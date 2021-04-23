Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210423/donbass-1729653269.html
В ДНР рассказали, что необходимо для мирного урегулирования в Донбассе
В ДНР рассказали, что необходимо для мирного урегулирования в Донбассе
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что для мирного урегулирования конфликта в Донбассе нужен прямой диалог ДНР и ЛНР с РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T15:14
2021-04-23T15:14
россия
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
денис пушилин
владимир зеленский
владимир путин
москва
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155539/07/1555390777_0:148:3112:1898_1920x0_80_0_0_fceed88b165dca5e8c701981c0e3686f.jpg
ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что для мирного урегулирования конфликта в Донбассе нужен прямой диалог ДНР и ЛНР с Киевом.Ранее президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении по ситуации с безопасностью в стране предложил президенту РФ Владимиру Путину "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Путин заявил, что украинское руководство при обсуждении вопросов востока Украины для начала должно встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а потом уже с российскими представителями. Также российский лидер заявил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если он хочет обсудить двусторонние отношения."Мяч на стороне Киева. Судя по заявлениям, которые исходят от официальных и полуофициальных лиц, можно судить, что Киев опять будет пытаться найти какие-то новые формулы. К диалогу мы действительно призвали и считаем – это единственная возможность мирно урегулировать конфликт и договориться, как мы будет дальше соседствовать. Без диалога с нами говорить о мирном разрешении конфликта не приходится", - заявил Пушилин журналистам, отвечая на вопрос, состоится ли встреча руководства Киева с руководством ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20210423/donbass-1729631111.html
россия
донецкая народная республика
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155539/07/1555390777_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_07f3a5dced7f1d03447ddfb2d3776e35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, денис пушилин, владимир зеленский, владимир путин, москва, в мире

В ДНР рассказали, что необходимо для мирного урегулирования в Донбассе

15:14 23.04.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что для мирного урегулирования конфликта в Донбассе нужен прямой диалог ДНР и ЛНР с Киевом.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении по ситуации с безопасностью в стране предложил президенту РФ Владимиру Путину "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Путин заявил, что украинское руководство при обсуждении вопросов востока Украины для начала должно встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а потом уже с российскими представителями. Также российский лидер заявил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если он хочет обсудить двусторонние отношения.
"Мяч на стороне Киева. Судя по заявлениям, которые исходят от официальных и полуофициальных лиц, можно судить, что Киев опять будет пытаться найти какие-то новые формулы. К диалогу мы действительно призвали и считаем – это единственная возможность мирно урегулировать конфликт и договориться, как мы будет дальше соседствовать. Без диалога с нами говорить о мирном разрешении конфликта не приходится", - заявил Пушилин журналистам, отвечая на вопрос, состоится ли встреча руководства Киева с руководством ДНР и ЛНР.
Украинский военный в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
Вчера, 14:01
ЛНР обвинила ВСУ в размещении ЗРК "Оса" в жилых районах Донбасса
 
РоссияСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВладимир ЗеленскийВладимир ПутинМоскваВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:55"Путин снова переиграл Запад": британцы оценили отвод российских войск
03:22Прилетевший на МКС корабль имени Гагарина "перепаркуют" в сентябре
03:19Врач предупредил об опасности пикников весной
03:17Кинолог назвал бесполезные для собак аксессуары
03:15Юрист предупредил о новых дорожных штрафах
03:13ХАМАС выпустил пять ракет по территории Израиля после танковой атаки
03:11График Путина на майские нерабочие дни уточняется, заявил Песков
03:10В Европе заявили о низшей точке кризиса между Россией и Чехией
03:00Названа неожиданная причина головных болей
02:55Израиль ударил по объекту ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракеты
02:40Японцы вспомнили о ядерном оружии из-за российских танков на Курилах
02:39В Госдепе прокомментировали беспорядки в Иерусалиме
02:25Эксперт рассказал про опасные фото на сайтах знакомств
02:17Россия закрывает доступ в ряд районов Черного моря для иностранных судов
02:10Назван способ спасти утопленный смартфон
02:09США сняли ограничения на применение вакцины Johnson & Johnson
02:06Франция расследует нападение под Парижем совместно со спецслужбами Туниса
01:58Депутат бундестага Гердт назвал виновных в разладе между Россией и Чехией
01:40Пушков объяснил бессмысленность переговоров с Зеленским
01:29Названа категория россиян с правом досрочного выхода на пенсию
Лента новостейМолния