Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210422/zapovednik-1729289650.html
Медведей на Камчатке разбудил циклом с дождем и сильным ветром
Медведей на Камчатке разбудил циклом с дождем и сильным ветром
Кроноцкий заповедник на Камчатке опубликовал фотографии медведей, которые начали просыпаться и вылезать из берлог из-за непогоды. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T00:32
2021-04-22T00:32
туризм
дикие животные
туризм
новости - туризм
кроноцкий заповедник
камчатский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729219790_0:112:1081:720_1920x0_80_0_0_866d2836ba35121aad6b32c4448f5160.jpg
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Кроноцкий заповедник на Камчатке опубликовал фотографии медведей, которые начали просыпаться и вылезать из берлог из-за непогоды. "Южный циклон с дождем и сильным ветром заставил зашевелиться на Курильском озере все живое. Обычно, медведи массово просыпаются в тихую солнечную погоду, но не в этом году. Посудите сами, кому придет в голову лежать в мокрой берлоге?" – пояснила автор снимков, государственный инспектор Кроноцкого заповедника Лиана Варавская.Сотрудники уточняют, что первым на кордон "Травяной" нанес визит четырехлетний хищник. В прошлом году он расстался с матерью, так что для него это первый самостоятельный выход из берлоги. Раньше молодой зверь часто появлялся возле кордона, и после зимнего сна направился к знакомому человеческому жилью.Медведи-одиночки уже встречаются на склонах мыса Тугумынк, испещренного берлогами. Скоро зимние убежища покинут и медвежьи семьи.В инстаграме Лиана Варавская показала и покинутую берлогу, из которой зверь ушел всего пару часов назад. Если присмотреться, то можно разобрать его уходящий влево след. "Как раз у этой самой берлоге мы были в прошлом году, даже залезли в нее. Если берлога находится в доступном месте, мы всегда стараемся в ней побывать. В этом же году около берлоги смог побывать только мой дрон, – пояснила Лиана Варавская – Причина тому – ранняя весна. Постоянные дожди и талые воды быстро наполнили реку Хакыцин стремительной мутной водой. И все, доступ на другой берег закрыт!"Она рассказала, что есть лодка, но бросать ее без присмотра на Курильском озере не рекомендуется. Медведи в апреле уже не редкость, а они любят грызть все резиновое.
https://ria.ru/20210421/leopardy-1729097035.html
камчатский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729219790_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_efacda9e731a2da0a38fbc441661e91b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дикие животные, туризм, новости - туризм, кроноцкий заповедник, камчатский край

Медведей на Камчатке разбудил циклом с дождем и сильным ветром

00:32 22.04.2021
 
© Фото : @instagram/Кроноцкий заповедник/Лиана ВаравскаяМедведь на территории Южно-Камчатского заказника "Кардон Травяной"
Медведь на территории Южно-Камчатского заказника Кардон Травяной - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© Фото : @instagram/Кроноцкий заповедник/Лиана Варавская
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Кроноцкий заповедник на Камчатке опубликовал фотографии медведей, которые начали просыпаться и вылезать из берлог из-за непогоды.
"Южный циклон с дождем и сильным ветром заставил зашевелиться на Курильском озере все живое. Обычно, медведи массово просыпаются в тихую солнечную погоду, но не в этом году. Посудите сами, кому придет в голову лежать в мокрой берлоге?" – пояснила автор снимков, государственный инспектор Кроноцкого заповедника Лиана Варавская.

Сотрудники уточняют, что первым на кордон "Травяной" нанес визит четырехлетний хищник. В прошлом году он расстался с матерью, так что для него это первый самостоятельный выход из берлоги. Раньше молодой зверь часто появлялся возле кордона, и после зимнего сна направился к знакомому человеческому жилью.
Медведи-одиночки уже встречаются на склонах мыса Тугумынк, испещренного берлогами. Скоро зимние убежища покинут и медвежьи семьи.
В инстаграме Лиана Варавская показала и покинутую берлогу, из которой зверь ушел всего пару часов назад. Если присмотреться, то можно разобрать его уходящий влево след.
"Как раз у этой самой берлоге мы были в прошлом году, даже залезли в нее. Если берлога находится в доступном месте, мы всегда стараемся в ней побывать. В этом же году около берлоги смог побывать только мой дрон, – пояснила Лиана Варавская – Причина тому – ранняя весна. Постоянные дожди и талые воды быстро наполнили реку Хакыцин стремительной мутной водой. И все, доступ на другой берег закрыт!"
Она рассказала, что есть лодка, но бросать ее без присмотра на Курильском озере не рекомендуется. Медведи в апреле уже не редкость, а они любят грызть все резиновое.
АНО Дальневосточные леопарды стала членом Союза охраны природы - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
Вчера, 00:57Туризм
В Приморье на видео попало свидание леопардов
 
ТуризмДикие животныеТуризмНовости - ТуризмКроноцкий заповедникКамчатский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Эксперт рассказал, откуда мошенники так много знают о россиянах
04:08В России за год на четверть вырос "индекс шашлыка"
03:57Определена распространенная привычка водителей, уничтожающая мотор
03:52НАСА: ровер Perseverance впервые получил кислород из атмосферы Марса
03:48В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,3
03:33WSJ: Байден собирается признать геноцид армян в Османской империи
03:26Двум категориям россиян могут облегчить получение доплаты к пенсии
03:16В Крыму призвали вернуть полуострову коллекцию скифского золота
03:14В Рязанской области оценили ситуацию с возвращением "скопинского" маньяка
03:00Физики решили одну из проблем коллайдеров будущего
02:50Названы способы предупредить появление гипертонии
02:43Сирийские ПВО среагировали на ракетную атаку Израиля
02:18Названы шесть ошибок, способных убить автомобиль с АКПП
02:15Специалист напомнил, когда нельзя вернуть товар с дефектом
02:10Врач-диетолог рассказала, что не так с обезжиренными продуктами
02:03Климкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию
02:00Ученые описали смертельно опасные стили питания
02:00В Москве покажут одну из редчайших православных икон
01:56Valneva сообщила о начале третьей фазы испытаний вакцины от COVID-19
01:41В Подмосковье задержали сотрудника "Команды Навального", сообщил адвокат
Лента новостейМолния