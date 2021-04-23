https://ria.ru/20210423/allergiya-1729611844.html
Весна без последствий: как пережить аллергию
Весна без последствий: как пережить аллергию
Для большинства москвичей весна – это синоним тепла, солнца и предвестник долгожданного лета. Однако для других жителей мегаполиса это время года символизирует... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T12:47
2021-04-23T12:47
2021-04-23T13:34
москва сегодня: мегаполис для жизни
аллергия
москва
растения
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Для большинства москвичей весна – это синоним тепла, солнца и предвестник долгожданного лета. Однако для других жителей мегаполиса это время года символизирует проблемы со здоровьем и дискомфорт из-за цветущих деревьев и цветов. К сожалению, вылечить аллергию нельзя, но снизить воздействие пыльцы и минимизировать последствия для организма вполне возможно. Корреспондент сайта "РИА Новости" поговорил со специалистами и узнал все детали своеобразной болезни. Битва за иммунитетЧтобы понимать, почему аллергикам весной далеко не сладко, стоит разобраться в самом механизме потрясений, которые испытывает их организм. Главную опасность для таких людей представляют ветроопыляемые растения. Как можно понять из названия, это те виды деревьев и кустарников, пыльца которых переносится из одного место в другое с помощью ветра. По словам иммунолога-аллерголога Владимира Болибока, такие растения как раз и являются самыми сильными аллергенами, так как их пыльца устроена так, что способна долго летать. Таким образом попадание в дыхательные пути зерен пыльцы вызывает воспаление. Однако у людей, чья иммунная система в норме, вырабатываются защитные антитела, содержащиеся в слизистых оболочках. Впрочем для таких людей есть разнообразные спреи, таблетки и иные препараты, подчеркивает он. "Если у вас аллергия и вам нужно выбрать лекарство, то лучше обращайтесь к врачу, так как подбор средства – процесс индивидуальный. Препараты заболевание не уберут, но чувствовать себя вы будете лучше", – замечает Болибок. Различия с ОРВИАллергия на пыльцу и цветение чаще всего проявляется у мальчиков в пубертатном возрасте и чуть постарше, а также у детей младшего школьного возраста. Однако бывают случаи появления аллергических реакций и у тех, кто вроде бы никогда этим не страдал. Если вы начали чихать и из носа потекло, то отличить от простуды аллергию достаточно просто, указывает Болибок.В случае с ОРВИ порядок симптомов обратный. Сначала попадает инфекция, идет инкубационный период, в конце него бывает температура, причем не обязательно большая, а уже потом возникает заложенность носа, насморк и чихание. "И глаза при ОРВИ относительно редко вовлекаются в болезненный процесс", – добавляет врач. В нынешних условиях пандемии ношение маски может облегчить участь аллергика, констатирует Болибок. "По меркам организма пыльца с деревьев и растений достаточно крупная, около 20 микрон, что считается крупной частицей. Плюс как раз в этом. Из-за своего размера она застревает в принципе в любой маске, будь то медицинская или просто тканевая. В целом любая повязка защищает ваши дыхательные пути от этой напасти", – указывает Болибок. Медицинские рекомендацииЧтобы легче перенести период сезонной аллергии, нужно следовать определенным советам от специалистов и в случае каких-либо подозрений обращаться к врачу. В Роспотребнадзоре рекомендуют отслеживать концентрацию пыльцы в воздухе с помощью мобильных приложений или в интернете, попутно организовав свой быт и распорядок дня таким образом, чтобы свести к минимуму возможность контакта с пыльцой.В период цветения стоит есть поменьше косточковых фруктов, орехов, зелени, меда, не лечиться травами и не использовать косметические средства с натуральными растительными компонентами, подчеркивают специалисты. Однако самый эффективный метод избежать обострения – смена климатической зоны на время цветения.Однако есть позитивная новость для горожан, страдающих сезонной аллергией. Иногда им на помощь приходит сама природа. Так, по прогнозам метеорологов в ближайшие дни ожидаются продолжительные осадки, которые снизят концентрацию аллергенов, фактически вымыв пыльцу из воздуха.География "бедствия"В комплексе городского хозяйства Москвы для аллергиков каждую весну составляют график цветения растений-аллергенов, который указывает примерные сроки и пики пыления. Этот год не стал исключением."Сейчас в Москве продолжает активно цвести ольха, тогда как цветение орешника почти закончилось. В третьей декаде апреля ожидается пик пыления сразу нескольких растений, вызывающих аллергическую реакцию: березы, ивы, тополя, ясеня, вяза и клена. В соцветиях этих растений образуется много пыльцы. Она мелкая и легкая. Поэтому ветер легко подхватывает и переносит ее на большие расстояния", – рассказывают в комплексе городского хозяйства.В свою очередь в департаменте природопользования добавляют, что основная виновница сезонной аллергии – береза – хотя и не редкая гостья зеленых зон, но все равно ее общая доля в составе "зеленого фонда" не превышает 10%. "А вот клен очень популярен в озеленении Москвы, около трети всех столичных деревьев это разные виды кленов", – указывают в ведомстве. Набольшее количество этих пород деревьев произрастает в районах Измайлово, Сокольники и Филевский парк и в парках Кузьминки-Люблино и Царицыно. Так что местным жителям, у которых есть предрасположенность к аллергии, лучше как следует подготовиться.
https://ria.ru/20210422/vaktsina-1729455637.html
https://ria.ru/20210417/allergiya-1728669879.html
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аллергия, москва, растения
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости.
Для большинства москвичей весна – это синоним тепла, солнца и предвестник долгожданного лета. Однако для других жителей мегаполиса это время года символизирует проблемы со здоровьем и дискомфорт из-за цветущих деревьев и цветов. К сожалению, вылечить аллергию
нельзя, но снизить воздействие пыльцы и минимизировать последствия для организма вполне возможно. Корреспондент сайта "РИА Новости" поговорил со специалистами и узнал все детали своеобразной болезни.
