Якутский разработчик игр объявил благотворительную акцию для детей с ДЦП

ЯКУТСК, 23 апр – РИА Новости. Резидент технопарка "Якутия" предлагает подарить видеоигру Planty Go ребенку с церебральным параличом, сообщает пресс-центр республики в Москве.Отмечается, что по проекту Planty Go якутские айтишники разработали две новые видеоигры для тренировки мышц у детей с церебральным параличом. Платформа работает на английском и русском языках. По словам сооснователя проекта Евгения Самошкина, в прошлом году резидент технопарка "Якутия" подарил семьям 51 комплект видеоигр Planty Go."А в апреле мы выпустили две новые игры для тренировки наклонов и удержания равновесия: "Фруктовый дождь" и "Воздушный мир". Теперь у пользователей Planty Go появилась возможность регулировать чувствительность и скорость движения персонажей. Также родители смогут играть вместе с детьми. В этом году нам исполняется 2 года, и ко дню рождения проекта мы запускаем акцию добра. Любой желающий может подарить Planty Go семье с особенным ребенком, а мы дополнительно предоставим подписку на 3 месяца бесплатно", - приводятся слова Самошкина.Отмечается, что также проект создан под руководством врача-невролога Николая Сыромятникова с учетом рекомендаций специалистов в сфере реабилитации и на основе международных исследований. Игры можно запустить в любом удобном для семьи месте при наличии компьютера или смартфона и доступа в интернет."Ключевые цели Planty Go - максимальная доступность и удобство для детей с разными уровнями физических и когнитивных навыков. Поэтому мы добавили краткие обучающие секции в каждую из игр и возможность регулировать чувствительность и скорость движения персонажей. Это позволит использовать Planty Go детям с более тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата", - сказал Сыромятников.Planty Go является резидентом технопарка "Якутия", биомедицинского кластера фонда "Сколково", а также выпускником регионального акселератора "Б8".

