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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20210422/zaymy-1729433953.html
Для промпредприятий Москвы упростят процедуру получения льготных займов
Для промпредприятий Москвы упростят процедуру получения льготных займов
Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства подписал двустороннее соглашение со Сбербанком, упрощающее процедуру получения промышленными... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T12:17
2021-04-22T12:17
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владимир ефимов (политик)
александр прохоров
москва
экономика
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства подписал двустороннее соглашение со Сбербанком, упрощающее процедуру получения промышленными предприятиями льготных займов от города, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Соглашение позволит сделать финансовую помощь промышленникам максимально доступной и оперативной. Оно избавит клиентов Фонда от необходимости собирать и предоставлять значительную часть документов, которая сейчас требуется для выдачи займа. Это позволит сократить срок рассмотрения заявок. Производители могут получить заем в Фонде на сумму от 10 до 300 миллионов рублей по ставке от 2 до 4% годовых. С 2017 года общая сумма оказанной помощи уже превысила 2 миллиарда рублей", – пояснил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.Льготный заем – одна из мер прямой финансовой поддержки столичных промышленных предприятий городскими властями. Решение о предоставлении займов принимает Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства, подведомственный ДИПП.Как отметил руководитель ДИПП Александр Прохоров, на получение льготного займа могут рассчитывать предприятия, соответствующие перечню требований, предъявляемых к ним фондом, а также имеющие специальные статусы, например, промышленного комплекса Москвы. Сумма и условия будут зависеть от конкретной программы. Также, по его словам, был значительно пересмотрен продукт "Экспорт", в рамках которого предприятия могут пополнить оборотные средства на оплату сырья, материалов и комплектующих, используемых для производства продукции, продаваемой за границу. Всего уже выдано два таких займа на общую сумму 300 миллионов рублей.
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владимир ефимов (политик), александр прохоров, москва, экономика

Для промпредприятий Москвы упростят процедуру получения льготных займов

12:17 22.04.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПечать денег на Пермской печатной фабрике
Печать денег на Пермской печатной фабрике - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства подписал двустороннее соглашение со Сбербанком, упрощающее процедуру получения промышленными предприятиями льготных займов от города, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Соглашение позволит сделать финансовую помощь промышленникам максимально доступной и оперативной. Оно избавит клиентов Фонда от необходимости собирать и предоставлять значительную часть документов, которая сейчас требуется для выдачи займа. Это позволит сократить срок рассмотрения заявок. Производители могут получить заем в Фонде на сумму от 10 до 300 миллионов рублей по ставке от 2 до 4% годовых. С 2017 года общая сумма оказанной помощи уже превысила 2 миллиарда рублей", – пояснил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.
Льготный заем – одна из мер прямой финансовой поддержки столичных промышленных предприятий городскими властями. Решение о предоставлении займов принимает Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства, подведомственный ДИПП.
Как отметил руководитель ДИПП Александр Прохоров, на получение льготного займа могут рассчитывать предприятия, соответствующие перечню требований, предъявляемых к ним фондом, а также имеющие специальные статусы, например, промышленного комплекса Москвы. Сумма и условия будут зависеть от конкретной программы.
"Мы постоянно модернизируем как сами продукты Фонда, так и механизмы его работы. Только по итогам 2020 года удалось на 6% сократить пакет документов, необходимый для получения займов. Кроме того, были введены сразу несколько новых направлений помощи. Например, "Экспорт АПК", – рассказал Прохоров.
Также, по его словам, был значительно пересмотрен продукт "Экспорт", в рамках которого предприятия могут пополнить оборотные средства на оплату сырья, материалов и комплектующих, используемых для производства продукции, продаваемой за границу. Всего уже выдано два таких займа на общую сумму 300 миллионов рублей.
Деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
19 апреля, 12:07Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Москва помогла четырем промпредприятиям локализовать производство
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладимир Ефимов (политик)Александр ПрохоровМоскваЭкономика
 
 
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