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Кулеба: Украина не дождалась ответа России на предложение о встрече
Кулеба: Украина не дождалась ответа России на предложение о встрече
Киев не получил ответа Москвы на предложение украинского президента Владимира Зеленского о встрече с его российским коллегой Владимиром Путиным в Донбассе,... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T01:11
2021-04-22T01:17
россия
дмитрий кулеба
донецкая народная республика
мид украины
владимир зеленский
дмитрий песков
москва
оон
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Киев не получил ответа Москвы на предложение украинского президента Владимира Зеленского о встрече с его российским коллегой Владимиром Путиным в Донбассе, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.Ранее президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении по ситуации с безопасностью в стране, опубликованном во вторник, предложил президенту России "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война".Кулеба сообщил в интервью агентству Рейтер, что Украина "не получила ответа от Кремля на предложение Зеленского встретиться с Путиным в Донбассе".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложено о предложении его украинского коллеги Владимира Зеленского встретиться в Донбассе, однако нет уверенности, что он успел с ним ознакомиться из-за подготовки к посланию и рабочих встреч. Песков также заявил, что в Кремле считают, что для встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского должны быть предпосылки, в последние месяцы на линии соприкосновения в Донбассе было много провокаций со стороны вооруженных сил Украины.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. В ответ Песков указал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210422/ukraina-1729384652.html
https://ria.ru/20210421/kredity-1729145689.html
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россия, дмитрий кулеба, донецкая народная республика, мид украины, владимир зеленский, дмитрий песков, москва, оон, киев, украина, в мире

Кулеба: Украина не дождалась ответа России на предложение о встрече

01:11 22.04.2021 (обновлено: 01:17 22.04.2021)
 
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Киев не получил ответа Москвы на предложение украинского президента Владимира Зеленского о встрече с его российским коллегой Владимиром Путиным в Донбассе, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении по ситуации с безопасностью в стране, опубликованном во вторник, предложил президенту России "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война".
Кулеба сообщил в интервью агентству Рейтер, что Украина "не получила ответа от Кремля на предложение Зеленского встретиться с Путиным в Донбассе".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложено о предложении его украинского коллеги Владимира Зеленского встретиться в Донбассе, однако нет уверенности, что он успел с ним ознакомиться из-за подготовки к посланию и рабочих встреч. Песков также заявил, что в Кремле считают, что для встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского должны быть предпосылки, в последние месяцы на линии соприкосновения в Донбассе было много провокаций со стороны вооруженных сил Украины.
Антена радара - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
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Украина попросила у США помощи в радиоэлектронной борьбе с Россией
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. В ответ Песков указал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Украинский военный в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
Вчера, 08:00
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РоссияДмитрий КулебаДонецкая Народная РеспубликаМИД УкраиныВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковМоскваООНКиевУкраинаВ мире
 
 
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