T22:53

2021-04-23T22:53

алексей резников

савик шустер

дмитрий козак

луганск

берлин (город)

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КИЕВ, 23 апр - РИА Новости. Вице-премьер Украины, замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Резников заявил, что Киев пригласил советников президента Франции и канцлера ФРГ посетить Донбасс, считает такой визит возможным.Москва предложила Парижу и Берлину до 27 апреля обсудить вопросы перемирия на востоке Украины, встреча могла бы пройти в Донбассе с участием представителей Киева, Донецка и Луганска."Это (возможная встреча в Донбассе – ред.) обсуждалось во время встречи советников ("нормандского формата" - ред.). Мы тоже приглашаем (внешнеполитического советника канцлера ФРГ) господина Яна Хекера и (внешнеполитического советника президента Франции) Эммануэля Бонна приехать на линию разграничения. Мы с радостью их встретим для того, чтобы они собственными глазам увидели, что там происходит. Это возможно", - заявил Резников в пятницу в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", отвечая на вопрос, рассматривает ли Украина предложение замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака провести встречу советников "нормандского формата" в Донбассе.Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев расценивает предложение России о встрече по минским соглашениям в Донбассе с участием самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик как "размывание самой идеи переговоров", однако данную инициативу можно попытаться реализовать на уровне контактной группы.

https://ria.ru/20210410/ukraina-1727604795.html

https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html

луганск

берлин (город)

украина

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алексей резников, савик шустер, дмитрий козак, луганск, берлин (город), украина, в мире