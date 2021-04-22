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Медведей на Камчатке разбудил циклом с дождем и сильным ветром
Медведей на Камчатке разбудил циклом с дождем и сильным ветром
Кроноцкий заповедник на Камчатке опубликовал фотографии медведей, которые начали просыпаться и вылезать из берлог из-за непогоды. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T00:32
2021-04-22T00:32
2021-04-22T00:32
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Кроноцкий заповедник на Камчатке опубликовал фотографии медведей, которые начали просыпаться и вылезать из берлог из-за непогоды. "Южный циклон с дождем и сильным ветром заставил зашевелиться на Курильском озере все живое. Обычно, медведи массово просыпаются в тихую солнечную погоду, но не в этом году. Посудите сами, кому придет в голову лежать в мокрой берлоге?" – пояснила автор снимков, государственный инспектор Кроноцкого заповедника Лиана Варавская.Сотрудники уточняют, что первым на кордон "Травяной" нанес визит четырехлетний хищник. В прошлом году он расстался с матерью, так что для него это первый самостоятельный выход из берлоги. Раньше молодой зверь часто появлялся возле кордона, и после зимнего сна направился к знакомому человеческому жилью.Медведи-одиночки уже встречаются на склонах мыса Тугумынк, испещренного берлогами. Скоро зимние убежища покинут и медвежьи семьи.В инстаграме Лиана Варавская показала и покинутую берлогу, из которой зверь ушел всего пару часов назад. Если присмотреться, то можно разобрать его уходящий влево след. "Как раз у этой самой берлоге мы были в прошлом году, даже залезли в нее. Если берлога находится в доступном месте, мы всегда стараемся в ней побывать. В этом же году около берлоги смог побывать только мой дрон, – пояснила Лиана Варавская – Причина тому – ранняя весна. Постоянные дожди и талые воды быстро наполнили реку Хакыцин стремительной мутной водой. И все, доступ на другой берег закрыт!"Она рассказала, что есть лодка, но бросать ее без присмотра на Курильском озере не рекомендуется. Медведи в апреле уже не редкость, а они любят грызть все резиновое.
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дикие животные, туризм, новости - туризм, кроноцкий заповедник, камчатский край
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости.
Кроноцкий заповедник на Камчатке опубликовал
фотографии медведей, которые начали просыпаться и вылезать из берлог из-за непогоды.
"Южный циклон с дождем и сильным ветром заставил зашевелиться на Курильском озере все живое. Обычно, медведи массово просыпаются в тихую солнечную погоду, но не в этом году. Посудите сами, кому придет в голову лежать в мокрой берлоге?" – пояснила автор снимков, государственный инспектор Кроноцкого заповедника Лиана Варавская.
Сотрудники уточняют, что первым на кордон "Травяной" нанес визит четырехлетний хищник. В прошлом году он расстался с матерью, так что для него это первый самостоятельный выход из берлоги. Раньше молодой зверь часто появлялся возле кордона, и после зимнего сна направился к знакомому человеческому жилью.
Медведи-одиночки уже встречаются на склонах мыса Тугумынк, испещренного берлогами. Скоро зимние убежища покинут и медвежьи семьи.
В инстаграме Лиана Варавская показала и покинутую берлогу, из которой зверь ушел всего пару часов назад. Если присмотреться, то можно разобрать его уходящий влево след.
"Как раз у этой самой берлоге мы были в прошлом году, даже залезли в нее. Если берлога находится в доступном месте, мы всегда стараемся в ней побывать. В этом же году около берлоги смог побывать только мой дрон, – пояснила Лиана Варавская – Причина тому – ранняя весна. Постоянные дожди и талые воды быстро наполнили реку Хакыцин стремительной мутной водой. И все, доступ на другой берег закрыт!"
Она рассказала, что есть лодка, но бросать ее без присмотра на Курильском озере не рекомендуется. Медведи в апреле уже не редкость, а они любят грызть все резиновое.