Для промпредприятий Москвы упростят процедуру получения льготных займов
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства подписал двустороннее соглашение со Сбербанком, упрощающее процедуру получения промышленными предприятиями льготных займов от города, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Соглашение позволит сделать финансовую помощь промышленникам максимально доступной и оперативной. Оно избавит клиентов Фонда от необходимости собирать и предоставлять значительную часть документов, которая сейчас требуется для выдачи займа. Это позволит сократить срок рассмотрения заявок. Производители могут получить заем в Фонде на сумму от 10 до 300 миллионов рублей по ставке от 2 до 4% годовых. С 2017 года общая сумма оказанной помощи уже превысила 2 миллиарда рублей", – пояснил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.
Льготный заем – одна из мер прямой финансовой поддержки столичных промышленных предприятий городскими властями. Решение о предоставлении займов принимает Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства, подведомственный ДИПП.
Как отметил руководитель ДИПП Александр Прохоров, на получение льготного займа могут рассчитывать предприятия, соответствующие перечню требований, предъявляемых к ним фондом, а также имеющие специальные статусы, например, промышленного комплекса Москвы. Сумма и условия будут зависеть от конкретной программы.
"Мы постоянно модернизируем как сами продукты Фонда, так и механизмы его работы. Только по итогам 2020 года удалось на 6% сократить пакет документов, необходимый для получения займов. Кроме того, были введены сразу несколько новых направлений помощи. Например, "Экспорт АПК", – рассказал Прохоров.
Также, по его словам, был значительно пересмотрен продукт "Экспорт", в рамках которого предприятия могут пополнить оборотные средства на оплату сырья, материалов и комплектующих, используемых для производства продукции, продаваемой за границу. Всего уже выдано два таких займа на общую сумму 300 миллионов рублей.