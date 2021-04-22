Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20210422/yakutiya-1729401432.html
Более 40 тысяч якутян прошли перепись в отдаленных районах
Более 40 тысяч якутян прошли перепись в отдаленных районах
Свыше 40 тысяч якутян прошли перепись в труднодоступных и отдаленных районах республики, до конца апреля переписчики должны охватить еще более 400 жителей... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T09:36
2021-04-22T09:36
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
момский район
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156106/78/1561067873_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a09449804c392d285ae3ba6aaf164cab.jpg
ЯКУТСК, 22 апр – РИА Новости. Свыше 40 тысяч якутян прошли перепись в труднодоступных и отдаленных районах республики, до конца апреля переписчики должны охватить еще более 400 жителей республики, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.Основной этап всероссийской переписи населения запланирован с 23 августа по 30 сентября 2021 года.По данным территориального органа федеральной службы государственной статистики по Якутии, в республике продолжается перепись населения в труднодоступных и отдаленных территориях. "На утро 21 апреля переписчики обошли 13582 помещения и переписали 42021 человека или 87,8% от всего населения, подлежащего опросу в апреле", - рассказали в пресс-службе.Полностью охвачены переписью жители Жиганского и Момского районов республики. Хорошими темпами проходит перепись в Аллаиховском районе, где переписчики опросили 2154 человека или 83,7% от организационного плана."За время, оставшееся до окончания апрельского этапа переписи, в труднодоступных и отдаленных территориях Якутии предстоит переписать свыше 400 человек. Можно быть уверенным в том, что дружная команда переписчиков справится с поставленной перед ними задачей", - добавили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что в апреле перепись населения пройдет в 15 труднодоступных и отдаленных районах республики, из которых 12 районов - в арктической зоне. Всего в этом месяце запланирована перепись порядка 46 тысяч человек.По данным всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения арктической зоны сократилась на 8,3%.
https://ria.ru/20210419/yakutiya-1728877371.html
https://ria.ru/20210417/most-1728671678.html
республика саха (якутия)
момский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156106/78/1561067873_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a8839a64d36145411584e1b24f465cb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика саха (якутия), момский район, общество

Более 40 тысяч якутян прошли перепись в отдаленных районах

09:36 22.04.2021
 
© РИА Новости / Игорь АгеенкоЯкутск
Якутск - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 22 апр – РИА Новости. Свыше 40 тысяч якутян прошли перепись в труднодоступных и отдаленных районах республики, до конца апреля переписчики должны охватить еще более 400 жителей республики, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
Основной этап всероссийской переписи населения запланирован с 23 августа по 30 сентября 2021 года.
Якутск - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
19 апреля, 09:21Республика Саха (Якутия)
Якутия готовится к Международным интеллектуальным играм 2022 года
По данным территориального органа федеральной службы государственной статистики по Якутии, в республике продолжается перепись населения в труднодоступных и отдаленных территориях. "На утро 21 апреля переписчики обошли 13582 помещения и переписали 42021 человека или 87,8% от всего населения, подлежащего опросу в апреле", - рассказали в пресс-службе.
Полностью охвачены переписью жители Жиганского и Момского районов республики. Хорошими темпами проходит перепись в Аллаиховском районе, где переписчики опросили 2154 человека или 83,7% от организационного плана.
"За время, оставшееся до окончания апрельского этапа переписи, в труднодоступных и отдаленных территориях Якутии предстоит переписать свыше 400 человек. Можно быть уверенным в том, что дружная команда переписчиков справится с поставленной перед ними задачей", - добавили в пресс-службе.
Река Лена - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
17 апреля, 01:05Республика Саха (Якутия)
В Якутии одобрили первый этап строительства моста через реку Лену
Ранее сообщалось, что в апреле перепись населения пройдет в 15 труднодоступных и отдаленных районах республики, из которых 12 районов - в арктической зоне. Всего в этом месяце запланирована перепись порядка 46 тысяч человек.
По данным всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения арктической зоны сократилась на 8,3%.
 
Республика Саха (Якутия)Республика Саха (Якутия)Момский районОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:34Россия предложила США восстановить инициативы по кибербезопасности
04:10Диетолог рассказал, чем лучше запивать еду
03:55Ливийская национальная армия повышает степень боеготовности близ Чада
03:49Обвиняемому в убийстве девочки на Сахалине вменили новые преступления
03:21Врач рассказал, кому опасно ходить босиком по траве
03:15Специалист объяснил запреты для владельцев газовых плит
03:08"Ростех" планирует поставки новейшей ракеты "Бронебойщик"
03:03Медведев заявил о возвращении в эпоху холодной войны в отношениях с США
02:52В России планируют изменить назначение пенсий для части граждан
02:31Соратник Горбачева высказался о роли Украины в развале СССР
02:15Эксперт сообщила, кому увеличат пенсии с 1 мая
02:10Эксперт рассказал, куда поехать туристам с постковидом
01:34Депутат Рады объяснил, чем грозит Зеленскому отказ от встречи с Путиным
01:31В ФНС рассказали о новых правилах оформления налогового вычета
01:15Эксперт объяснил, что должно быть в багажнике, чтобы не оштрафовали
00:40Российский певец Feduk выпустил романтический клип
00:39У берегов Камчатки произошли три землетрясения магнитудой до 4,5
00:23Al-Sumaria: американская военная база в Багдаде подверглась обстрелу
00:18Минобороны запустило спецпроект об освобождении Венгрии от нацистов
00:15МО рассказало о помощи Красной Армии в восстановлении Венгрии после войны
Лента новостейМолния