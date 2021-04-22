Видеомост Москва - Минск по итогам президентской встречи в Москве
11:04 22.04.2021 (обновлено: 18:09 22.04.2021)
23 апреля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва – Минск на тему: "Союзные тренды 2021: направления интеграции России и Беларуси" по итогам визита президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в Москву 22 апреля.
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Участники в Москве:
- заведующий сектором двусторонних отношений России и стран-соседей Института экономики РАН Артем ПЫЛИН;
- генеральный директор Центра изучения перспектив интеграции Сергей РЕКЕДА;
- главный редактор портала "Евразия.Эксперт", проректор по международным связям Государственного академического университета гуманитарных наук Вячеслав СУТЫРИН.
Модератор - главный редактор Центра изучения перспектив интеграции Дарья ХАСПЕКОВА.
Участники в Минске:
- эксперт Белорусского института стратегических исследований Алексей АВДОНИН;
- председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег ГАЙДУКЕВИЧ;
- декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим ГИГИН.
Встреча президентов России и Беларуси В. Путина и А. Лукашенко состоялась в Москве 22 апреля.
Эксперты обсудят итоги встречи глав государств, а также перспективы углубления интеграции. Интеграция в экономической сфере - инструмент оздоровления экономик после пандемии. Интеграция в сфере безопасности - гарантия защиты от западных угроз. Также речь пойдет о восприятии союза России и Беларуси в общественном сознании.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники в Москве:
- заведующий сектором двусторонних отношений России и стран-соседей Института экономики РАН Артем ПЫЛИН;
- генеральный директор Центра изучения перспектив интеграции Сергей РЕКЕДА;
- главный редактор портала "Евразия.Эксперт", проректор по международным связям Государственного академического университета гуманитарных наук Вячеслав СУТЫРИН.
Модератор - главный редактор Центра изучения перспектив интеграции Дарья ХАСПЕКОВА.
Участники в Минске:
- эксперт Белорусского института стратегических исследований Алексей АВДОНИН;
- председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег ГАЙДУКЕВИЧ;
- декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим ГИГИН.
Встреча президентов России и Беларуси В. Путина и А. Лукашенко состоялась в Москве 22 апреля.
Эксперты обсудят итоги встречи глав государств, а также перспективы углубления интеграции. Интеграция в экономической сфере - инструмент оздоровления экономик после пандемии. Интеграция в сфере безопасности - гарантия защиты от западных угроз. Также речь пойдет о восприятии союза России и Беларуси в общественном сознании.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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