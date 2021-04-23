https://ria.ru/20210423/bagazhnik-1729561343.html
Эксперт объяснил, что должно быть в багажнике, чтобы не оштрафовали
Эксперт объяснил, что должно быть в багажнике, чтобы не оштрафовали
Согласно Правилам дорожного движения, каждый водитель должен иметь в багажнике аптечку, огнетушитель, знак аварийной остановки и желтый световозвращающий жилет. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T01:15
2021-04-23T01:15
2021-04-23T01:15
егор васильев
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Согласно Правилам дорожного движения, каждый водитель должен иметь в багажнике аптечку, огнетушитель, знак аварийной остановки и желтый световозвращающий жилет. Эти предметы не только помогут вам избежать ненужных штрафов, но и спасут жизнь, рассказал агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.Важно следить за сроками годности препаратов из аптечки и огнетушителя. Последний должен быть полностью заряжен — это следует проверять лично. Не следует покупать самые дешевые огнетушители — в борьбе с огнем они крайне неэффективны. Перед тем, как выйти из автомобиля на трассе, следует надеть световозвращающий жилет и выставить знак аварийной остановки. Это сделает вас намного заметней и повысит уровень вашей безопасности. "Кроме обязательных средств безопасности, нелишним будет иметь в машине буксировочный трос, молоточек для разбивания стёкол, фонарик, насос и хотя бы минимальный набор инструментов", — подытожил Васильев.
https://ria.ru/20210422/motor-1729389529.html
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егор васильев, россия, авто, общество