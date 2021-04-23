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Шапка для Республика Саха (Якутия) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20210423/deti-1729667123.html
Якутский разработчик игр объявил благотворительную акцию для детей с ДЦП
Якутский разработчик игр объявил благотворительную акцию для детей с ДЦП
Резидент технопарка "Якутия" предлагает подарить видеоигру Planty Go ребенку с церебральным параличом, сообщает пресс-центр республики в Москве. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T16:19
2021-04-23T16:19
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
москва
фонд "сколково"
общество
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ЯКУТСК, 23 апр – РИА Новости. Резидент технопарка "Якутия" предлагает подарить видеоигру Planty Go ребенку с церебральным параличом, сообщает пресс-центр республики в Москве.Отмечается, что по проекту Planty Go якутские айтишники разработали две новые видеоигры для тренировки мышц у детей с церебральным параличом. Платформа работает на английском и русском языках. По словам сооснователя проекта Евгения Самошкина, в прошлом году резидент технопарка "Якутия" подарил семьям 51 комплект видеоигр Planty Go."А в апреле мы выпустили две новые игры для тренировки наклонов и удержания равновесия: "Фруктовый дождь" и "Воздушный мир". Теперь у пользователей Planty Go появилась возможность регулировать чувствительность и скорость движения персонажей. Также родители смогут играть вместе с детьми. В этом году нам исполняется 2 года, и ко дню рождения проекта мы запускаем акцию добра. Любой желающий может подарить Planty Go семье с особенным ребенком, а мы дополнительно предоставим подписку на 3 месяца бесплатно", - приводятся слова Самошкина.Отмечается, что также проект создан под руководством врача-невролога Николая Сыромятникова с учетом рекомендаций специалистов в сфере реабилитации и на основе международных исследований. Игры можно запустить в любом удобном для семьи месте при наличии компьютера или смартфона и доступа в интернет."Ключевые цели Planty Go - максимальная доступность и удобство для детей с разными уровнями физических и когнитивных навыков. Поэтому мы добавили краткие обучающие секции в каждую из игр и возможность регулировать чувствительность и скорость движения персонажей. Это позволит использовать Planty Go детям с более тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата", - сказал Сыромятников.Planty Go является резидентом технопарка "Якутия", биомедицинского кластера фонда "Сколково", а также выпускником регионального акселератора "Б8".
https://ria.ru/20210419/yakutiya-1728877371.html
https://ria.ru/20210417/most-1728671678.html
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республика саха (якутия), москва, фонд "сколково", общество

Якутский разработчик игр объявил благотворительную акцию для детей с ДЦП

16:19 23.04.2021
 
© РИА Новости / Игорь АгеенкоЯкутск
Якутск - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 23 апр – РИА Новости. Резидент технопарка "Якутия" предлагает подарить видеоигру Planty Go ребенку с церебральным параличом, сообщает пресс-центр республики в Москве.
Отмечается, что по проекту Planty Go якутские айтишники разработали две новые видеоигры для тренировки мышц у детей с церебральным параличом. Платформа работает на английском и русском языках. По словам сооснователя проекта Евгения Самошкина, в прошлом году резидент технопарка "Якутия" подарил семьям 51 комплект видеоигр Planty Go.
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"А в апреле мы выпустили две новые игры для тренировки наклонов и удержания равновесия: "Фруктовый дождь" и "Воздушный мир". Теперь у пользователей Planty Go появилась возможность регулировать чувствительность и скорость движения персонажей. Также родители смогут играть вместе с детьми. В этом году нам исполняется 2 года, и ко дню рождения проекта мы запускаем акцию добра. Любой желающий может подарить Planty Go семье с особенным ребенком, а мы дополнительно предоставим подписку на 3 месяца бесплатно", - приводятся слова Самошкина.
Отмечается, что также проект создан под руководством врача-невролога Николая Сыромятникова с учетом рекомендаций специалистов в сфере реабилитации и на основе международных исследований. Игры можно запустить в любом удобном для семьи месте при наличии компьютера или смартфона и доступа в интернет.
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"Ключевые цели Planty Go - максимальная доступность и удобство для детей с разными уровнями физических и когнитивных навыков. Поэтому мы добавили краткие обучающие секции в каждую из игр и возможность регулировать чувствительность и скорость движения персонажей. Это позволит использовать Planty Go детям с более тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата", - сказал Сыромятников.
Planty Go является резидентом технопарка "Якутия", биомедицинского кластера фонда "Сколково", а также выпускником регионального акселератора "Б8".
 
Республика Саха (Якутия)Республика Саха (Якутия)МоскваФонд "Сколково"Общество
 
 
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