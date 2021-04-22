https://ria.ru/20210422/zvonki-1729478776.html
Свыше 30 тысяч звонков обработал экстренный центр Мособлгаза
Свыше 30 тысяч звонков обработал экстренный центр Мособлгаза
Свыше 30 тысяч звонков поступило в экстренный центр АО "Мособлгаза" по итогам первого квартала текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T15:57
2021-04-22T15:57
2021-04-22T15:57
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Свыше 30 тысяч звонков поступило в экстренный центр АО "Мособлгаза" по итогам первого квартала текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.Всего, в аварийно-диспетчерский центр поступило 33 060 звонков."Основная часть аварийных звонков были связаны с жалобами на запах газа и отсутствие газоснабжения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210421/gazifikatsiya-1729325355.html
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