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Названы способы предупредить появление гипертонии
Названы способы предупредить появление гипертонии
Врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко в беседе с "Москвой 24" назвала методы профилактики гипертонии. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T02:50
2021-04-22T02:50
2021-04-22T02:50
татьяна романенко
россия
здоровье
гипертония
общество
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко в беседе с "Москвой 24" назвала методы профилактики гипертонии.Медик подчеркнула, что любое артериальное давление больше 130/80 считается повышенным, но первую стадию повышения артериального давления – до 140/90 – можно лечить немедикаментозными средствами.Медик добавила, что для профилактики и борьбы с гипертонией важны анаэробные нагрузки, например, ходьба. По словам врача, это тренирует сердечную мышцу, а также помогает скорректировать массу тела. "Час ходьбы в день показан и полезен", – объяснила Романенко.Вместе с тем медик отметила, что молодые люди могут позволить себе не ограничиваться только ходьбой, а вот пожилым свою тренировочную программу рекомендуется начинать именно с нее.
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татьяна романенко, россия, здоровье, гипертония, общество
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости.
Врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко в беседе с "Москвой 24
" назвала методы профилактики гипертонии.
Медик подчеркнула, что любое артериальное давление больше 130/80 считается повышенным, но первую стадию повышения артериального давления – до 140/90 – можно лечить немедикаментозными средствами.
"Отсюда же вытекают и меры профилактики, модификация факторов риска: нормализация веса, оптимизация пищевого рациона, ограничение соли в рационе, дозированная физическая нагрузка, отдых, разумный режим дня. Всего этого зачастую достаточно, чтобы перевести первую стадию артериальной гипертонии в нулевую стадию, к нормальным цифрам", — сказала Романенко.
Медик добавила, что для профилактики и борьбы с гипертонией важны анаэробные нагрузки, например, ходьба. По словам врача, это тренирует сердечную мышцу, а также помогает скорректировать массу тела.
"Час ходьбы в день показан и полезен", – объяснила Романенко.
Вместе с тем медик отметила, что молодые люди могут позволить себе не ограничиваться только ходьбой, а вот пожилым свою тренировочную программу рекомендуется начинать именно с нее.