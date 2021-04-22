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Порядка 60 ярмарок выходного дня откроется в Подмосковье
Порядка 60 ярмарок выходного дня откроется в Подмосковье
Порядка 60 ярмарок выходного дня планируется провести на территории Подмосковья 24-25 апреля, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T16:43
2021-04-22T16:43
2021-04-22T16:43
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Порядка 60 ярмарок выходного дня планируется провести на территории Подмосковья 24-25 апреля, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.По его словам, проведение таких мероприятий позволяет не только перенять опыт фермеров, но и поддержать их в непростое время пандемии коронавирусной инфекции.
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московская область (подмосковье)