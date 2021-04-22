https://ria.ru/20210422/zaderzhanie-1729387198.html

В Подмосковье задержали сотрудника "Команды Навального", сообщил адвокат

В Подмосковье задержали сотрудника "Команды Навального", сообщил адвокат

Правоохранители в подмосковных Люберцах задержали SMM-редактора так называемой "Команды Навального" Александра Шепелева, в его квартире прошел обыск, теперь он... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T01:41

2021-04-22T01:41

2021-04-22T01:41

россия

татьяна москалькова

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

москва

люберцы

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Правоохранители в подмосковных Люберцах задержали SMM-редактора так называемой "Команды Навального" Александра Шепелева, в его квартире прошел обыск, теперь он должен явиться на допрос, заявил РИА Новости адвокат Даниил Берман.Комментариями правоохранительных органов РИА Новости к настоящему моменту не располагает.Несогласованные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля. Уголовные дела были возбуждены по ряду статей, в том числе о перекрытии дорог, нарушении санитарных правил (из-за риска распространить COVID-19), нападениях на представителей власти. Спустя пару месяцев - 21 апреля - незаконные акции снова прошли в разных российских городах, МВД РФ призывало россиян воздержаться от участия в них, об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупреждала и Генпрокуратура.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выражала надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.

https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html

россия

москва

люберцы

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, татьяна москалькова, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, москва, люберцы, происшествия