https://ria.ru/20210423/avstriya-1729672793.html

В Австрии смягчат ограничения из-за COVID-19

В Австрии смягчат ограничения из-за COVID-19

Власти Австрии намерены с 19 мая осторожно открывать рестораны, сферы туризма, культуры и спорта, заявил в пятницу на пресс-конференции канцлер Австрии... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T16:40

2021-04-23T16:40

2021-04-23T17:00

коронавирус covid-19

себастьян курц

в мире

распространение коронавируса

австрия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598891776_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_8b08ce8608afacdef953553f4d68b6ed.jpg

ВЕНА, 23 апр - РИА Новости. Власти Австрии намерены с 19 мая осторожно открывать рестораны, сферы туризма, культуры и спорта, заявил в пятницу на пресс-конференции канцлер Австрии Себастьян Курц.По его словам, власти намерены с середины мая осторожно открывать сферы общественного питания, туризма, культуры и спорта."Это значит, что с 19 мая, в среду перед Троицей, должно начаться открытие всех этих четырех сфер. С учетом ясных концептов безопасности, где это необходимо, чтобы более-менее держать под контролем заболеваемость", - сказал Курц.Он подчеркнул, что главным условием для посещения всех открывающихся мест и мероприятий будет "зеленый паспорт" - необходимо иметь подтверждение о прививке от коронавируса, факте имевшего место заболевания или свежего отрицательного теста.

австрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, себастьян курц, в мире, австрия