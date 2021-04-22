https://ria.ru/20210422/zapad-1729420296.html

В МИД назвали сдерживающий фактор для Запада

В МИД назвали сдерживающий фактор для Запада

Взвешенный внешнеполитический курс Москвы является сегодня сдерживающими фактором для действий многих западных государств и их лидеров, заявила официальный... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T11:22

2021-04-22T11:22

2021-04-22T11:22

россия

мария захарова

москва

в мире

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Взвешенный внешнеполитический курс Москвы является сегодня сдерживающими фактором для действий многих западных государств и их лидеров, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Коллективный Запад давно уже ни перед чем не останавливается. И только внешняя политика, дипломатические усилия, усилия на других направлениях и чёткий, основанный на международном праве курс Москвы ставит барьер на пути тех западных политических деятелей, которые полагают, что никаких границ у них нет и никаких сдерживающих факторов у них нет", - сказала Захарова в эфире радиостанции "Говорит Москва"."Если бы не политика Москвы, то очень многие политические деятели Запада вообще не чувствовали бы, что есть какие-то границы", - добавила она.

https://ria.ru/20210420/ataka-1729053460.html

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россия, мария захарова, москва, в мире