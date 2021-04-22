https://ria.ru/20210422/vts-1729519499.html
Путин отметил углубление кооперации России и Белоруссии в области ВТС
Путин отметил углубление кооперации России и Белоруссии в области ВТС
Президент России Владимир Путин сообщил об углублении кооперации РФ и Белоруссии в области ВТС. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T18:26
2021-04-22T18:26
2021-04-22T19:35
россия
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил об углублении кооперации РФ и Белоруссии в области ВТС."Команды наши работают весьма эффективно. Имею в виду и правительственную команду, и команды по линии администрации. Как видим, теперь и по линии спецслужб. У нас в области ВТС происходит углубление нашей кооперации и в области безопасности в самом широком смысле этого слова", - сказал он на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Кремле."Есть на злобу дня вопросы, которые надо усиливать просто. В том числе и безопасность, в том числе и оборона в нашем Союзном государстве. Хотя, в общем-то, пока справляемся и справимся", - заявил Лукашенко на встрече в Кремле.По словам белорусского лидера, Минск и Москва своим сотрудничеством и "линии нарисуют, за которые никто не должен перейти, и достойно ответят тем, кто не понимает, что в этом бешеном мире надо быть более спокойным и жить дружно".
https://ria.ru/20210422/poslanie-1729519919.html
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россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире