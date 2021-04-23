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СК России завел дело после ранения мирного жителя в Донбассе
СК России завел дело после ранения мирного жителя в Донбассе
Следственный комитет России завел уголовное дело после обстрела украинскими силовиками объектов гражданской инфраструктуры в Донбассе, в результате которого... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T10:02
2021-04-23T10:02
россия
донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
луганск
оон
в мире
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Следственный комитет России завел уголовное дело после обстрела украинскими силовиками объектов гражданской инфраструктуры в Донбассе, в результате которого ранен мирный житель, сообщается на сайте СК РФ."По указанному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - говорится в сообщении.По данным СК, украинские военные в четверг произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелого вооружения по объектам гражданской инфраструктуры в поселке шахты "Трудовская" Петровского района Донецка в Донбассе. В результате получил ранения не участвующий в вооруженном конфликте 60-летний мирный житель."Такие преступления не имеют срока давности, и рано или поздно собранные Следственным комитетом доказательства станут предметом рассмотрения судов, перед которыми предстанут те, кто отдает и выполняет преступные приказы", - отмечается в сообщении ведомства.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.В конце марта украинские силовики заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных. Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе. В свою очередь ДНР и ЛНР обвинили Киев в обострении - по их заявлениям, имеют место провокации со стороны силовиков, а ополченцы открывают ответный огонь. Кроме того, Луганск обвинил Киев в беспорядочном минировании территорий.
https://ria.ru/20210423/sssr-1729563327.html
https://ria.ru/20210422/ukraina-1729544849.html
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донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), луганск, оон, в мире

СК России завел дело после ранения мирного жителя в Донбассе

10:02 23.04.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Следственный комитет России завел уголовное дело после обстрела украинскими силовиками объектов гражданской инфраструктуры в Донбассе, в результате которого ранен мирный житель, сообщается на сайте СК РФ.
"По указанному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - говорится в сообщении.
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По данным СК, украинские военные в четверг произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелого вооружения по объектам гражданской инфраструктуры в поселке шахты "Трудовская" Петровского района Донецка в Донбассе. В результате получил ранения не участвующий в вооруженном конфликте 60-летний мирный житель.
"Такие преступления не имеют срока давности, и рано или поздно собранные Следственным комитетом доказательства станут предметом рассмотрения судов, перед которыми предстанут те, кто отдает и выполняет преступные приказы", - отмечается в сообщении ведомства.
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В конце марта украинские силовики заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных. Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе. В свою очередь ДНР и ЛНР обвинили Киев в обострении - по их заявлениям, имеют место провокации со стороны силовиков, а ополченцы открывают ответный огонь. Кроме того, Луганск обвинил Киев в беспорядочном минировании территорий.
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