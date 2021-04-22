Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210422/zdorove-1729388332.html
Названы способы предупредить появление гипертонии
Названы способы предупредить появление гипертонии
Врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко в беседе с "Москвой 24" назвала методы профилактики гипертонии. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T02:50
2021-04-22T02:50
татьяна романенко
россия
здоровье
гипертония
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/149443/03/1494430377_0:78:1501:922_1920x0_80_0_0_9d836c44a1f9e428f7968a0b9b104a36.jpg
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко в беседе с "Москвой 24" назвала методы профилактики гипертонии.Медик подчеркнула, что любое артериальное давление больше 130/80 считается повышенным, но первую стадию повышения артериального давления – до 140/90 – можно лечить немедикаментозными средствами.Медик добавила, что для профилактики и борьбы с гипертонией важны анаэробные нагрузки, например, ходьба. По словам врача, это тренирует сердечную мышцу, а также помогает скорректировать массу тела. "Час ходьбы в день показан и полезен", – объяснила Романенко.Вместе с тем медик отметила, что молодые люди могут позволить себе не ограничиваться только ходьбой, а вот пожилым свою тренировочную программу рекомендуется начинать именно с нее.
https://ria.ru/20201221/produkt-1590261124.html
https://ria.ru/20210410/oshibki-1727690111.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/149443/03/1494430377_84:0:1415:998_1920x0_80_0_0_ebf88c00ba0af843f1c25402ca2c0b6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
татьяна романенко, россия, здоровье, гипертония, общество

Названы способы предупредить появление гипертонии

02:50 22.04.2021
 
© РИА Новости / Максим БогодвидБез стрессов и лишнего веса: как распознать и победить гипертонию
Без стрессов и лишнего веса: как распознать и победить гипертонию - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко в беседе с "Москвой 24" назвала методы профилактики гипертонии.
Медик подчеркнула, что любое артериальное давление больше 130/80 считается повышенным, но первую стадию повышения артериального давления – до 140/90 – можно лечить немедикаментозными средствами.
"Отсюда же вытекают и меры профилактики, модификация факторов риска: нормализация веса, оптимизация пищевого рациона, ограничение соли в рационе, дозированная физическая нагрузка, отдых, разумный режим дня. Всего этого зачастую достаточно, чтобы перевести первую стадию артериальной гипертонии в нулевую стадию, к нормальным цифрам", — сказала Романенко.
Медик добавила, что для профилактики и борьбы с гипертонией важны анаэробные нагрузки, например, ходьба. По словам врача, это тренирует сердечную мышцу, а также помогает скорректировать массу тела.
Чеснок - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
21 декабря 2020, 17:26
Назван продукт для борьбы с гипертонией
"Час ходьбы в день показан и полезен", – объяснила Романенко.
Вместе с тем медик отметила, что молодые люди могут позволить себе не ограничиваться только ходьбой, а вот пожилым свою тренировочную программу рекомендуется начинать именно с нее.
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
10 апреля, 14:26
Мясников назвал три самые частые ошибки при гипертонии
 
Татьяна РоманенкоРоссияЗдоровьеГипертонияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Эксперт рассказал, откуда мошенники так много знают о россиянах
04:08В России за год на четверть вырос "индекс шашлыка"
03:57Определена распространенная привычка водителей, уничтожающая мотор
03:52НАСА: ровер Perseverance впервые получил кислород из атмосферы Марса
03:48В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,3
03:33WSJ: Байден собирается признать геноцид армян в Османской империи
03:26Двум категориям россиян могут облегчить получение доплаты к пенсии
03:16В Крыму призвали вернуть полуострову коллекцию скифского золота
03:14В Рязанской области оценили ситуацию с возвращением "скопинского" маньяка
03:00Физики решили одну из проблем коллайдеров будущего
02:50Названы способы предупредить появление гипертонии
02:43Сирийские ПВО среагировали на ракетную атаку Израиля
02:18Названы шесть ошибок, способных убить автомобиль с АКПП
02:15Специалист напомнил, когда нельзя вернуть товар с дефектом
02:10Врач-диетолог рассказала, что не так с обезжиренными продуктами
02:03Климкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию
02:00Ученые описали смертельно опасные стили питания
02:00В Москве покажут одну из редчайших православных икон
01:56Valneva сообщила о начале третьей фазы испытаний вакцины от COVID-19
01:41В Подмосковье задержали сотрудника "Команды Навального", сообщил адвокат
Лента новостейМолния