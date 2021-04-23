https://ria.ru/20210423/donbass-1729678272.html
В ДНР обвинили украинских силовиков в усилении обстрелов в Донбассе
В ДНР обвинили украинских силовиков в усилении обстрелов в Донбассе
Заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что украинские силовики увеличивают... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T17:02
2021-04-23T17:02
2021-04-23T17:02
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ДОНЕЦК, 23 апр – РИА Новости. Заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что украинские силовики увеличивают интенсивность обстрелов в Донбассе для дестабилизации ситуации."Противник не оставляет попыток дестабилизировать ситуацию на линии соприкосновения и для этого продолжает наращивать интенсивность провокационных обстрелов территории нашей республики", - сказал журналистам Басурин.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20210423/permirie-1729663411.html
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эдуард басурин, донбасс, донецкая народная республика, в мире