https://ria.ru/20210422/yakutiya-1729401432.html

Более 40 тысяч якутян прошли перепись в отдаленных районах

Более 40 тысяч якутян прошли перепись в отдаленных районах

Свыше 40 тысяч якутян прошли перепись в труднодоступных и отдаленных районах республики, до конца апреля переписчики должны охватить еще более 400 жителей... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T09:36

2021-04-22T09:36

2021-04-22T09:36

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

момский район

общество

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ЯКУТСК, 22 апр – РИА Новости. Свыше 40 тысяч якутян прошли перепись в труднодоступных и отдаленных районах республики, до конца апреля переписчики должны охватить еще более 400 жителей республики, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.Основной этап всероссийской переписи населения запланирован с 23 августа по 30 сентября 2021 года.По данным территориального органа федеральной службы государственной статистики по Якутии, в республике продолжается перепись населения в труднодоступных и отдаленных территориях. "На утро 21 апреля переписчики обошли 13582 помещения и переписали 42021 человека или 87,8% от всего населения, подлежащего опросу в апреле", - рассказали в пресс-службе.Полностью охвачены переписью жители Жиганского и Момского районов республики. Хорошими темпами проходит перепись в Аллаиховском районе, где переписчики опросили 2154 человека или 83,7% от организационного плана."За время, оставшееся до окончания апрельского этапа переписи, в труднодоступных и отдаленных территориях Якутии предстоит переписать свыше 400 человек. Можно быть уверенным в том, что дружная команда переписчиков справится с поставленной перед ними задачей", - добавили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что в апреле перепись населения пройдет в 15 труднодоступных и отдаленных районах республики, из которых 12 районов - в арктической зоне. Всего в этом месяце запланирована перепись порядка 46 тысяч человек.По данным всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения арктической зоны сократилась на 8,3%.

https://ria.ru/20210419/yakutiya-1728877371.html

https://ria.ru/20210417/most-1728671678.html

республика саха (якутия)

момский район

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республика саха (якутия), момский район, общество