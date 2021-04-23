https://ria.ru/20210423/chekhiya-1729606623.html
Нарышкин назвал Чехию страной "ограниченного суверенитета" в дипломатии
Нарышкин назвал Чехию страной "ограниченного суверенитета" в дипломатии
Чехия, пошедшая на конфронтацию с Россией, является страной ограниченного суверенитета во внешнеполитических делах, заявил директор Службы внешней разведки РФ,... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T12:26
2021-04-23T12:26
2021-04-23T12:26
россия
якуб кулганек
мария захарова
российское историческое общество
нато
мид чехии
сергей нарышкин
москва
сша
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Чехия, пошедшая на конфронтацию с Россией, является страной ограниченного суверенитета во внешнеполитических делах, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.Выступая в пятницу в Москве в Центральном музее Вооруженных Сил РФ на открытии выставки по истории Второй мировой войны, Нарышкин коснулся недавних действий Чехии, которая обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году и выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии."Политические лидеры, политическая верхушка группы западных стран пытается шаг за шагом с маниакальным упрямством разрушить тонкую и довольно хрупкую материю международной стабильности, международной безопасности. Отличилась Чехия на наших глазах: страна довольно ограниченного суверенитета во внешнеполитических делах пошла на обострение, конфронтацию с Россией. И, признаться, получила свое", - сказал Нарышкин.МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными, а за высылкой российских дипломатов из Праги стоят США и страны Европы, которые пытаются таким образом решить свои собственные внутренние проблемы.В среду глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных чешских дипломатов, пригрозив в противном случае сократить численность персонала посольства РФ до аналогичного чешскому, то есть до пяти дипломатов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ предложила Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО и добавила, что "с Россией такой тон недопустим".
https://ria.ru/20210423/razlad-1729585236.html
https://ria.ru/20210423/dokazatelstva-1729567686.html
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россия, якуб кулганек, мария захарова, российское историческое общество, нато, мид чехии, сергей нарышкин, москва, сша, в мире