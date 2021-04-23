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Более ста палестинцев пострадали из-за беспорядков после массового намаза
Более ста палестинцев пострадали из-за беспорядков после массового намаза
Более 100 палестинцев пострадали в столкновениях в старом городе Иерусалима в четверг поздно вечером, сообщил Красный полумесяц. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T11:23
2021-04-23T11:23
2021-04-23T11:23
религия и мировоззрение
красный полумесяц
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ТЕЛЬ - АВИВ/ГАЗА, 23 апр - РИА Новости. Более 100 палестинцев пострадали в столкновениях в старом городе Иерусалима в четверг поздно вечером, сообщил Красный полумесяц.В четверг вечером массовые беспорядки произошли у Шхемских ворот в Старом городе Иерусалима, полиция пыталась предотвратить столкновения между арабской и еврейской молодежью. Как сообщила полиция Израиля, первые столкновения вспыхнули после окончания вечерней молитвы месяца Рамадан, когда сотни молодых мусульман устроили демонстрацию у Шхемских ворот Старого города и начали бросать в полицейских камни. Одновременно, по сообщениям израильских СМИ, к месту беспорядков выдвинулась колонна крайне правой израильской молодежи."Окончательное число пострадавших в результате столкновений в городе Иерусалим вчера ночью составило 105 раненных, из них 22 были доставлены в больницу. Ранения всех доставленных в больницу были охарактеризованы как средние. Остальным пострадавшим была оказана помощь на месте", - говорится в заявлении Красного полумесяца.Официальный представитель палестинского лидера Набиль Абу Рудейна заявил, что "палестинское руководство призывает международное сообщество защитить палестинский народ в Иерусалиме от притеснений поселенцев и их преступных нападений".Полиция Израиля в пятницу утром сообщила, что в результате беспорядков более 50 человек были задержаны и сегодня они будут доставлены на слушания в суд.
https://ria.ru/20210423/ierusalim-1729559843.html
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