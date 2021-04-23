https://ria.ru/20210423/dokhody-1729609938.html
В Кремле рассказали о работе над решением проблемы падения доходов
В Кремле рассказали о работе над решением проблемы падения доходов
Проблема падения доходов хорошо известна, президент РФ Владимир Путин говорил о ней в послании, работа над этим вопросом ведется, сообщил журналистам... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T12:40
2021-04-23T12:40
2021-04-23T12:45
россия
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Проблема падения доходов хорошо известна, президент РФ Владимир Путин говорил о ней в послании, работа над этим вопросом ведется, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Действительно, падение доходов было за прошлый год, и президент говорил, что это падение доходов произошло, к сожалению, во всех странах мира вследствие пандемии... Эти проблемы известны, о них в послании говорил президент и как раз ведется работа, которая имеется своей целью выправить эту ситуацию", - сказал Песков.
https://ria.ru/20210414/dokhod-1728239702.html
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