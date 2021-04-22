https://ria.ru/20210422/vstrecha-1729386243.html

Кулеба: Украина не дождалась ответа России на предложение о встрече

Кулеба: Украина не дождалась ответа России на предложение о встрече

Киев не получил ответа Москвы на предложение украинского президента Владимира Зеленского о встрече с его российским коллегой Владимиром Путиным в Донбассе,... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T01:11

2021-04-22T01:11

2021-04-22T01:17

россия

дмитрий кулеба

донецкая народная республика

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дмитрий песков

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Киев не получил ответа Москвы на предложение украинского президента Владимира Зеленского о встрече с его российским коллегой Владимиром Путиным в Донбассе, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.Ранее президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении по ситуации с безопасностью в стране, опубликованном во вторник, предложил президенту России "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война".Кулеба сообщил в интервью агентству Рейтер, что Украина "не получила ответа от Кремля на предложение Зеленского встретиться с Путиным в Донбассе".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложено о предложении его украинского коллеги Владимира Зеленского встретиться в Донбассе, однако нет уверенности, что он успел с ним ознакомиться из-за подготовки к посланию и рабочих встреч. Песков также заявил, что в Кремле считают, что для встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского должны быть предпосылки, в последние месяцы на линии соприкосновения в Донбассе было много провокаций со стороны вооруженных сил Украины.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. В ответ Песков указал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210422/ukraina-1729384652.html

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россия

донецкая народная республика

москва

киев

украина

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