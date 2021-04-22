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Госдума приняла закон об отмене "дня тишины" при многодневном голосовании
Госдума приняла закон об отмене "дня тишины" при многодневном голосовании
Госдума приняла закон, по которому при многодневном голосовании агитацию необходимо завершить до 00:00 первого дня выборов. РИА Новости, 22.04.2021
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Госдума приняла закон, по которому при многодневном голосовании агитацию необходимо завершить до 00:00 первого дня выборов.Такую поправку внесли ко второму чтению проекта о сроках обжалования решений комиссий на выборах, касающихся отказа в регистрации кандидатов или в заверении списка кандидатов.Изменения вносятся в законы "Об основных гарантиях прав и права на участие в референдуме граждан" и "О выборах депутатов Государственной думы".Помимо этого, документ предусматривает, что при обжаловании отказа в регистрации кандидата или списка кандидатов, инициативной группы по референдуму, а также в заверении списка кандидатов, иск в вышестоящую избирательную комиссию можно будет подать в течение пяти дней после того, как она отклонит жалобу. При этом срок для подачи жалобы в таких случаях сократят с десяти до пяти дней. У комиссии на ее рассмотрение будет семь дней.По новому закону решение избиркома по жалобе об отказе в регистрации можно оспорить только в суде.Теперь суд не может отменить решение комиссии о регистрации кандидата (или списка кандидатов) из-за нарушений оформления необходимых документов, если комиссия не уведомила выдвиженца об этом заранее.
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цик рф, госдума рф, политика

Госдума приняла закон об отмене "дня тишины" при многодневном голосовании

13:11 22.04.2021 (обновлено: 15:23 22.04.2021)
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© Фото : сайт Государственной думы РФ
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Госдума приняла закон, по которому при многодневном голосовании агитацию необходимо завершить до 00:00 первого дня выборов.
Такую поправку внесли ко второму чтению проекта о сроках обжалования решений комиссий на выборах, касающихся отказа в регистрации кандидатов или в заверении списка кандидатов.
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Изменения вносятся в законы "Об основных гарантиях прав и права на участие в референдуме граждан" и "О выборах депутатов Государственной думы".
Помимо этого, документ предусматривает, что при обжаловании отказа в регистрации кандидата или списка кандидатов, инициативной группы по референдуму, а также в заверении списка кандидатов, иск в вышестоящую избирательную комиссию можно будет подать в течение пяти дней после того, как она отклонит жалобу. При этом срок для подачи жалобы в таких случаях сократят с десяти до пяти дней. У комиссии на ее рассмотрение будет семь дней.
По новому закону решение избиркома по жалобе об отказе в регистрации можно оспорить только в суде.
Теперь суд не может отменить решение комиссии о регистрации кандидата (или списка кандидатов) из-за нарушений оформления необходимых документов, если комиссия не уведомила выдвиженца об этом заранее.
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