Кулеба: Украина не дождалась ответа России на предложение о встрече
01:11 22.04.2021 (обновлено: 01:17 22.04.2021)
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Киев не получил ответа Москвы на предложение украинского президента Владимира Зеленского о встрече с его российским коллегой Владимиром Путиным в Донбассе, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении по ситуации с безопасностью в стране, опубликованном во вторник, предложил президенту России "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложено о предложении его украинского коллеги Владимира Зеленского встретиться в Донбассе, однако нет уверенности, что он успел с ним ознакомиться из-за подготовки к посланию и рабочих встреч. Песков также заявил, что в Кремле считают, что для встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского должны быть предпосылки, в последние месяцы на линии соприкосновения в Донбассе было много провокаций со стороны вооруженных сил Украины.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. В ответ Песков указал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.