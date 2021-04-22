В Подмосковье задержали сотрудника "Команды Навального", сообщил адвокат
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Правоохранители в подмосковных Люберцах задержали SMM-редактора так называемой "Команды Навального" Александра Шепелева, в его квартире прошел обыск, теперь он должен явиться на допрос, заявил РИА Новости адвокат Даниил Берман.
"В его квартире провели обыск. В протоколе он указал, что к нему применялась физическая сила. Там же написано, что от Шепелева требовали предоставить технику и "документацию, содержащую сведения о подготовке и координации несогласованных массовых мероприятий". После обыска его увезли в неизвестном направлении, правоохранители не позволили мне поехать с ним, не дают информацию, мы продолжаем его искать. По нашим данным, завтра Шепелев должен явиться на допрос в качестве свидетеля по "санитарному делу", - рассказал собеседник агентства.
Комментариями правоохранительных органов РИА Новости к настоящему моменту не располагает.
Несогласованные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля. Уголовные дела были возбуждены по ряду статей, в том числе о перекрытии дорог, нарушении санитарных правил (из-за риска распространить COVID-19), нападениях на представителей власти. Спустя пару месяцев - 21 апреля - незаконные акции снова прошли в разных российских городах, МВД РФ призывало россиян воздержаться от участия в них, об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупреждала и Генпрокуратура.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выражала надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.
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