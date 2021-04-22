"Самый сильный человек мира" стал депутатом Рады
22:30 22.04.2021 (обновлено: 23:42 22.04.2021)
КИЕВ, 22 апр - РИА Новости. "Самый сильный человек мира" Василий Вирастюк, кандидат от партии "Слуга народа", официально признан Центральной избирательной комиссией победителем на довыборах в парламент в округе Ивано-Франковской области, передает Гражданская сеть "Опора".
Вирастюк родился в Ивано-Франковской области. В начале 2000-х годов он занимался силовым многоборьем Strongest man (в Украине этот вид спорта известен как "Богатырские забавы"). По итогам престижных международных соревнований в 2004 и 2007 годах был признан сильнейшим человеком планеты.
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"Василий Вирастюк официально избран народным депутатом. ЦИК установила результаты выборов в округе №87 и признала кандидата от партии "Слуга народа" Василия Вирастюка избранным народным депутатом Украины. Согласно протоколу окружной избирательной комиссии, он набрал 15 536 голосов избирателей", - сообщила сеть в Twitter.
Позднее Центризбирком Украины опубликовал релиз, в котором подтвердил победу Вирастюка. "На основании уточненного протокола и с учетом решений судов, вступивших в законную силу, комиссия установила результаты промежуточных выборов народного депутата Украины 28 марта 2021 года в одномандатном избирательном округе №87. Так, по данным протокола окружной избирательной комиссии об итогах голосования в ОВО №87 с пометкой "Уточненный" народным депутатом Украины избран Василий Вирастюк. За него проголосовало 15 536 избирателей, что составляет 30,5% от числа избирателей, принявших участие в голосовании", - отмечается на сайте ЦИК.
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Ранее ЦИК Украины назначил довыборы в Верховную раду на 28 марта в двух мажоритарных округах - Донецкой и Ивано-Франковской областях - в связи с тем, что два депутата парламента из этих округов стали мэрами.
Ранее окружная комиссия округа № 87 составила уточненный протокол об итогах голосования - разрыв между Вирастюком и кандидатом от партии "За будущее" Александром Шевченко сократился.