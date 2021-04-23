Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210423/boegotovnost-1729564389.html
Ливийская национальная армия повышает степень боеготовности близ Чада
Ливийская национальная армия повышает степень боеготовности близ Чада
Военный округ провинции эль-Куфры Ливийской национальной армии под командованием маршала Халифы Хафтара повысил степень боевой готовности у границы с Чадом,... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T03:55
2021-04-23T03:55
идрис деби
халифа хафтар
ливия
чад
бенгази
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577282541_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a75a9fe740e7b4473c13ed072da61b0.jpg
БЕНГАЗИ (Ливия) , 23 апр - РИА Новости. Военный округ провинции эль-Куфры Ливийской национальной армии под командованием маршала Халифы Хафтара повысил степень боевой готовности у границы с Чадом, говорится в заявлении округа.Ранее военный источник сообщил РИА Новости, что ЛНА готовится выдвинуть свои части к границе с Чадом после убийства президента в этой стране.Отмечается, что силы были обеспечены необходимым оборудованием "для сдерживания любого, кто пытается подорвать безопасность и стабильность в регионе".Согласно заявлению, на границах стран вводится воздушное и наземное патрулирование, а также на базу аль-Сара была направлена боевая рота для патрулирования границы и поддержки служб безопасности в регионе.Военные Чада во вторник днем сообщили о кончине президента страны 68-летнего Идриса Деби. Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил РИА Новости, что переизбиравшийся на шестой срок Деби был серьезно ранен в столкновениях между армией и повстанцами на передовой на севере страны и скончался в больнице от полученных ранений. Военные объявили о роспуске парламента и правительства страны и создании Переходного военного совета для временного управления государством. Переходный период в Чаде, согласно заявлениям новых властей, продлится 1,5 года.Несколько лет армия Чада ведет бои в районе ливийской границы с повстанческой группировкой "Фронт перемен и согласия".
https://ria.ru/20210420/chad-1729102410.html
https://ria.ru/20210331/liviya-1603634143.html
ливия
чад
бенгази
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577282541_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ce867624a51e70614501ac5e48bea124.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
идрис деби, халифа хафтар, ливия, чад, бенгази, в мире

Ливийская национальная армия повышает степень боеготовности близ Чада

03:55 23.04.2021
 
© AFP 2021 / Abdullah DomaВоеннослужащие ливийской национальной армии (ЛНА) на передовой к западу от города Сирт
Военнослужащие ливийской национальной армии (ЛНА) на передовой к западу от города Сирт - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© AFP 2021 / Abdullah Doma
Читать ria.ru в
БЕНГАЗИ (Ливия) , 23 апр - РИА Новости. Военный округ провинции эль-Куфры Ливийской национальной армии под командованием маршала Халифы Хафтара повысил степень боевой готовности у границы с Чадом, говорится в заявлении округа.
Ранее военный источник сообщил РИА Новости, что ЛНА готовится выдвинуть свои части к границе с Чадом после убийства президента в этой стране.
"Степень готовности всех воинских частей сухопутных и военно-воздушных сил была повышена", - говорится в заявлении.
Отмечается, что силы были обеспечены необходимым оборудованием "для сдерживания любого, кто пытается подорвать безопасность и стабильность в регионе".
Согласно заявлению, на границах стран вводится воздушное и наземное патрулирование, а также на базу аль-Сара была направлена боевая рота для патрулирования границы и поддержки служб безопасности в регионе.
Президент Чада Идрис Деби с супругой Хиндой во время визита в США. 5 августа 2014 - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
20 апреля, 14:22
Источник рассказал подробности о гибели президента Чада
Военные Чада во вторник днем сообщили о кончине президента страны 68-летнего Идриса Деби. Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил РИА Новости, что переизбиравшийся на шестой срок Деби был серьезно ранен в столкновениях между армией и повстанцами на передовой на севере страны и скончался в больнице от полученных ранений. Военные объявили о роспуске парламента и правительства страны и создании Переходного военного совета для временного управления государством. Переходный период в Чаде, согласно заявлениям новых властей, продлится 1,5 года.
Несколько лет армия Чада ведет бои в районе ливийской границы с повстанческой группировкой "Фронт перемен и согласия".
Бойцы ПНС во время столкновений с армией Халифы Хафтара - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 14:56
В Ливии выступили за участие России в восстановлении страны
 
Идрис ДебиХалифа ХафтарЛивияЧадБенгазиВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:09В Красноярске завели дело после поджога пиротехники на незаконной акции
12:07МИД объявил пятерых сотрудников посольства Польши персонами нон грата
11:59В Турции показали ролик с уничтожением цели, похожей на "Панцирь-С1"
11:53Мясников назвал неочевидные факторы развития инфаркта
11:52Очередное обновление Windows 10 приводит к сбоям
11:51Средневзвешенный курс доллара снизился на 1,33 рубля
11:44В Британии оценили вклад России в строительство МКС
11:44В Новосибирской и Кемеровской областях ликвидировали ячейку террористов
11:43В Госдуме прокомментировали предложение России к США по кибербезопасности
11:40Житель Ингушетии получил 17 лет колонии за попытку взорвать пост полиции
11:40Глава МИД Германии оценил перспективы использования "Спутника V"
11:38В Госдуму внесли проект о праве на декретные с нескольких мест работы
11:35В Госдуму внесли проект о социальной стипендии для беременных студенток
11:34Академика РАН Хазанова оштрафовали по делу о несогласованной акции
11:32В Италии работники транспорта бастуют, требуя вакцинацию от COVID-19
11:23Более ста палестинцев пострадали из-за беспорядков после массового намаза
11:23Медведев ответит на вопросы пользователей соцсетей в прямом эфире
11:22Совфед одобрил закон о штрафах для СМИ за отсутствие маркировки иноагента
11:19В Москве за сутки госпитализировали 1059 человек с COVID-19
11:18Американские истребители F-18 поднялись в воздух для сопровождения Ту-142
Лента новостейМолния