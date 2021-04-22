https://ria.ru/20210422/verkhnevolzhe-1729488160.html

Руденя: власти Верхневолжья вводят новые меры поддержки ЛПК

Руденя: власти Верхневолжья вводят новые меры поддержки ЛПК

Власти Тверской области разработали и внедряют новые меры по стимулированию развития лесопромышленного комплекса региона, сообщает пресс-служба областного... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T16:15

2021-04-22T16:15

2021-04-22T16:15

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 22 апр – РИА Новости. Власти Тверской области разработали и внедряют новые меры по стимулированию развития лесопромышленного комплекса региона, сообщает пресс-служба областного правительства.В числе этих мер - предоставление производствам льготных займов на обновление основных фондов – до 50 миллионов рублей под 1,5% годовых и сроком до 5 лет, а также субсидии компаниям ЛПК на возмещение части процентов по кредитам при реализации инвестпроектов, исходя из ключевой ставки Центрального банка России 4,5%."В ближайшее время будет сформирована вся необходимая нормативная база, чтобы представители отрасли смогли воспользоваться заявленными мерами". – сказал губернатор области Игорь Руденя на совещании о развитии деревообрабатывающей промышленности в Тверской области, в котором приняли участие руководители предприятий ЛПК региона. По словам Рудени, необходимо переводить отрасль на производство продукции высокой добавленной стоимости, вовлекать в оборот все неиспользуемые лесные участки, при этом активно заниматься лесовосстановлением и контролировать использование ресурсов.

https://ria.ru/20210420/zhile-1729124416.html

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игорь руденя