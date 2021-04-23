https://ria.ru/20210423/boegotovnost-1729564389.html

Ливийская национальная армия повышает степень боеготовности близ Чада

Ливийская национальная армия повышает степень боеготовности близ Чада

Военный округ провинции эль-Куфры Ливийской национальной армии под командованием маршала Халифы Хафтара повысил степень боевой готовности у границы с Чадом,... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T03:55

2021-04-23T03:55

2021-04-23T03:55

идрис деби

халифа хафтар

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БЕНГАЗИ (Ливия) , 23 апр - РИА Новости. Военный округ провинции эль-Куфры Ливийской национальной армии под командованием маршала Халифы Хафтара повысил степень боевой готовности у границы с Чадом, говорится в заявлении округа.Ранее военный источник сообщил РИА Новости, что ЛНА готовится выдвинуть свои части к границе с Чадом после убийства президента в этой стране.Отмечается, что силы были обеспечены необходимым оборудованием "для сдерживания любого, кто пытается подорвать безопасность и стабильность в регионе".Согласно заявлению, на границах стран вводится воздушное и наземное патрулирование, а также на базу аль-Сара была направлена боевая рота для патрулирования границы и поддержки служб безопасности в регионе.Военные Чада во вторник днем сообщили о кончине президента страны 68-летнего Идриса Деби. Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил РИА Новости, что переизбиравшийся на шестой срок Деби был серьезно ранен в столкновениях между армией и повстанцами на передовой на севере страны и скончался в больнице от полученных ранений. Военные объявили о роспуске парламента и правительства страны и создании Переходного военного совета для временного управления государством. Переходный период в Чаде, согласно заявлениям новых властей, продлится 1,5 года.Несколько лет армия Чада ведет бои в районе ливийской границы с повстанческой группировкой "Фронт перемен и согласия".

https://ria.ru/20210420/chad-1729102410.html

https://ria.ru/20210331/liviya-1603634143.html

ливия

чад

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идрис деби, халифа хафтар, ливия, чад, бенгази, в мире