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В Подмосковье задержали сотрудника "Команды Навального", сообщил адвокат
В Подмосковье задержали сотрудника "Команды Навального", сообщил адвокат
Правоохранители в подмосковных Люберцах задержали SMM-редактора так называемой "Команды Навального" Александра Шепелева, в его квартире прошел обыск, теперь он... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T01:41
2021-04-22T01:41
россия
татьяна москалькова
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
москва
люберцы
происшествия
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Правоохранители в подмосковных Люберцах задержали SMM-редактора так называемой "Команды Навального" Александра Шепелева, в его квартире прошел обыск, теперь он должен явиться на допрос, заявил РИА Новости адвокат Даниил Берман.Комментариями правоохранительных органов РИА Новости к настоящему моменту не располагает.Несогласованные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля. Уголовные дела были возбуждены по ряду статей, в том числе о перекрытии дорог, нарушении санитарных правил (из-за риска распространить COVID-19), нападениях на представителей власти. Спустя пару месяцев - 21 апреля - незаконные акции снова прошли в разных российских городах, МВД РФ призывало россиян воздержаться от участия в них, об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупреждала и Генпрокуратура.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выражала надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.
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россия, татьяна москалькова, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, москва, люберцы, происшествия

В Подмосковье задержали сотрудника "Команды Навального", сообщил адвокат

01:41 22.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Правоохранители в подмосковных Люберцах задержали SMM-редактора так называемой "Команды Навального" Александра Шепелева, в его квартире прошел обыск, теперь он должен явиться на допрос, заявил РИА Новости адвокат Даниил Берман.
"В его квартире провели обыск. В протоколе он указал, что к нему применялась физическая сила. Там же написано, что от Шепелева требовали предоставить технику и "документацию, содержащую сведения о подготовке и координации несогласованных массовых мероприятий". После обыска его увезли в неизвестном направлении, правоохранители не позволили мне поехать с ним, не дают информацию, мы продолжаем его искать. По нашим данным, завтра Шепелев должен явиться на допрос в качестве свидетеля по "санитарному делу", - рассказал собеседник агентства.
Комментариями правоохранительных органов РИА Новости к настоящему моменту не располагает.
Несогласованные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля. Уголовные дела были возбуждены по ряду статей, в том числе о перекрытии дорог, нарушении санитарных правил (из-за риска распространить COVID-19), нападениях на представителей власти. Спустя пару месяцев - 21 апреля - незаконные акции снова прошли в разных российских городах, МВД РФ призывало россиян воздержаться от участия в них, об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупреждала и Генпрокуратура.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выражала надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.
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РоссияТатьяна МоскальковаГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковМоскваЛюберцыПроисшествия
 
 
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