https://ria.ru/20210423/blagoustroystvo-1729608148.html

Работы по благоустройству пройдут в Москве от метро "Коломенская" до МКАД

Работы по благоустройству пройдут в Москве от метро "Коломенская" до МКАД

Начались работы по инженерной подготовке к благоустройству на участке проспект Андропова - Липецкая улица в Москве, сообщил журналистам в пятницу заместитель... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T08:00

2021-04-23T08:00

2021-04-23T12:45

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городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Начались работы по инженерной подготовке к благоустройству на участке проспект Андропова - Липецкая улица в Москве, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра столицы в Правительстве Москвы Пётр Бирюков.Он отметил, что в этом году работы пройдут от метро "Коломенская" до МКАД, включая проспекты Андропова и Пролетарский, Липецкую улицу.Заместитель мэра напомнил, что в прошлом году была благоустроена территория по маршруту Большие Каменщики - метро "Коломенская.По его словам, в рамках проекта обновят тротуары, часть пешеходной зоны замостят гранитной плитой, заменят асфальтобетонное покрытие проезжей части.Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что в районе Липецкой улицы расположен пруд "Дунай", который является одной из точек притяжения местных жителей. В рамках благоустройства к водоему будут организованы удобные подходы.Завершить основные работы на участке проспект Андропова — Липецкая улица планируется к сентябрю этого года.

https://realty.ria.ru/20210423/renovatsiya-1729604957.html

москва

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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва