https://ria.ru/20210422/vspyshka-1729436018.html

Астрономы рассказали о мощнейшей вспышке на самой близкой к Солнцу звезде

Астрономы рассказали о мощнейшей вспышке на самой близкой к Солнцу звезде

Астрономам, проводившим уникальный эксперимент на девяти крупнейших наземных и космических телескопах, удалось зафиксировать на Проксиме Центавра самую мощную... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T12:33

2021-04-22T12:33

2021-04-22T14:37

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Астрономам, проводившим уникальный эксперимент на девяти крупнейших наземных и космических телескопах, удалось зафиксировать на Проксиме Центавра самую мощную за всю историю наблюдений вспышку. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Letters.Ученые наблюдали за ближайшей к Солнечной системе звездой в течение нескольких месяцев в 2019 году, и 1 мая Проксима Центавра испустила мощную вспышку. Она длилась всего семь секунд, но характеризовалась сильным импульсным всплеском как в ультрафиолетовых, так и в миллиметровых длинах волн. Ее мощность была в сто раз больше любой подобной вспышки на Солнце. Событие зарегистрировали пять из девяти участвовавших в проекте телескопов, в том числе космический телескоп "Хаббл" в ультрафиолете и комплекс радиотелескопов ALMA — в миллиметровых длинах волн.Вспышки происходят, когда в пятнах на поверхности звезд высвобождается магнитная энергия. Это взрыв излучения, который можно наблюдать во всем электромагнитном спектре — от радиоволн до гамма-лучей. Но случай на Проксиме Центавра стал первым, когда одиночную звездную вспышку (за исключением происходящих на Солнце) ученые наблюдали с таким охватом длин волн."Мы никогда не видели вспышку красного карлика на миллиметровых длинах волн до 2018 года, и не было известно, существует ли соответствующее излучение на других длинах волн", — приводятся в пресс-релизе Национальной радиоастрономической обсерватории слова первого автора статьи Мередит МакГрегор (Meredith MacGregor), доцента Центра астрофизики и космической астрономии (CASA) и кафедры астрофизических и планетарных наук Колорадского университета в Боулдере.Во время вспышки звезда на несколько секунд стала в 14 тысяч раз ярче в ультрафиолетовом диапазоне. Аналогичное явление одновременно зафиксировали в миллиметровых волнах астрономы ALMA."Раньше мы не знали, что звезды могут вспыхивать в миллиметровом диапазоне, поэтому не искали миллиметровые вспышки", — сказала МакГрегор, добавив, что новые наблюдения помогут собрать больше информации о том, как звезды генерируют вспышки, которые могут повлиять на жизнь в их окрестностях.Проксима Центавра относится к классу красных карликов, она примерно в восемь раз меньше Солнца. Звезда расположена всего в четырех световых годах от Солнечной системы и имеет как минимум две планеты, одна из которых похожа на Землю и находится в обитаемой зоне. Поэтому в научных кругах постоянно ведутся дискуссии о возможности жизни там. Теперь, по мнению авторов исследования, в прогнозных моделях следует учитывать еще один важный фактор — мощные электромагнитные вспышки. МакГрегор отметила, что на Солнце вспышки такой мощности случаются редко, тогда как планеты Проксимы Центавра подвергаются им по крайней мере один, а то и несколько раз в день."Если бы на ближайшей к Проксиме Центавра планете существовала жизнь, она должна была бы сильно отличаться от того, что существует на Земле. Человеку на этой планете было бы плохо", — добавила астроном. Ученые планируют продолжить наблюдения, сосредоточившись на раскрытии внутренних физических механизмов, вызывающих столь мощные вспышки.

https://ria.ru/20210422/galaktika-1729361177.html

https://ria.ru/20210421/antizvezdy-1729299584.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

астрофизика, экзопланета, космос - риа наука, хаббл