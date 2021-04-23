https://ria.ru/20210423/destabilizatsiya-1729684566.html

В ЕС считают российские ограничения в Черном море дестабилизирующими

В ЕС считают российские ограничения в Черном море дестабилизирующими

В ЕС считают, что закрытие Россией отдельных районов Черного моря "еще больше дестабилизирует ситуацию", призывают отменить это решение, заявил официальный... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T17:30

2021-04-23T17:30

2021-04-23T17:30

россия

черное море

керченский пролив

мид украины

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 23 апр – РИА Новости. В ЕС считают, что закрытие Россией отдельных районов Черного моря "еще больше дестабилизирует ситуацию", призывают отменить это решение, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано, отвечая на запрос РИА Новости."Решение России закрыть некоторые части Черного моря до 31 октября, ограничить использование воздушного пространства над нелегально аннексированным Крымом является новым нарушением международного права, еще больше дестабилизирует регион. Мы призываем Россию отменить это решение", - сказал Стано.Согласно данным бюллетеня управления навигации и океанографии Минобороны РФ, опубликованного 14 апреля, с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные море Российской Федерации для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря. При этом подчеркивалось, что планируемые к закрытию зоны не будут препятствовать судоходству через Керченский пролив, кроме того, все они находятся внутри территориальных вод РФ.Министерство иностранных дел Украины выразило протест РФ из-за закрытия части акватории Черного моря, указав, что это сделано якобы под предлогом проведения военных учений. При этом сам Керченский пролив и подход к нему, по данным бюллетеня, не попадают в указанные зоны, а все планируемые к закрытию районы распространяются только до внешней границы территориального моря Российской Федерации.

https://ria.ru/20210420/donbass-1729124752.html

россия

черное море

керченский пролив

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россия, черное море, керченский пролив, мид украины, в мире