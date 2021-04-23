https://ria.ru/20210423/donbass-1729578731.html

СК России завел дело после ранения мирного жителя в Донбассе

СК России завел дело после ранения мирного жителя в Донбассе

Следственный комитет России завел уголовное дело после обстрела украинскими силовиками объектов гражданской инфраструктуры в Донбассе, в результате которого... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T10:02

2021-04-23T10:02

2021-04-23T10:02

россия

донецкая народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

луганск

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Следственный комитет России завел уголовное дело после обстрела украинскими силовиками объектов гражданской инфраструктуры в Донбассе, в результате которого ранен мирный житель, сообщается на сайте СК РФ."По указанному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - говорится в сообщении.По данным СК, украинские военные в четверг произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелого вооружения по объектам гражданской инфраструктуры в поселке шахты "Трудовская" Петровского района Донецка в Донбассе. В результате получил ранения не участвующий в вооруженном конфликте 60-летний мирный житель."Такие преступления не имеют срока давности, и рано или поздно собранные Следственным комитетом доказательства станут предметом рассмотрения судов, перед которыми предстанут те, кто отдает и выполняет преступные приказы", - отмечается в сообщении ведомства.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.В конце марта украинские силовики заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных. Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе. В свою очередь ДНР и ЛНР обвинили Киев в обострении - по их заявлениям, имеют место провокации со стороны силовиков, а ополченцы открывают ответный огонь. Кроме того, Луганск обвинил Киев в беспорядочном минировании территорий.

https://ria.ru/20210423/sssr-1729563327.html

https://ria.ru/20210422/ukraina-1729544849.html

https://ria.ru/20210422/peregovory-1729555853.html

россия

донецкая народная республика

луганск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), луганск, оон, в мире