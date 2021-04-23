Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210423/bezopasnost-1729574030.html
В МИД заявили об открытости к обсуждению с США космической безопасности
В МИД заявили об открытости к обсуждению с США космической безопасности
Москва открыта к обсуждению с Вашингтоном и другими заинтересованными странами весь спектр вопросов космической безопасности, сообщили РИА Новости в МИД России. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T09:05
2021-04-23T09:05
россия
москва
вашингтон (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597514989_108:0:3036:1647_1920x0_80_0_0_6a864c8b69646fe8cfe7350b0e2a6979.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Москва открыта к обсуждению с Вашингтоном и другими заинтересованными странами весь спектр вопросов космической безопасности, сообщили РИА Новости в МИД России."Подтверждаем, что мы, как и ранее, открыты к обсуждению всего спектра вопросов космической безопасности со всеми заинтересованными государствами, включая США", - сказали в российском министерстве.Россия и Китай ранее представили обновленную версию российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов.Россия не раз заявляла, что привержена задаче полной демилитаризации космоса и неразмещения в космосе каких-либо видов вооружения.
https://ria.ru/20210414/buksir-1728316300.html
россия
москва
вашингтон (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597514989_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_8a3ddc9421c556cef9d5c44e1eaa0eaa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, москва, вашингтон (город), в мире

В МИД заявили об открытости к обсуждению с США космической безопасности

09:05 23.04.2021
 
© РИА Новости / Антон ДенисовЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Москва открыта к обсуждению с Вашингтоном и другими заинтересованными странами весь спектр вопросов космической безопасности, сообщили РИА Новости в МИД России.
"Подтверждаем, что мы, как и ранее, открыты к обсуждению всего спектра вопросов космической безопасности со всеми заинтересованными государствами, включая США", - сказали в российском министерстве.
Россия и Китай ранее представили обновленную версию российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов.
Россия не раз заявляла, что привержена задаче полной демилитаризации космоса и неразмещения в космосе каких-либо видов вооружения.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
14 апреля, 20:28Наука
Рогозин рассказал о разработке ядерного буксира для дальнего космоса
 
РоссияМоскваВашингтон (город)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:09В Красноярске завели дело после поджога пиротехники на незаконной акции
12:07МИД объявил пятерых сотрудников посольства Польши персонами нон грата
11:59В Турции показали ролик с уничтожением цели, похожей на "Панцирь-С1"
11:53Мясников назвал неочевидные факторы развития инфаркта
11:52Очередное обновление Windows 10 приводит к сбоям
11:51Средневзвешенный курс доллара снизился на 1,33 рубля
11:44В Британии оценили вклад России в строительство МКС
11:44В Новосибирской и Кемеровской областях ликвидировали ячейку террористов
11:43В Госдуме прокомментировали предложение России к США по кибербезопасности
11:40Житель Ингушетии получил 17 лет колонии за попытку взорвать пост полиции
11:40Глава МИД Германии оценил перспективы использования "Спутника V"
11:38В Госдуму внесли проект о праве на декретные с нескольких мест работы
11:35В Госдуму внесли проект о социальной стипендии для беременных студенток
11:34Академика РАН Хазанова оштрафовали по делу о несогласованной акции
11:32В Италии работники транспорта бастуют, требуя вакцинацию от COVID-19
11:23Более ста палестинцев пострадали из-за беспорядков после массового намаза
11:23Медведев ответит на вопросы пользователей соцсетей в прямом эфире
11:22Совфед одобрил закон о штрафах для СМИ за отсутствие маркировки иноагента
11:19В Москве за сутки госпитализировали 1059 человек с COVID-19
11:18Американские истребители F-18 поднялись в воздух для сопровождения Ту-142
Лента новостейМолния