https://ria.ru/20210422/zasedanie-1729542087.html

Россия призвала коллег по СБ ООН вернуться к очным заседаниям

Россия призвала коллег по СБ ООН вернуться к очным заседаниям

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский призвал коллег по Совбезу вернуться к проведению заседаний вживую после того, как произошел ряд сбоев во время... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T20:40

2021-04-22T20:40

2021-04-22T20:40

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дмитрий полянский

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ООН, 22 апр – РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский призвал коллег по Совбезу вернуться к проведению заседаний вживую после того, как произошел ряд сбоев во время онлайн-трансляции.В четверг прошло виртуальное заседание СБ ООН по теме палестино-израильского конфликта. Во врем заседания связь не раз прерывалась, а представители США смогли вступить даже не со второго раза."Хотел бы выразить глубокое сожаление в связи с серьезными техническими проблемами в ходе наше сегодняшней видеоконференции, основной жертвой которых стали наши американские коллеги. Данная ситуация красноречиво показывает, что Совет Безопасности не может полностью опираться в своей работе на интернет", - сказал Полянский."Полагаем, что это хороший повод для всех нас принять, наконец, решение о возобновлении физических встреч в зале СБ ООН. Как вы знаете, Россия последовательно выступает в пользу такого сценария, начиная с осени прошлого года", - добавил он.Он призвал председательствующий в СБ ООН Вьетнам, а также Китай, который будет председателем СБ ООН в мае, предпринять шаги для решения этого "не просто созревшего, а перезревшего вопроса".СБ ООН перестал собираться в живую в марте 2020 года из-за опасений, связанных с распространением коронавируса. Летом и осенью Совбез провел несколько заседаний очно, однако затем вновь перешел в удаленный формат работы.

https://ria.ru/20210319/oon-1601912380.html

https://ria.ru/20210317/krym-1601725114.html

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россия, дмитрий полянский, совет безопасности оон, вьетнам, оон, сша, в мире