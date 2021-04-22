https://ria.ru/20210422/zapiski-1729444390.html

Почему в записках на поминовение в храме указывают имена, а не фамилии?

Почему в записках на поминовение в храме указывают имена, а не фамилии?

Зачем в записках, подаваемых на литургию, нужно указывать имена тех, за кого молишься, когда Господь и так всех знает? Почему не указывают фамилию? Сергей,... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T12:59

2021-04-22T12:59

2021-04-22T13:58

религия и мировоззрение

русская православная церковь

москва

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Зачем в записках, подаваемых на литургию, нужно указывать имена тех, за кого молишься, когда Господь и так всех знает? Почему не указывают фамилию? Сергей, Москва, 42 годаОтвечает известный церковный публицист, глава отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий (Маркиш):Верно, Господь знает! Но мы-то не очень знаем и склонны к забвению... Эти имена - как, собственно говоря, и все наши молитвы, - нужны не Господу Богу (Ему вообще ничего не "нужно", на то Он и Бог), а нам, людям - как средство соединения с Ним и общения друг с другом. Чем ближе мы друг ко другу, тем ближе к Нему, словно точки, скользящие по лучам-радиусам к источнику Света.... А фамилии не принято указывать, потому что еще сравнительно недавно, несколько сот лет назад, они были особенностью привилегированных сословий - а перед Богом нет сословных привилегий.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

русская православная церковь, москва