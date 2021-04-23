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Эксперт объяснил, что должно быть в багажнике, чтобы не оштрафовали
Эксперт объяснил, что должно быть в багажнике, чтобы не оштрафовали
Согласно Правилам дорожного движения, каждый водитель должен иметь в багажнике аптечку, огнетушитель, знак аварийной остановки и желтый световозвращающий жилет. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T01:15
2021-04-23T01:15
егор васильев
россия
авто
общество
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Согласно Правилам дорожного движения, каждый водитель должен иметь в багажнике аптечку, огнетушитель, знак аварийной остановки и желтый световозвращающий жилет. Эти предметы не только помогут вам избежать ненужных штрафов, но и спасут жизнь, рассказал агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.Важно следить за сроками годности препаратов из аптечки и огнетушителя. Последний должен быть полностью заряжен — это следует проверять лично. Не следует покупать самые дешевые огнетушители — в борьбе с огнем они крайне неэффективны. Перед тем, как выйти из автомобиля на трассе, следует надеть световозвращающий жилет и выставить знак аварийной остановки. Это сделает вас намного заметней и повысит уровень вашей безопасности. "Кроме обязательных средств безопасности, нелишним будет иметь в машине буксировочный трос, молоточек для разбивания стёкол, фонарик, насос и хотя бы минимальный набор инструментов", — подытожил Васильев.
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егор васильев, россия, авто, общество

Эксперт объяснил, что должно быть в багажнике, чтобы не оштрафовали

01:15 23.04.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС досматривает машину автовладельца на одной из улиц деревни Тимошкино
Сотрудник ДПС досматривает машину автовладельца на одной из улиц деревни Тимошкино - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Согласно Правилам дорожного движения, каждый водитель должен иметь в багажнике аптечку, огнетушитель, знак аварийной остановки и желтый световозвращающий жилет. Эти предметы не только помогут вам избежать ненужных штрафов, но и спасут жизнь, рассказал агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.
Важно следить за сроками годности препаратов из аптечки и огнетушителя. Последний должен быть полностью заряжен — это следует проверять лично. Не следует покупать самые дешевые огнетушители — в борьбе с огнем они крайне неэффективны.
Перед тем, как выйти из автомобиля на трассе, следует надеть световозвращающий жилет и выставить знак аварийной остановки. Это сделает вас намного заметней и повысит уровень вашей безопасности.
"Кроме обязательных средств безопасности, нелишним будет иметь в машине буксировочный трос, молоточек для разбивания стёкол, фонарик, насос и хотя бы минимальный набор инструментов", — подытожил Васильев.
Покупка машины - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
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Эксперт рассказал, какая привычка водителей убивает мотор
 
Егор ВасильевРоссияАвтоОбщество
 
 
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