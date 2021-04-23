https://ria.ru/20210423/bezopasnost-1729574030.html

В МИД заявили об открытости к обсуждению с США космической безопасности

В МИД заявили об открытости к обсуждению с США космической безопасности

Москва открыта к обсуждению с Вашингтоном и другими заинтересованными странами весь спектр вопросов космической безопасности, сообщили РИА Новости в МИД России. РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T09:05

2021-04-23T09:05

2021-04-23T09:05

россия

москва

вашингтон (город)

в мире

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Москва открыта к обсуждению с Вашингтоном и другими заинтересованными странами весь спектр вопросов космической безопасности, сообщили РИА Новости в МИД России."Подтверждаем, что мы, как и ранее, открыты к обсуждению всего спектра вопросов космической безопасности со всеми заинтересованными государствами, включая США", - сказали в российском министерстве.Россия и Китай ранее представили обновленную версию российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов.Россия не раз заявляла, что привержена задаче полной демилитаризации космоса и неразмещения в космосе каких-либо видов вооружения.

https://ria.ru/20210414/buksir-1728316300.html

россия

москва

вашингтон (город)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, вашингтон (город), в мире