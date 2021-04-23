СК России завел дело после ранения мирного жителя в Донбассе
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
"По указанному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - говорится в сообщении.
По данным СК, украинские военные в четверг произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелого вооружения по объектам гражданской инфраструктуры в поселке шахты "Трудовская" Петровского района Донецка в Донбассе. В результате получил ранения не участвующий в вооруженном конфликте 60-летний мирный житель.
"Такие преступления не имеют срока давности, и рано или поздно собранные Следственным комитетом доказательства станут предметом рассмотрения судов, перед которыми предстанут те, кто отдает и выполняет преступные приказы", - отмечается в сообщении ведомства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
В конце марта украинские силовики заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных. Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе. В свою очередь ДНР и ЛНР обвинили Киев в обострении - по их заявлениям, имеют место провокации со стороны силовиков, а ополченцы открывают ответный огонь. Кроме того, Луганск обвинил Киев в беспорядочном минировании территорий.