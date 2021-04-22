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"Самый сильный человек мира" стал депутатом Рады
"Самый сильный человек мира" стал депутатом Рады
"Самый сильный человек мира" Василий Вирастюк, кандидат от партии "Слуга народа", официально признан Центральной избирательной комиссией победителем на... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T22:30
2021-04-22T23:42
василий вирастюк
цик украины
верховная рада украины
ивано-франковская область
украина
в мире
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КИЕВ, 22 апр - РИА Новости. "Самый сильный человек мира" Василий Вирастюк, кандидат от партии "Слуга народа", официально признан Центральной избирательной комиссией победителем на довыборах в парламент в округе Ивано-Франковской области, передает Гражданская сеть "Опора".Вирастюк родился в Ивано-Франковской области. В начале 2000-х годов он занимался силовым многоборьем Strongest man (в Украине этот вид спорта известен как "Богатырские забавы"). По итогам престижных международных соревнований в 2004 и 2007 годах был признан сильнейшим человеком планеты."Василий Вирастюк официально избран народным депутатом. ЦИК установила результаты выборов в округе №87 и признала кандидата от партии "Слуга народа" Василия Вирастюка избранным народным депутатом Украины. Согласно протоколу окружной избирательной комиссии, он набрал 15 536 голосов избирателей", - сообщила сеть в Twitter.Позднее Центризбирком Украины опубликовал релиз, в котором подтвердил победу Вирастюка. "На основании уточненного протокола и с учетом решений судов, вступивших в законную силу, комиссия установила результаты промежуточных выборов народного депутата Украины 28 марта 2021 года в одномандатном избирательном округе №87. Так, по данным протокола окружной избирательной комиссии об итогах голосования в ОВО №87 с пометкой "Уточненный" народным депутатом Украины избран Василий Вирастюк. За него проголосовало 15 536 избирателей, что составляет 30,5% от числа избирателей, принявших участие в голосовании", - отмечается на сайте ЦИК.Ранее ЦИК Украины назначил довыборы в Верховную раду на 28 марта в двух мажоритарных округах - Донецкой и Ивано-Франковской областях - в связи с тем, что два депутата парламента из этих округов стали мэрами.Ранее окружная комиссия округа № 87 составила уточненный протокол об итогах голосования - разрыв между Вирастюком и кандидатом от партии "За будущее" Александром Шевченко сократился.
https://ria.ru/20201228/klichko-1591220290.html
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василий вирастюк, цик украины, верховная рада украины, ивано-франковская область, украина, в мире

"Самый сильный человек мира" стал депутатом Рады

22:30 22.04.2021 (обновлено: 23:42 22.04.2021)
 
© Фото : @vasylvirastyukВасилий Вирастюк
Василий Вирастюк - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© Фото : @vasylvirastyuk
Читать ria.ru в
КИЕВ, 22 апр - РИА Новости. "Самый сильный человек мира" Василий Вирастюк, кандидат от партии "Слуга народа", официально признан Центральной избирательной комиссией победителем на довыборах в парламент в округе Ивано-Франковской области, передает Гражданская сеть "Опора".
Вирастюк родился в Ивано-Франковской области. В начале 2000-х годов он занимался силовым многоборьем Strongest man (в Украине этот вид спорта известен как "Богатырские забавы"). По итогам престижных международных соревнований в 2004 и 2007 годах был признан сильнейшим человеком планеты.
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"Василий Вирастюк официально избран народным депутатом. ЦИК установила результаты выборов в округе №87 и признала кандидата от партии "Слуга народа" Василия Вирастюка избранным народным депутатом Украины. Согласно протоколу окружной избирательной комиссии, он набрал 15 536 голосов избирателей", - сообщила сеть в Twitter.
Позднее Центризбирком Украины опубликовал релиз, в котором подтвердил победу Вирастюка. "На основании уточненного протокола и с учетом решений судов, вступивших в законную силу, комиссия установила результаты промежуточных выборов народного депутата Украины 28 марта 2021 года в одномандатном избирательном округе №87. Так, по данным протокола окружной избирательной комиссии об итогах голосования в ОВО №87 с пометкой "Уточненный" народным депутатом Украины избран Василий Вирастюк. За него проголосовало 15 536 избирателей, что составляет 30,5% от числа избирателей, принявших участие в голосовании", - отмечается на сайте ЦИК.
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17 апреля, 01:56
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Ранее ЦИК Украины назначил довыборы в Верховную раду на 28 марта в двух мажоритарных округах - Донецкой и Ивано-Франковской областях - в связи с тем, что два депутата парламента из этих округов стали мэрами.
Ранее окружная комиссия округа № 87 составила уточненный протокол об итогах голосования - разрыв между Вирастюком и кандидатом от партии "За будущее" Александром Шевченко сократился.
 
Василий ВирастюкЦИК УкраиныВерховная Рада УкраиныИвано-Франковская областьУкраинаВ мире
 
 
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