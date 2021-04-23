https://ria.ru/20210423/delo-1729602248.html

В Красноярске завели дело после поджога пиротехники на незаконной акции

В Красноярске завели дело после поджога пиротехники на незаконной акции

Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве против ранее судимого жителя Красноярска, пришедшего на несогласованную акцию с пакетом пиротехнических изделий,... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T12:09

2021-04-23T12:09

2021-04-23T12:09

россия

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 23 апр - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве против ранее судимого жителя Красноярска, пришедшего на несогласованную акцию с пакетом пиротехнических изделий, одно из которых он успел поджечь, сообщили журналистам в краевом главке МВД.В среду вечером в Красноярске прошла несогласованная акция."Возбудили уголовное дело в отношении ранее судимого мужчины 1988 года рождения, который пронес пиротехнические изделия на несогласованное публичное мероприятие и зажег одно из них из хулиганских побуждений. Как установили полицейские, красноярец специально приобрел целый пакет пиротехнических изделий дли использования в ходе мероприятия", - говорится в сообщении главка.По данным пресс-службы, о проносе пиротехники в место публичного скопления людей он также сообщил в ходе видео-стрима местному блогеру."В настоящее время в отношении красноярца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации "Хулиганство". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Он задержан", - сообщает пресс-служба.В полиции добавили, что также мужчина будет привлечен к административной ответственности по статье 20.2 КоАП РФ "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".Согласно сводным данным МВД, на несогласованные митинги 21 апреля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, вышли около 14,4 тысячи человек. Данные приведены по 29 городам России и не учитывают некоторые города, где проходили акции. Статистика задержаний официально не публиковалась.

https://ria.ru/20210422/peterburg-1729556437.html

https://ria.ru/20210422/arest-1729548720.html

россия

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, красноярск, происшествия