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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20210422/zaem-1729433818.html
МФПП выдал льготный заем производителю ленточных и дисковых пил
МФПП выдал льготный заем производителю ленточных и дисковых пил
Правительство Москвы выдало московскому предприятию "Инструменты Новых Технологий" ("ИНТ"), производящему ленточные и дисковые пилы, льготный заем в размере 50... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T12:16
2021-04-22T12:16
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
александр прохоров
москва
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Правительство Москвы выдало московскому предприятию "Инструменты Новых Технологий" ("ИНТ"), производящему ленточные и дисковые пилы, льготный заем в размере 50 миллионов рублей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства (подведомственный ДИПП – ред.) выдал второй в этом году льготный заем – компания получит 50 миллионов рублей на пять лет по льготной ставке 2%. Эти средства предприятие направит на приобретение оборудования для оснащения нового производственного комплекса. Ожидается, что в результате его запуска в течение следующих пяти лет выручка предприятия вырастет почти на 30%, также будет создано порядка 20 новых рабочих мест", – рассказал руководитель департамента Александр Прохоров,Он уточнил, что помимо средств льготного займа предприятие вложит в новый промышленный комплекс по выпуску твёрдосплавных ленточных и дисковых пил для резки металлов и сплавов еще около 50,5 миллиона рублей. "Инструменты Новых Технологий" – одно из крупнейших в стране предприятий по производству, сварке и сервису ленточных и дисковых пил различного назначения. С 2020 года компания является резидентом особой экономической зоны "Технополис "Москва", что дает ей значительные льготы: снижение ставки по налогу на прибыль, уменьшение налогов на имущество и землю.В пресс-службе напомнили, что первый в этом году льготный заем от Фонда в размере 100 миллионов рублей в марте получил разработчик и производитель экспресс-измерителей концентрации глюкозы в крови компания "Элта". В 2020 году Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства выдал промышленным предприятиям столицы льготные займы на сумму 1 миллиард рублей, что почти на четверть больше, чем в 2019 году.
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александр прохоров, москва

МФПП выдал льготный заем производителю ленточных и дисковых пил

12:16 22.04.2021
 
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Правительство Москвы выдало московскому предприятию "Инструменты Новых Технологий" ("ИНТ"), производящему ленточные и дисковые пилы, льготный заем в размере 50 миллионов рублей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства (подведомственный ДИПП – ред.) выдал второй в этом году льготный заем – компания получит 50 миллионов рублей на пять лет по льготной ставке 2%. Эти средства предприятие направит на приобретение оборудования для оснащения нового производственного комплекса. Ожидается, что в результате его запуска в течение следующих пяти лет выручка предприятия вырастет почти на 30%, также будет создано порядка 20 новых рабочих мест", – рассказал руководитель департамента Александр Прохоров,
Деловой центр Москва-сити - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
Вчера, 11:43Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Объем промпроизводства Москвы в I квартале вырос на 11,6 процента
Он уточнил, что помимо средств льготного займа предприятие вложит в новый промышленный комплекс по выпуску твёрдосплавных ленточных и дисковых пил для резки металлов и сплавов еще около 50,5 миллиона рублей.
"Инструменты Новых Технологий" – одно из крупнейших в стране предприятий по производству, сварке и сервису ленточных и дисковых пил различного назначения. С 2020 года компания является резидентом особой экономической зоны "Технополис "Москва", что дает ей значительные льготы: снижение ставки по налогу на прибыль, уменьшение налогов на имущество и землю.
В пресс-службе напомнили, что первый в этом году льготный заем от Фонда в размере 100 миллионов рублей в марте получил разработчик и производитель экспресс-измерителей концентрации глюкозы в крови компания "Элта". В 2020 году Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства выдал промышленным предприятиям столицы льготные займы на сумму 1 миллиард рублей, что почти на четверть больше, чем в 2019 году.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАлександр ПрохоровМосква
 
 
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