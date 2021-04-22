https://ria.ru/20210422/zakon-1729448431.html
Госдума приняла закон об отмене "дня тишины" при многодневном голосовании
Госдума приняла закон об отмене "дня тишины" при многодневном голосовании
Госдума приняла закон, по которому при многодневном голосовании агитацию необходимо завершить до 00:00 первого дня выборов. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T13:11
2021-04-22T13:11
2021-04-22T15:23
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Госдума приняла закон, по которому при многодневном голосовании агитацию необходимо завершить до 00:00 первого дня выборов.Такую поправку внесли ко второму чтению проекта о сроках обжалования решений комиссий на выборах, касающихся отказа в регистрации кандидатов или в заверении списка кандидатов.Изменения вносятся в законы "Об основных гарантиях прав и права на участие в референдуме граждан" и "О выборах депутатов Государственной думы".Помимо этого, документ предусматривает, что при обжаловании отказа в регистрации кандидата или списка кандидатов, инициативной группы по референдуму, а также в заверении списка кандидатов, иск в вышестоящую избирательную комиссию можно будет подать в течение пяти дней после того, как она отклонит жалобу. При этом срок для подачи жалобы в таких случаях сократят с десяти до пяти дней. У комиссии на ее рассмотрение будет семь дней.По новому закону решение избиркома по жалобе об отказе в регистрации можно оспорить только в суде.Теперь суд не может отменить решение комиссии о регистрации кандидата (или списка кандидатов) из-за нарушений оформления необходимых документов, если комиссия не уведомила выдвиженца об этом заранее.
https://ria.ru/20210421/vybory-1729366819.html
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цик рф, госдума рф, политика
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Госдума
приняла закон, по которому при многодневном голосовании агитацию необходимо завершить до 00:00 первого дня выборов.
Такую поправку внесли ко второму чтению проекта о сроках обжалования решений комиссий на выборах, касающихся отказа в регистрации кандидатов или в заверении списка кандидатов.
Изменения вносятся в законы "Об основных гарантиях прав и права на участие в референдуме граждан" и "О выборах депутатов Государственной думы".
Помимо этого, документ предусматривает, что при обжаловании отказа в регистрации кандидата или списка кандидатов, инициативной группы по референдуму, а также в заверении списка кандидатов, иск в вышестоящую избирательную комиссию можно будет подать в течение пяти дней после того, как она отклонит жалобу. При этом срок для подачи жалобы в таких случаях сократят с десяти до пяти дней. У комиссии на ее рассмотрение будет семь дней.
По новому закону решение избиркома по жалобе об отказе в регистрации можно оспорить только в суде.
Теперь суд не может отменить решение комиссии о регистрации кандидата (или списка кандидатов) из-за нарушений оформления необходимых документов, если комиссия не уведомила выдвиженца об этом заранее.