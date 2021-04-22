https://ria.ru/20210422/zaderzhaniya-1729385837.html
В Москве не зафиксировали массовых задержаний на несогласованной акции
В Москве не зафиксировали массовых задержаний на несогласованной акции
Массовых задержаний в ходе несогласованной акции в Москве не было, многих отпускали сразу, рассказал РИА Новости зампредседателя столичной ОНК Николай Зуев. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T00:49
2021-04-22T00:49
2021-04-22T00:49
россия
онк
татьяна москалькова
генеральная прокуратура рф
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дмитрий песков
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общество
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Массовых задержаний в ходе несогласованной акции в Москве не было, многих отпускали сразу, рассказал РИА Новости зампредседателя столичной ОНК Николай Зуев.При этом Зуев отметил, что сейчас правозащитники выехали в отдел полиции по району Перово в связи с поступившей информацией о нахождении там девушки, которой якобы необходима медицинская помощь. Является ли девушка участницей акции пока неизвестно.Ранее МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных митингах и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций и что призывы к провокациям звучат из-за рубежа.Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.
https://ria.ru/20210421/zaderzhaniya-1729378269.html
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россия, онк, татьяна москалькова, генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), дмитрий песков, москва, общество