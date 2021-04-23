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В ДНР рассказали, что необходимо для мирного урегулирования в Донбассе

В ДНР рассказали, что необходимо для мирного урегулирования в Донбассе

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что для мирного урегулирования конфликта в Донбассе нужен прямой диалог ДНР и ЛНР с РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T15:14

2021-04-23T15:14

2021-04-23T15:14

россия

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

денис пушилин

владимир зеленский

владимир путин

москва

в мире

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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что для мирного урегулирования конфликта в Донбассе нужен прямой диалог ДНР и ЛНР с Киевом.Ранее президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении по ситуации с безопасностью в стране предложил президенту РФ Владимиру Путину "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Путин заявил, что украинское руководство при обсуждении вопросов востока Украины для начала должно встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а потом уже с российскими представителями. Также российский лидер заявил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если он хочет обсудить двусторонние отношения."Мяч на стороне Киева. Судя по заявлениям, которые исходят от официальных и полуофициальных лиц, можно судить, что Киев опять будет пытаться найти какие-то новые формулы. К диалогу мы действительно призвали и считаем – это единственная возможность мирно урегулировать конфликт и договориться, как мы будет дальше соседствовать. Без диалога с нами говорить о мирном разрешении конфликта не приходится", - заявил Пушилин журналистам, отвечая на вопрос, состоится ли встреча руководства Киева с руководством ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20210423/donbass-1729631111.html

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россия, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, денис пушилин, владимир зеленский, владимир путин, москва, в мире