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В Москве троих полицейских заподозрили в получении крупной взятки
В Москве троих полицейских заподозрили в получении крупной взятки
Трое сотрудников отдела полиции Западного округа Москвы задержаны по подозрению в получении взятки в размере 12 миллионов рублей, сообщила журналистам старший... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T23:38
2021-04-22T23:38
россия
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Трое сотрудников отдела полиции Западного округа Москвы задержаны по подозрению в получении взятки в размере 12 миллионов рублей, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова."Возбуждено уголовное дело в отношении начальника и заместителя начальника следственного отдела ОМВД России по району Солнцево города Москвы, а также участкового уполномоченного полиции указанного отдела", - сказала Иванова.Они подозреваются в получении взятки организованной группой в особо крупном размере.Согласно данным следствия, в апреле участковый уполномоченный полиции ОМВД РФ по району Солнцево, начальник следственного отдела и его заместитель намеревались получить взятку от потерпевшего в размере 12 миллионов рублей. Фигуранты обещали за указанную сумму принять определенные процессуальные решения в рамках своих должностных полномочий.По словам Ивановой, действия фигурантов были пресечены, передача денежных средств проходила в рамках оперативных мероприятий. Соучастники были задержаны."В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - добавила Иванова.Как сообщается на сайте ГУ МВД по Москве, в полицию поступило заявление от гражданина о противоправных действиях сотрудников ОМВД. Трое сотрудников с декабря 2020 года вымогали у заявителя 12 миллионов рублей за качественное расследование уголовного дела по статье 159 УК РФ (Мошенничество), говорится в сообщении."По данному факту проводится служебная проверка. В случае подтверждения вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечены к установленной законом ответственности. Также будет дана оценка действиям их руководителей", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20210416/arest-1728595041.html
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россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

В Москве троих полицейских заподозрили в получении крупной взятки

23:38 22.04.2021
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Трое сотрудников отдела полиции Западного округа Москвы задержаны по подозрению в получении взятки в размере 12 миллионов рублей, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника и заместителя начальника следственного отдела ОМВД России по району Солнцево города Москвы, а также участкового уполномоченного полиции указанного отдела", - сказала Иванова.
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Они подозреваются в получении взятки организованной группой в особо крупном размере.
Согласно данным следствия, в апреле участковый уполномоченный полиции ОМВД РФ по району Солнцево, начальник следственного отдела и его заместитель намеревались получить взятку от потерпевшего в размере 12 миллионов рублей. Фигуранты обещали за указанную сумму принять определенные процессуальные решения в рамках своих должностных полномочий.
По словам Ивановой, действия фигурантов были пресечены, передача денежных средств проходила в рамках оперативных мероприятий. Соучастники были задержаны.
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"В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - добавила Иванова.
Как сообщается на сайте ГУ МВД по Москве, в полицию поступило заявление от гражданина о противоправных действиях сотрудников ОМВД. Трое сотрудников с декабря 2020 года вымогали у заявителя 12 миллионов рублей за качественное расследование уголовного дела по статье 159 УК РФ (Мошенничество), говорится в сообщении.
"По данному факту проводится служебная проверка. В случае подтверждения вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечены к установленной законом ответственности. Также будет дана оценка действиям их руководителей", - подчеркивается в сообщении.
 
РоссияЮлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
 
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