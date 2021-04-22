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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210422/zapiski-1729444390.html
Почему в записках на поминовение в храме указывают имена, а не фамилии?
Почему в записках на поминовение в храме указывают имена, а не фамилии?
Зачем в записках, подаваемых на литургию, нужно указывать имена тех, за кого молишься, когда Господь и так всех знает? Почему не указывают фамилию? Сергей,... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T12:59
2021-04-22T13:58
религия и мировоззрение
русская православная церковь
москва
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Зачем в записках, подаваемых на литургию, нужно указывать имена тех, за кого молишься, когда Господь и так всех знает? Почему не указывают фамилию? Сергей, Москва, 42 годаОтвечает известный церковный публицист, глава отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий (Маркиш):Верно, Господь знает! Но мы-то не очень знаем и склонны к забвению... Эти имена - как, собственно говоря, и все наши молитвы, - нужны не Господу Богу (Ему вообще ничего не "нужно", на то Он и Бог), а нам, людям - как средство соединения с Ним и общения друг с другом. Чем ближе мы друг ко другу, тем ближе к Нему, словно точки, скользящие по лучам-радиусам к источнику Света.... А фамилии не принято указывать, потому что еще сравнительно недавно, несколько сот лет назад, они были особенностью привилегированных сословий - а перед Богом нет сословных привилегий.
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русская православная церковь, москва

Почему в записках на поминовение в храме указывают имена, а не фамилии?

12:59 22.04.2021 (обновлено: 13:58 22.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМорской собор в Кронштадте
Морской собор в Кронштадте - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Зачем в записках, подаваемых на литургию, нужно указывать имена тех, за кого молишься, когда Господь и так всех знает? Почему не указывают фамилию? Сергей, Москва, 42 года
Отвечает известный церковный публицист, глава отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий (Маркиш):
Верно, Господь знает! Но мы-то не очень знаем и склонны к забвению... Эти имена - как, собственно говоря, и все наши молитвы, - нужны не Господу Богу (Ему вообще ничего не "нужно", на то Он и Бог), а нам, людям - как средство соединения с Ним и общения друг с другом. Чем ближе мы друг ко другу, тем ближе к Нему, словно точки, скользящие по лучам-радиусам к источнику Света....
А фамилии не принято указывать, потому что еще сравнительно недавно, несколько сот лет назад, они были особенностью привилегированных сословий - а перед Богом нет сословных привилегий.
 
Религия и мировоззрениеРусская православная церковьМосква
 
 
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