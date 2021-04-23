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https://ria.ru/20210423/donbass-1729723535.html
Киев пригласил представителей Берлина и Парижа в Донбасс
Киев пригласил представителей Берлина и Парижа в Донбасс
Вице-премьер Украины, замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Резников заявил, что Киев пригласил советников... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T22:53
2021-04-23T22:53
алексей резников
савик шустер
дмитрий козак
луганск
берлин (город)
украина
в мире
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КИЕВ, 23 апр - РИА Новости. Вице-премьер Украины, замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Резников заявил, что Киев пригласил советников президента Франции и канцлера ФРГ посетить Донбасс, считает такой визит возможным.Москва предложила Парижу и Берлину до 27 апреля обсудить вопросы перемирия на востоке Украины, встреча могла бы пройти в Донбассе с участием представителей Киева, Донецка и Луганска."Это (возможная встреча в Донбассе – ред.) обсуждалось во время встречи советников ("нормандского формата" - ред.). Мы тоже приглашаем (внешнеполитического советника канцлера ФРГ) господина Яна Хекера и (внешнеполитического советника президента Франции) Эммануэля Бонна приехать на линию разграничения. Мы с радостью их встретим для того, чтобы они собственными глазам увидели, что там происходит. Это возможно", - заявил Резников в пятницу в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", отвечая на вопрос, рассматривает ли Украина предложение замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака провести встречу советников "нормандского формата" в Донбассе.Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев расценивает предложение России о встрече по минским соглашениям в Донбассе с участием самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик как "размывание самой идеи переговоров", однако данную инициативу можно попытаться реализовать на уровне контактной группы.
https://ria.ru/20210410/ukraina-1727604795.html
https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html
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алексей резников, савик шустер, дмитрий козак, луганск, берлин (город), украина, в мире

Киев пригласил представителей Берлина и Парижа в Донбасс

22:53 23.04.2021
 
© REUTERS / Oleksandr KlymenkoУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Широкино Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Широкино Донецкой области - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
Читать ria.ru в
КИЕВ, 23 апр - РИА Новости. Вице-премьер Украины, замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Резников заявил, что Киев пригласил советников президента Франции и канцлера ФРГ посетить Донбасс, считает такой визит возможным.
Москва предложила Парижу и Берлину до 27 апреля обсудить вопросы перемирия на востоке Украины, встреча могла бы пройти в Донбассе с участием представителей Киева, Донецка и Луганска.
Украинские военнослужащие охраняют контрольно-пропускной пункт возле новой линии соприкосновения в Золотом, Луганская область - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
10 апреля, 08:00
Какая Украина нам не нужна
"Это (возможная встреча в Донбассе – ред.) обсуждалось во время встречи советников ("нормандского формата" - ред.). Мы тоже приглашаем (внешнеполитического советника канцлера ФРГ) господина Яна Хекера и (внешнеполитического советника президента Франции) Эммануэля Бонна приехать на линию разграничения. Мы с радостью их встретим для того, чтобы они собственными глазам увидели, что там происходит. Это возможно", - заявил Резников в пятницу в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", отвечая на вопрос, рассматривает ли Украина предложение замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака провести встречу советников "нормандского формата" в Донбассе.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев расценивает предложение России о встрече по минским соглашениям в Донбассе с участием самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик как "размывание самой идеи переговоров", однако данную инициативу можно попытаться реализовать на уровне контактной группы.
Жители на одной из улиц Углегорска Донецкой области - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
13 марта, 08:00
Украинские "ястребы" призывают сделать Донбасс безлюдным
 
Алексей РезниковСавик ШустерДмитрий КозакЛуганскБерлин (город)УкраинаВ мире
 
 
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