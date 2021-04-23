https://ria.ru/20210423/deti-1729667123.html
Якутский разработчик игр объявил благотворительную акцию для детей с ДЦП
Якутский разработчик игр объявил благотворительную акцию для детей с ДЦП
Резидент технопарка "Якутия" предлагает подарить видеоигру Planty Go ребенку с церебральным параличом, сообщает пресс-центр республики в Москве. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T16:19
2021-04-23T16:19
2021-04-23T16:19
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
москва
фонд "сколково"
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156106/78/1561067873_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a09449804c392d285ae3ba6aaf164cab.jpg
ЯКУТСК, 23 апр – РИА Новости. Резидент технопарка "Якутия" предлагает подарить видеоигру Planty Go ребенку с церебральным параличом, сообщает пресс-центр республики в Москве.Отмечается, что по проекту Planty Go якутские айтишники разработали две новые видеоигры для тренировки мышц у детей с церебральным параличом. Платформа работает на английском и русском языках. По словам сооснователя проекта Евгения Самошкина, в прошлом году резидент технопарка "Якутия" подарил семьям 51 комплект видеоигр Planty Go."А в апреле мы выпустили две новые игры для тренировки наклонов и удержания равновесия: "Фруктовый дождь" и "Воздушный мир". Теперь у пользователей Planty Go появилась возможность регулировать чувствительность и скорость движения персонажей. Также родители смогут играть вместе с детьми. В этом году нам исполняется 2 года, и ко дню рождения проекта мы запускаем акцию добра. Любой желающий может подарить Planty Go семье с особенным ребенком, а мы дополнительно предоставим подписку на 3 месяца бесплатно", - приводятся слова Самошкина.Отмечается, что также проект создан под руководством врача-невролога Николая Сыромятникова с учетом рекомендаций специалистов в сфере реабилитации и на основе международных исследований. Игры можно запустить в любом удобном для семьи месте при наличии компьютера или смартфона и доступа в интернет."Ключевые цели Planty Go - максимальная доступность и удобство для детей с разными уровнями физических и когнитивных навыков. Поэтому мы добавили краткие обучающие секции в каждую из игр и возможность регулировать чувствительность и скорость движения персонажей. Это позволит использовать Planty Go детям с более тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата", - сказал Сыромятников.Planty Go является резидентом технопарка "Якутия", биомедицинского кластера фонда "Сколково", а также выпускником регионального акселератора "Б8".
https://ria.ru/20210419/yakutiya-1728877371.html
https://ria.ru/20210417/most-1728671678.html
республика саха (якутия)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156106/78/1561067873_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a8839a64d36145411584e1b24f465cb5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика саха (якутия), москва, фонд "сколково", общество
ЯКУТСК, 23 апр – РИА Новости.
Резидент технопарка "Якутия" предлагает подарить видеоигру Planty Go ребенку с церебральным параличом, сообщает пресс-центр республики в Москве
.
Отмечается, что по проекту Planty Go якутские айтишники разработали две новые видеоигры для тренировки мышц у детей с церебральным параличом. Платформа работает на английском и русском языках. По словам сооснователя проекта Евгения Самошкина, в прошлом году резидент технопарка "Якутия" подарил семьям 51 комплект видеоигр Planty Go.
"А в апреле мы выпустили две новые игры для тренировки наклонов и удержания равновесия: "Фруктовый дождь" и "Воздушный мир". Теперь у пользователей Planty Go появилась возможность регулировать чувствительность и скорость движения персонажей. Также родители смогут играть вместе с детьми. В этом году нам исполняется 2 года, и ко дню рождения проекта мы запускаем акцию добра. Любой желающий может подарить Planty Go семье с особенным ребенком, а мы дополнительно предоставим подписку на 3 месяца бесплатно", - приводятся слова Самошкина.
Отмечается, что также проект создан под руководством врача-невролога Николая Сыромятникова с учетом рекомендаций специалистов в сфере реабилитации и на основе международных исследований. Игры можно запустить в любом удобном для семьи месте при наличии компьютера или смартфона и доступа в интернет.
"Ключевые цели Planty Go - максимальная доступность и удобство для детей с разными уровнями физических и когнитивных навыков. Поэтому мы добавили краткие обучающие секции в каждую из игр и возможность регулировать чувствительность и скорость движения персонажей. Это позволит использовать Planty Go детям с более тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата", - сказал Сыромятников.
Planty Go является резидентом технопарка "Якутия", биомедицинского кластера фонда "Сколково"
, а также выпускником регионального акселератора "Б8".