Битва за иммунитет
Чтобы понимать, почему аллергикам весной далеко не сладко, стоит разобраться в самом механизме потрясений, которые испытывает их организм. Главную опасность для таких людей представляют ветроопыляемые растения. Как можно понять из названия, это те виды деревьев и кустарников, пыльца которых переносится из одного место в другое с помощью ветра.
По словам иммунолога-аллерголога Владимира Болибока, такие растения как раз и являются самыми сильными аллергенами, так как их пыльца устроена так, что способна долго летать.
"Любой сквозняк удерживает ее в воздухе. Пыльца представляет собой высокобелковое соединение и когда она попадает в дыхательные пути, где тепло и влажно, то ведет себя как зернышко: начинает прорастать и пытается проникнуть сквозь слизистую оболочку", – объясняет специалист.
Таким образом попадание в дыхательные пути зерен пыльцы вызывает воспаление. Однако у людей, чья иммунная система в норме, вырабатываются защитные антитела, содержащиеся в слизистых оболочках.
"Они эффективно убивают эту пыльцу. А вот у аллергиков такие антитела не вырабатываются. Пыльца остается на поверхности слизистой оболочки, прорастает, повреждает клетки слизистой. Отсюда и воспаление", – говорит врач.
Впрочем для таких людей есть разнообразные спреи, таблетки и иные препараты, подчеркивает он.
"Если у вас аллергия и вам нужно выбрать лекарство, то лучше обращайтесь к врачу, так как подбор средства – процесс индивидуальный. Препараты заболевание не уберут, но чувствовать себя вы будете лучше", – замечает Болибок.
Различия с ОРВИ
Аллергия на пыльцу и цветение чаще всего проявляется у мальчиков в пубертатном возрасте и чуть постарше, а также у детей младшего школьного возраста. Однако бывают случаи появления аллергических реакций и у тех, кто вроде бы никогда этим не страдал. Если вы начали чихать и из носа потекло, то отличить от простуды аллергию достаточно просто, указывает Болибок.
"Аллергический насморк обычно начинается с зуда в носу и чихания. Плюс если вовлекается слизистые глаз, то может возникать двусторонний конъюнктивит, то есть глаза воспаляются. Температура может подниматься, но она появляется позже", – указывает он.
В случае с ОРВИ
порядок симптомов обратный. Сначала попадает инфекция, идет инкубационный период, в конце него бывает температура, причем не обязательно большая, а уже потом возникает заложенность носа, насморк и чихание.
"И глаза при ОРВИ относительно редко вовлекаются в болезненный процесс", – добавляет врач.
В нынешних условиях пандемии ношение маски может облегчить участь аллергика, констатирует Болибок.
"По меркам организма пыльца с деревьев и растений достаточно крупная, около 20 микрон, что считается крупной частицей. Плюс как раз в этом. Из-за своего размера она застревает в принципе в любой маске, будь то медицинская или просто тканевая. В целом любая повязка защищает ваши дыхательные пути от этой напасти", – указывает Болибок.
Медицинские рекомендации
Чтобы легче перенести период сезонной аллергии, нужно следовать определенным советам от специалистов и в случае каких-либо подозрений обращаться к врачу.
В Роспотребнадзоре рекомендуют отслеживать концентрацию пыльцы в воздухе с помощью мобильных приложений или в интернете, попутно организовав свой быт и распорядок дня таким образом, чтобы свести к минимуму возможность контакта с пыльцой.
"Для этого нужно меньше находиться на улице, закрывать окна в доме, ежедневно проводить влажную уборку. По возвращении с улицы обязательно примите душ, вымойте голову и смените одежду, прополощите рот, промойте глаза и нос физиологическим раствором", – добавляют в ведомстве.
В период цветения стоит есть поменьше косточковых фруктов, орехов, зелени, меда, не лечиться травами и не использовать косметические средства с натуральными растительными компонентами, подчеркивают специалисты. Однако самый эффективный метод избежать обострения – смена климатической зоны на время цветения.
Однако есть позитивная новость для горожан, страдающих сезонной аллергией. Иногда им на помощь приходит сама природа. Так, по прогнозам метеорологов в ближайшие дни ожидаются продолжительные осадки, которые снизят концентрацию аллергенов, фактически вымыв пыльцу из воздуха.
География "бедствия"
В комплексе городского хозяйства Москвы для аллергиков каждую весну составляют график цветения растений-аллергенов, который указывает примерные сроки и пики пыления. Этот год не стал исключением.
"Сейчас в Москве продолжает активно цвести ольха, тогда как цветение орешника почти закончилось. В третьей декаде апреля ожидается пик пыления сразу нескольких растений, вызывающих аллергическую реакцию: березы, ивы, тополя, ясеня, вяза и клена. В соцветиях этих растений образуется много пыльцы. Она мелкая и легкая. Поэтому ветер легко подхватывает и переносит ее на большие расстояния", – рассказывают в комплексе городского хозяйства.
В свою очередь в департаменте природопользования добавляют, что основная виновница сезонной аллергии – береза – хотя и не редкая гостья зеленых зон, но все равно ее общая доля в составе "зеленого фонда" не превышает 10%.
"А вот клен очень популярен в озеленении Москвы, около трети всех столичных деревьев это разные виды кленов", – указывают в ведомстве.
Набольшее количество этих пород деревьев произрастает в районах Измайлово, Сокольники и Филевский парк и в парках Кузьминки-Люблино и Царицыно. Так что местным жителям, у которых есть предрасположенность к аллергии, лучше как следует подготовиться.