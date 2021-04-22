https://ria.ru/20210422/zdorove-1729388332.html

Названы способы предупредить появление гипертонии

Названы способы предупредить появление гипертонии

Врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко в беседе с "Москвой 24" назвала методы профилактики гипертонии. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T02:50

2021-04-22T02:50

2021-04-22T02:50

татьяна романенко

россия

здоровье

гипертония

общество

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко в беседе с "Москвой 24" назвала методы профилактики гипертонии.Медик подчеркнула, что любое артериальное давление больше 130/80 считается повышенным, но первую стадию повышения артериального давления – до 140/90 – можно лечить немедикаментозными средствами.Медик добавила, что для профилактики и борьбы с гипертонией важны анаэробные нагрузки, например, ходьба. По словам врача, это тренирует сердечную мышцу, а также помогает скорректировать массу тела. "Час ходьбы в день показан и полезен", – объяснила Романенко.Вместе с тем медик отметила, что молодые люди могут позволить себе не ограничиваться только ходьбой, а вот пожилым свою тренировочную программу рекомендуется начинать именно с нее.

https://ria.ru/20201221/produkt-1590261124.html

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2021

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татьяна романенко, россия, здоровье, гипертония, общество