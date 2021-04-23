Работы по благоустройству пройдут в Москве от метро "Коломенская" до МКАД
08:00 23.04.2021 (обновлено: 12:45 23.04.2021)
© Официальный портал Мэра и Правительства Москвы Проеткное решение благоустройства на участке проспект Андропова - Липецкая улица в Москве
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Начались работы по инженерной подготовке к благоустройству на участке проспект Андропова - Липецкая улица в Москве, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра столицы в Правительстве Москвы Пётр Бирюков.
Он отметил, что в этом году работы пройдут от метро "Коломенская" до МКАД, включая проспекты Андропова и Пролетарский, Липецкую улицу.
"В настоящее время ведется устройство кабельной канализации, общая протяженность которой превысит семь тысяч метров, под землю уберем почти 16 километров воздушных линий, что позволит улучшить визуальный облик пространства. Проводится обустройство современной ливневой сети, проектом предусмотрена установка 96 новых дождеприемных колодцев", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра напомнил, что в прошлом году была благоустроена территория по маршруту Большие Каменщики - метро "Коломенская.
© Официальный портал Мэра и Правительства Москвы Проеткное решение благоустройства на участке проспект Андропова - Липецкая улица в Москве
Проеткное решение благоустройства на участке проспект Андропова - Липецкая улица в Москве
"Новые работы станут логическим продолжением предыдущего проекта, в результате появится выдержанное в единой стилистике, комфортное и современное пространство для местных жителей при сохранении основной транзитной функции вылетной магистрали", - подчеркнул Бирюков.
По его словам, в рамках проекта обновят тротуары, часть пешеходной зоны замостят гранитной плитой, заменят асфальтобетонное покрытие проезжей части.
"Вдоль вылетной магистрали будет установлено более 700 новых фонарей. Особое внимание будет уделено пешеходным зонам и наземным переходам, где появятся опоры с контрастным освещением. Для пассажиров общественного транспорта установят современные остановочные павильоны. Запланирована высадка деревьев и кустарников, обустройство газонов", - рассказал заместитель мэра.
Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что в районе Липецкой улицы расположен пруд "Дунай", который является одной из точек притяжения местных жителей. В рамках благоустройства к водоему будут организованы удобные подходы.
Завершить основные работы на участке проспект Андропова — Липецкая улица планируется к сентябрю этого года.