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В Кремле рассказали о работе над решением проблемы падения доходов
В Кремле рассказали о работе над решением проблемы падения доходов
Проблема падения доходов хорошо известна, президент РФ Владимир Путин говорил о ней в послании, работа над этим вопросом ведется, сообщил журналистам... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T12:40
2021-04-23T12:45
россия
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Проблема падения доходов хорошо известна, президент РФ Владимир Путин говорил о ней в послании, работа над этим вопросом ведется, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Действительно, падение доходов было за прошлый год, и президент говорил, что это падение доходов произошло, к сожалению, во всех странах мира вследствие пандемии... Эти проблемы известны, о них в послании говорил президент и как раз ведется работа, которая имеется своей целью выправить эту ситуацию", - сказал Песков.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, общество

В Кремле рассказали о работе над решением проблемы падения доходов

12:40 23.04.2021 (обновлено: 12:45 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Проблема падения доходов хорошо известна, президент РФ Владимир Путин говорил о ней в послании, работа над этим вопросом ведется, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Действительно, падение доходов было за прошлый год, и президент говорил, что это падение доходов произошло, к сожалению, во всех странах мира вследствие пандемии... Эти проблемы известны, о них в послании говорил президент и как раз ведется работа, которая имеется своей целью выправить эту ситуацию", - сказал Песков.
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РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
 
 
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