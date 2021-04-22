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Порядка 60 ярмарок выходного дня откроется в Подмосковье

Порядка 60 ярмарок выходного дня откроется в Подмосковье

Порядка 60 ярмарок выходного дня планируется провести на территории Подмосковья 24-25 апреля, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T16:43

2021-04-22T16:43

2021-04-22T16:43

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Порядка 60 ярмарок выходного дня планируется провести на территории Подмосковья 24-25 апреля, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.По его словам, проведение таких мероприятий позволяет не только перенять опыт фермеров, но и поддержать их в непростое время пандемии коронавирусной инфекции.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)