Ливийская национальная армия повышает степень боеготовности близ Чада
© AFP 2021 / Abdullah DomaВоеннослужащие ливийской национальной армии (ЛНА) на передовой к западу от города Сирт
БЕНГАЗИ (Ливия) , 23 апр - РИА Новости. Военный округ провинции эль-Куфры Ливийской национальной армии под командованием маршала Халифы Хафтара повысил степень боевой готовности у границы с Чадом, говорится в заявлении округа.
Ранее военный источник сообщил РИА Новости, что ЛНА готовится выдвинуть свои части к границе с Чадом после убийства президента в этой стране.
"Степень готовности всех воинских частей сухопутных и военно-воздушных сил была повышена", - говорится в заявлении.
Отмечается, что силы были обеспечены необходимым оборудованием "для сдерживания любого, кто пытается подорвать безопасность и стабильность в регионе".
Согласно заявлению, на границах стран вводится воздушное и наземное патрулирование, а также на базу аль-Сара была направлена боевая рота для патрулирования границы и поддержки служб безопасности в регионе.
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Военные Чада во вторник днем сообщили о кончине президента страны 68-летнего Идриса Деби. Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил РИА Новости, что переизбиравшийся на шестой срок Деби был серьезно ранен в столкновениях между армией и повстанцами на передовой на севере страны и скончался в больнице от полученных ранений. Военные объявили о роспуске парламента и правительства страны и создании Переходного военного совета для временного управления государством. Переходный период в Чаде, согласно заявлениям новых властей, продлится 1,5 года.
Несколько лет армия Чада ведет бои в районе ливийской границы с повстанческой группировкой "Фронт перемен и согласия".
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