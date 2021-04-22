https://ria.ru/20210422/videomost-1729415465.html

Видеомост Москва - Минск по итогам президентской встречи в Москве

Видеомост Москва - Минск по итогам президентской встречи в Москве

23 апреля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва – Минск на тему: "Союзные тренды 2021: направления интеграции России и Беларуси" по итогам визита президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в Москву 22 апреля.

2021-04-22T11:04

2021-04-22T11:04

2021-04-22T18:09

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/sharing/article/1729415465.jpg?1619104189

Задать вопросУчастники в Москве:- заведующий сектором двусторонних отношений России и стран-соседей Института экономики РАН Артем ПЫЛИН;- генеральный директор Центра изучения перспектив интеграции Сергей РЕКЕДА;- главный редактор портала "Евразия.Эксперт", проректор по международным связям Государственного академического университета гуманитарных наук Вячеслав СУТЫРИН.Модератор - главный редактор Центра изучения перспектив интеграции Дарья ХАСПЕКОВА.Участники в Минске:- эксперт Белорусского института стратегических исследований Алексей АВДОНИН;- председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег ГАЙДУКЕВИЧ;- декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим ГИГИН.Встреча президентов России и Беларуси В. Путина и А. Лукашенко состоялась в Москве 22 апреля.Эксперты обсудят итоги встречи глав государств, а также перспективы углубления интеграции. Интеграция в экономической сфере - инструмент оздоровления экономик после пандемии. Интеграция в сфере безопасности - гарантия защиты от западных угроз. Также речь пойдет о восприятии союза России и Беларуси в общественном сознании.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы