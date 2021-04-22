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В Москве на 11-летнюю девочку упали футбольные ворота
В Москве на 11-летнюю девочку упали футбольные ворота
Следственный комитет проведет проверку по факту падения на 11-летнюю девочку футбольных ворот в столице, сообщает помощник руководителя столичного главка СК... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T11:36
2021-04-22T11:36
2021-04-22T11:36
россия
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Следственный комитет проведет проверку по факту падения на 11-летнюю девочку футбольных ворот в столице, сообщает помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.По данным следствия, вечером 21 апреля на спортивной площадке вблизи жилого дома по Чоботовской улице в Москве, во время игры в футбол на 11-летнюю девочку упали футбольные ворота. Ребенка доставили в медучреждение, а после обследования отпустили домой. У нее диагностированы ушибы, жизни ничего не угрожает."По данному факту следственными органами ГСУ СК РФ по городу Москве проводится доследственная проверка... В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет... оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - сообщила Иванова.Она добавила, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия