https://ria.ru/20210422/zaymy-1729433953.html

Для промпредприятий Москвы упростят процедуру получения льготных займов

Для промпредприятий Москвы упростят процедуру получения льготных займов

Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства подписал двустороннее соглашение со Сбербанком, упрощающее процедуру получения промышленными... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T12:17

2021-04-22T12:17

2021-04-22T12:17

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владимир ефимов (политик)

александр прохоров

москва

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/152890/53/1528905350_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_4f8a38359ed3187aeaf0123883485b5f.jpg

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства подписал двустороннее соглашение со Сбербанком, упрощающее процедуру получения промышленными предприятиями льготных займов от города, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Соглашение позволит сделать финансовую помощь промышленникам максимально доступной и оперативной. Оно избавит клиентов Фонда от необходимости собирать и предоставлять значительную часть документов, которая сейчас требуется для выдачи займа. Это позволит сократить срок рассмотрения заявок. Производители могут получить заем в Фонде на сумму от 10 до 300 миллионов рублей по ставке от 2 до 4% годовых. С 2017 года общая сумма оказанной помощи уже превысила 2 миллиарда рублей", – пояснил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.Льготный заем – одна из мер прямой финансовой поддержки столичных промышленных предприятий городскими властями. Решение о предоставлении займов принимает Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства, подведомственный ДИПП.Как отметил руководитель ДИПП Александр Прохоров, на получение льготного займа могут рассчитывать предприятия, соответствующие перечню требований, предъявляемых к ним фондом, а также имеющие специальные статусы, например, промышленного комплекса Москвы. Сумма и условия будут зависеть от конкретной программы. Также, по его словам, был значительно пересмотрен продукт "Экспорт", в рамках которого предприятия могут пополнить оборотные средства на оплату сырья, материалов и комплектующих, используемых для производства продукции, продаваемой за границу. Всего уже выдано два таких займа на общую сумму 300 миллионов рублей.

https://ria.ru/20210419/proizvodstvo-1728905332.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир ефимов (политик), александр прохоров, москва, экономика