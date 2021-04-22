https://ria.ru/20210422/vzyatka-1729557636.html

В Москве троих полицейских заподозрили в получении крупной взятки

В Москве троих полицейских заподозрили в получении крупной взятки

Трое сотрудников отдела полиции Западного округа Москвы задержаны по подозрению в получении взятки в размере 12 миллионов рублей, сообщила журналистам старший... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T23:38

2021-04-22T23:38

2021-04-22T23:38

россия

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Трое сотрудников отдела полиции Западного округа Москвы задержаны по подозрению в получении взятки в размере 12 миллионов рублей, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова."Возбуждено уголовное дело в отношении начальника и заместителя начальника следственного отдела ОМВД России по району Солнцево города Москвы, а также участкового уполномоченного полиции указанного отдела", - сказала Иванова.Они подозреваются в получении взятки организованной группой в особо крупном размере.Согласно данным следствия, в апреле участковый уполномоченный полиции ОМВД РФ по району Солнцево, начальник следственного отдела и его заместитель намеревались получить взятку от потерпевшего в размере 12 миллионов рублей. Фигуранты обещали за указанную сумму принять определенные процессуальные решения в рамках своих должностных полномочий.По словам Ивановой, действия фигурантов были пресечены, передача денежных средств проходила в рамках оперативных мероприятий. Соучастники были задержаны."В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - добавила Иванова.Как сообщается на сайте ГУ МВД по Москве, в полицию поступило заявление от гражданина о противоправных действиях сотрудников ОМВД. Трое сотрудников с декабря 2020 года вымогали у заявителя 12 миллионов рублей за качественное расследование уголовного дела по статье 159 УК РФ (Мошенничество), говорится в сообщении."По данному факту проводится служебная проверка. В случае подтверждения вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечены к установленной законом ответственности. Также будет дана оценка действиям их руководителей", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20210416/arest-1728595041.html

https://ria.ru/20210408/vzyatka-1727420662.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия