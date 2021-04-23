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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210423/avstriya-1729672793.html
В Австрии смягчат ограничения из-за COVID-19
В Австрии смягчат ограничения из-за COVID-19
Власти Австрии намерены с 19 мая осторожно открывать рестораны, сферы туризма, культуры и спорта, заявил в пятницу на пресс-конференции канцлер Австрии... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T16:40
2021-04-23T17:00
коронавирус covid-19
себастьян курц
в мире
распространение коронавируса
австрия
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ВЕНА, 23 апр - РИА Новости. Власти Австрии намерены с 19 мая осторожно открывать рестораны, сферы туризма, культуры и спорта, заявил в пятницу на пресс-конференции канцлер Австрии Себастьян Курц.По его словам, власти намерены с середины мая осторожно открывать сферы общественного питания, туризма, культуры и спорта."Это значит, что с 19 мая, в среду перед Троицей, должно начаться открытие всех этих четырех сфер. С учетом ясных концептов безопасности, где это необходимо, чтобы более-менее держать под контролем заболеваемость", - сказал Курц.Он подчеркнул, что главным условием для посещения всех открывающихся мест и мероприятий будет "зеленый паспорт" - необходимо иметь подтверждение о прививке от коронавируса, факте имевшего место заболевания или свежего отрицательного теста.
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коронавирус covid-19, себастьян курц, в мире, австрия

В Австрии смягчат ограничения из-за COVID-19

16:40 23.04.2021 (обновлено: 17:00 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкПрохожие на улице Кертнерштрассе в Вене
Прохожие на улице Кертнерштрассе в Вене - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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ВЕНА, 23 апр - РИА Новости. Власти Австрии намерены с 19 мая осторожно открывать рестораны, сферы туризма, культуры и спорта, заявил в пятницу на пресс-конференции канцлер Австрии Себастьян Курц.
По его словам, власти намерены с середины мая осторожно открывать сферы общественного питания, туризма, культуры и спорта.
"Это значит, что с 19 мая, в среду перед Троицей, должно начаться открытие всех этих четырех сфер. С учетом ясных концептов безопасности, где это необходимо, чтобы более-менее держать под контролем заболеваемость", - сказал Курц.
Он подчеркнул, что главным условием для посещения всех открывающихся мест и мероприятий будет "зеленый паспорт" - необходимо иметь подтверждение о прививке от коронавируса, факте имевшего место заболевания или свежего отрицательного теста.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Себастьян КурцВ миреАвстрия
 
 
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